В субботу, 19 июня, в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха», он же – Олимпийский стадион, состоится поединок Евро-2020 в группе Е, в котором сборная Испании выяснит отношения с командой Польши.

Сборная Испании

Команда Луиса Энрике, будучи одним из фаворитов всего турнира, умудрилась стартовать не с победы – на почин она разошлась миром 0:0 со сборной Швеции. Наставник «красной фурии» после игры заявил, что его подопечные незаслуженно не досчитались двух турнирных очков, и статистика поединка его слова полностью подтвердила. Испанцы владели мячом 75% игрового времени, сумев нанести по воротам «тре крунур» 25 ударов против 4-х у соперника, из которых семь были точными (у шведов – ни одного).

С одним пунктом в активе сборной Испании теперь отступать некуда – с поляками надо брать три очка, иначе затем могут быть неприятные вопросы по турнирным перспективам. Их, как известно, лучше не решать, а просто загодя упреждать.

Ничья со шведами позволила испанцам довести свою серию матчей без неудач до девяти поединков. В последних раз они проиграли в октябре 2020 года сборной Украины в гостях в матче Дивизиона А Лиги наций УЕФА (0:1). После этого у испанской дружины в активе 4 победы при 5 ничьих.

Сборная Польши

Подопечные португальца Пауло Соузы в премьерной игре на чемпионате Европы 2020 года проиграли команде Словакии – 1:2. Для них это получился поединок сплошных неприятностей. Вначале на 18-й минуте состоялся автогол Щенсны, в дебюте второго тайма Линетти паритет восстановил, но через четверть часа с поля в их рядах был удален Крыховяк, который теперь не сыграет против испанцев. В меньшинстве польская дружина продержалась только семь минут и пропустила гол, ставший в поединке решающим.

Проиграв, «кадра» продлила серию матчей без побед до четырех. В них они в отборе на ЧМ-2022 в марте этого года уступили англичанам (1:2), затем при подготовке к Евро-2020 разошлись миром с россиянами (1:1) и исландцами (2:2). Теперь вот состоялось поражение от словаков.

В ноябре 2020 года Польша в спарринге обыграла сборную Украины (2:0). После той игры поляки провели уже 8 матчей, сумев добиться в них только одной победы (Андорра – 2:0, отбор на ЧМ-2022) при 3 ничьих и четырех поражениях.

История встреч

Соперники провели между собой пять встреч. Все они завершились в пользу испанской дружины с общим счетом 18:3.

Последняя их встреча датирована июнем 2010 года. Это был спарринг, в котором «красная фурия» добилась победы со счетом 6:0.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Льоренте, Лапорт, Пау Торрес, Альба, Тьяго Алькантара, Родри, Коке, Ферран Торрес, Ольмо, Морено.

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Беднарек, Юзвяк, Клих, Линетти, Рыбус, Зелинськи, Свидерски, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.37 по линии Parimatch.

19 июня, суббота