Испания
0 : 0
Польша
19.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Испания – Польша. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Евро-2020

  • 18.06.2021 21:46
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Испания – Польша. Текстовая трансляция матча

В субботу, 19 июня, состоится поединок чемпионата Европы в группе Е, в котором встречаются сборные Испании и Польши. Матч пройдет в Севилье на поле стадиона «Эстадио де-ла-Картуха», начало в 22:00 по киевскому времени.

Кто бы мог подумать, что этот матч станет встречей аутсайдеров группы! У испанцев 1 очко, у поляков – 0. Так что отступать некуда ни тем, ни другим. При этом в очных поединках у команды Польши – только одна победа над Испанией, да и та случилась в товарищеском матче более 30 лет назад, в 1980 г. Возможно, пришло время переписывать историю? Или же традиции будут соблюдены и вновь выиграют испанцы?

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Польша.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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