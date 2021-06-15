В среду, 16 июня, в стартовом поединке второго тура группового раунда чемпионата Европы встретятся сборные Финляндии и России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В своем первом поединке на турнире россияне встречались с Бельгией и уступили без шансов со счетом 0:3. Сборная Финляндии в матче против Дании дебютировала в финальных стадиях Евро и сразу одержала историческую победу. К сожалению, встреча в Копенгагене запомнилась не только победой андердога, но и шокирующим эпизодом с потерей сознания Кристианом Эриксоном. Единственный гол в ворота сборной Дании забил Йоэл Похьянпало.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Россия.