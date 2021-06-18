В субботу, 19 июня, состоится поединок чемпионата Европы в группе Е, в котором встречаются сборные Испании и Польши. Матч пройдет в Севилье на поле стадиона «Эстадио де-ла-Картуха», начало в 22:00 по киевскому времени.

Кто бы мог подумать, что этот матч станет встречей аутсайдеров группы! У испанцев 1 очко, у поляков – 0. Так что отступать некуда ни тем, ни другим. При этом в очных поединках у команды Польши – только одна победа над Испанией, да и та случилась в товарищеском матче более 30 лет назад, в 1980 г. Возможно, пришло время переписывать историю? Или же традиции будут соблюдены и вновь выиграют испанцы?

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Польша.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА