Одноклубник Малиновского назван лучшим игроком матча Евро

Автор победного мяча Алексей Миранчук назван Звездой матча Евро-2020, так как его гол в ворота Финляндии позволил сборной России прервать безвыигрышную серию на чемпионатах Европы (1:0).

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук:

«Сегодня для нас главным было победить. Мы выполнили задачу и готовы двигаться дальше. Упустили много моментов? Это футбол. Главное, что мы их создавали. Да, я забил хороший гол, но это не важно. Важно, что мы выполнили поставленную задачу, выиграли игру, набрали нужные нам три очка и теперь хотим двигаться дальше. Есть требования, есть тактика. Футбольный интеллект позволяет наладить взаимопонимание, помогает чувствовать друг друга. Мы все стараемся прогрессировать. На турнире собрались сильные команды, нужно концентрироваться на каждом следующем матче».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

«Игроки сегодня действительно были единой командой. Они сделали то, что требовалось, и добились победы. Выбранная схема, думаю, была правильной. Чтобы взломать защиту соперника, нам нужно было использовать фланги, так мы и сделали. План сработал.

Я поддержал решение Миранчука перебраться в Европу, выйти из зоны комфорта и уехать в одном из сильнейших чемпионатов в мире. Я очень рад видеть, как он прогрессирует, и надеюсь, что в будущем сезоне он будет получать в «Аталанте» больше времени. Это будет полезно и нам, и ему самому».

Вратарь сборной России Матвей Сафонов:

«Конечно я рад, что дебютировал в составе сборной, что мы выиграли и не пропустили. Игра началась сложно, когда нам забили, но, к счастью, судья зафиксировал офсайд. После этого мы контролировали ход матча, хорошо играли и заслуженно победили».

Защитник сборной России Игорь Дивеев:

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали нас сегодня. Надеюсь, мы порадовали их победой. Теперь все наши мысли – о Дании: впереди решающий матч, и мы отдадим все силы, чтобы добиться нужного результата. Моей задачей было помочь Сафонову сохранить ворота в неприкосновенности. Я сделал все, что мог. Я доволен тем, как мы сыграли, но нам нужно лучше реализовывать свои моменты».

Полузащитник сборной России Далер Кузяев:

«Было очень важно, что мы забили перед самым перерывом. Думаю, этот гол выбил Финляндию из колеи. После перерыва наша тактика не изменилась, мы просто хотели забить больше. К сожалению, не получилось, но все равно, разумеется, все рады победе».

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва:

«Мы хорошо защищались и показали лучшую игру по сравнению с матчем против Дании. Нам не удалось забить, но у нас были хорошие моменты: где-то чуть-чуть промазали, где-то защитники заблокировали удар. Игра была достаточно равной».

Капитан сборной Финляндии Паулус Араюури:

«Я горжусь тем, как наша команда сегодня сыграла. Конечно, Россия сильна, но у нас были свои моменты. Отмененный гол? Не знаю, насколько далеко Йоэль Похъянпало забрался в офсайд, но у нас был отличный момент. Важны все детали, сегодня они сложились не в нашу пользу».