В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Финляндии в статусе номинальной хозяйки матча померится силами с командой России.

Сборная Финляндии

Подопечные Маркку Канервы в стартовом поединке на Евро-2020, напомним, сошлись в Копенгагене со сборной Дании. Игра, которая была омрачена нерядовым событием, связанным с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, завершилась минимальной победой «суоми» - 1:0. На 60-й минуте Похьянпало отметился единственным для финской дружины точным ударом по воротам датчан, принесшим в итоге ее три турнирных очка. В свою очередь, по воротам Финляндии игроками сборной Дании было нанесено 23 удара, шесть из которых были точными, включая «выстрел» Хейбьерга с пенальти на 74-й минуте. Но Градецки и его партнеры по обороне не дрогнули.

Исходя из сложившейся ситуации в турнирной таблице группы В, финская дружина при положительном исходе встречи с россиянами заметно повысит свои шансы на путевку в плей-офф (датчанам вряд ли светил что-то позитивное в матче с бельгийцами, разгромившими на почин Россию – 3:0). Этот момент должен стать главенствующей мотивацией для парней Канервы.

В понедельник, 14 июня, к основной группе финской сборной присоединился Алхо, который до этого тренировался индивидуально. В свою очередь, Гранлунд, находившийся в статусе запасного, покинул лагерь сборной. Защитник Тойвио пропустил понедельничную тренировку. У него ушиб пальца ноги, но игрок должен быть готов к предстоящему поединку.

«У некоторых игроков есть ушибы, но к матчу с Россией все будут готовы», - заявил наставник сборной Финляндии Маркку Канерва.

Сборная России

Подопечные Станислава Черчесова в дебютном матче на чемпионате Европы, который также состоялся в Санкт-Петербурге, оказались крупно биты командой Бельгии – 3:0. Два гола россияне пропустили в первом матче, а третий – под занавес встречи. Нападающий бельгийцев Лукаку стал автором дубля, открыв счет и подведя итог. Игроки сборной РФ пять раз угрожали ворота «красных дьяволов», отметившись только одним прицельным ударом. Команда Роберто Мартинеса ответила 9-ю угрозами, при четырех точных попаданиях.

С поражением в багаже российской дружине отступать уже некуда. Невыигрыш у финнов поставит ее в еще более худшее турнирное положение, нежели есть сейчас. Партнерам в предстоящем матче точно не поможет травмировавшийся в поединке с Бельгией Жирков. Остальные исполнители у Черчесова под рукой, и могут появиться на поле. Впрочем, маловероятно, что наставник сборной России будет что-то сильно придумывать «под финнов» в тактическом плане, а скорее всего, сыграет по привычном «лекалам».

«На таком уровне все нужно делать четко и технично. Любая мелочь определяет результат», - заявил Черчесов в преддверие грядущей встречи.

История встреч

Сборные провели между собой пять встреч. Еще в далеком 1912 году их пути-дорожки пересеклись в четвертьфинале Олимпийских игр. Тогда со счетом 2:1 выиграли финны. После этого уже в новейшей истории, начиная с 1995 года, матчи дружин проходят при значительном доминировании россиян: 4 матча – 4 победы с общим счетом 15:1.

Ах да, сборная РФ считает себя правопреемницей сборной Советского союза. Последняя с 1957 по 1988 года провела с финской командой 13 матчей, добившись восьми побед и пяти ничьих при разнице мячей 39:10

Ориентировочные составы:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Ал-й Миранчук, Головин, Дзюба.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.68 по линии Parimatch.

16 июня, среда