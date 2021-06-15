Финляндия
0 : 0
Россия
16.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Россия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 15.06.2021 14:18
  • 364 просмотра
  • 5 комментариев
Финляндия – Россия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 июня, в стартовом поединке второго тура группового раунда чемпионата Европы встретятся сборные Финляндии и России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В своем первом поединке на турнире россияне встречались с Бельгией и уступили без шансов со счетом 0:3. Сборная Финляндии в матче против Дании дебютировала в финальных стадиях Евро и сразу одержала историческую победу. К сожалению, встреча в Копенгагене запомнилась не только победой андердога, но и шокирующим эпизодом с потерей сознания Кристианом Эриксоном. Единственный гол в ворота сборной Дании забил Йоэл Похьянпало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Россия.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 14:48
    0
    Роман Порывай, 15.06.2021 14:35
    Вацко про це непогано казав: Фіни грають проти росіян в Пітері на стадіоні, де всюди реклама Газпрому, який до того ж один зі спонсорів УЄФА. Доволі прозорий натяк, чому фінам не дадуть виграти.
    Если будут играть так же как против нас, то судейки не помогут. Можно ждать стартовый штурм в первые 20 минут под гул и свист домашнего стадиона, и если финны выстоят, то добудут для себя хороший результат. Физически нынешняя сборная Раши не вывозит долго атаковать большими силами.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 14:46
    0
    Путин купил себе чемпионат Европы.
    Между УЕФА и «Газпромом» подписан многомиллионный контракт.
    "После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий Bild
    "Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.
    "19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро.
    "Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".
    "Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:44
    0
    Роман Порывай, 15.06.2021 14:35
    Вацко про це непогано казав: Фіни грають проти росіян в Пітері на стадіоні, де всюди реклама Газпрому, який до того ж один зі спонсорів УЄФА. Доволі прозорий натяк, чому фінам не дадуть виграти.
    Можливо звісно. А вообще если покажут игру то рашистов и О:1, О:2, вполне мб
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 15.06.2021 14:35
    +1
    dd dent, 15.06.2021 14:24
    Хм, раша фавориты даже у буков - оптимистично
    Вацко про це непогано казав: Фіни грають проти росіян в Пітері на стадіоні, де всюди реклама Газпрому, який до того ж один зі спонсорів УЄФА. Доволі прозорий натяк, чому фінам не дадуть виграти.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:24
    0
    Хм, раша фавориты даже у буков - оптимистично
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 15.06.2021 14:35
    +1
    dd dent, 15.06.2021 14:24
    Хм, раша фавориты даже у буков - оптимистично
    Вацко про це непогано казав: Фіни грають проти росіян в Пітері на стадіоні, де всюди реклама Газпрому, який до того ж один зі спонсорів УЄФА. Доволі прозорий натяк, чому фінам не дадуть виграти.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 14:48
    0
    Роман Порывай, 15.06.2021 14:35
    Вацко про це непогано казав: Фіни грають проти росіян в Пітері на стадіоні, де всюди реклама Газпрому, який до того ж один зі спонсорів УЄФА. Доволі прозорий натяк, чому фінам не дадуть виграти.
    Если будут играть так же как против нас, то судейки не помогут. Можно ждать стартовый штурм в первые 20 минут под гул и свист домашнего стадиона, и если финны выстоят, то добудут для себя хороший результат. Физически нынешняя сборная Раши не вывозит долго атаковать большими силами.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 14:46
    0
    Путин купил себе чемпионат Европы.
    Между УЕФА и «Газпромом» подписан многомиллионный контракт.
    "После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий Bild
    "Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.
    "19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро.
    "Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".
    "Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:44
    0
    Роман Порывай, 15.06.2021 14:35
    Вацко про це непогано казав: Фіни грають проти росіян в Пітері на стадіоні, де всюди реклама Газпрому, який до того ж один зі спонсорів УЄФА. Доволі прозорий натяк, чому фінам не дадуть виграти.
    Можливо звісно. А вообще если покажут игру то рашистов и О:1, О:2, вполне мб
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:24
    0
    Хм, раша фавориты даже у буков - оптимистично
    Ссылка
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