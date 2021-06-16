Филины не смогли взять очки. Россия с минимальным счетом обыграла Финляндию

В этом матче практически решался вопрос, кто из соперников продолжит выступление в турнире на стадии плей-офф, а для кого чемпионат Европы завершится на стадии группового турнира. Особенно остро такая дилемма стояла перед россиянами, проигравшими в первом поединке Бельгии со счетом 0:3. И сегодня перед своими болельщиками им надо было не просто выиграть, а и поправить разницу забитых и пропущенных мячей. У финнов задача была проще, так как ничья почти гарантировала им выход из группы.

По раскладам букмеров, да и по мнению многих экспертов, больше шансов на победу имели хозяева стадиона в Санкт-Петербурге. К тому же, их тренер Станислав Черчесов сделал сразу несколько изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против бельгийцев. Однако и сборная Финляндии в игре с Данией показала, что и она способная добиваться необходимого ей результата. Так что обе команды не без оснований рассчитывали на успех.

Уже на третьей минуте после грубейшей ошибки Дивеева финны перехватили мяч, Райтала справа сделал передачу в штрафную площадь на Похьянпало и тот головой точно пробил в сетку ворот. Но не долго радовались гости, так как арбитр матча Данни Маккели из Нидерландов послушал подсказку от коллег, отвечающих за VAR и взятие ворот отменил. Оказалось, что в момент передачи финский форвард оказался в микроскопическом офсайде.

Россияне, конечно же, облегченно выдохнули и пошли вперед большими силами. Свой первый голевой момент у ворот соперников они создали на 10-й минуте, когда на ударной позиции в штрафной площади гостей оказался Оздоев. Но пробил он неудачно, запустив мяч в небеса. А уже через три минуты Дзюба из центра штрафной угодил мячом в штангу. Справедливости ради надо сказать, что если бы капитан хозяев поля забил гол, то и он был бы отменен, так как Дзюба в момент передачи от партнера находился в положении вне игры.

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее игра проходила с небольшим преимуществом сборной России, хотя и их оппоненты также старались организовывать быстрые контратаки, на острие которых находились Похьянпало и Пукки. Первый из них на 21-й минуте снова едва не огорчил россиян, однако в последний момент его удар заблокировал Дивеев и мяч вылетел на угловой. Еще один похожий момент Похьянпало имел на 28-й минуте, но теперь уже Джикия сумел выбить мяч у него из-под ног.

Кстати, в середине тайма на 24-й минуте россияне были вынуждены произвести первую замену после того, как неудачно упал в штрафной площади соперников натурализованный бразилец Фернандес. Он, кстати, был одним из самых активных у хозяев поля. Вместо него в игру вошел Караваев. И именно этот защитник на 37-й минуте мог стать автором первого забитого мяча в матче. Но после прострела справа Уронен на мгновение успел опередить Караваева и выбил мяч за пределы зеленого газона.

Интересно, что к основному времени первого тайма арбитр добавил аж 6 минут. И на второй из них сборная России забила гол. Отличился Миранчук, который в штрафной площади соперников сыграл в стенку с Дзюбой и левой ногой точно пробил в дальний верхний угол ворот. Был еще в первом тайме удар головой от Дзюбы, но прямо в руки вратарю.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу после перерыва команды создали несколько острых моментов. Сперва Пукки на 48-й минуте едва не выбежал один на один с Сафоновым, но Дивеев вовремя подставил ногу и разрядил ситуацию. Затем Головин на 52-й минуте нанес коварный удар в левый нижний угол, однако мяч немного разминулся со штангой. А спустя минуту снова в центре внимания оказался Пукки. Он пробил с разворота из пределов штрафной площади в руки вратарю.

На 66-й минуте вышедший на замену у россиян Жемалетдинов убежал от защитников и нанес несильный удар в дальний угол, но неточно. А на 72-й минуте финнов выручил Градецки. Хозяева поля провели быструю контратаку и Дзюба выложил мяч под удар Кузяеву. Тот был совершенно один и целился в правый нижний угол, однако вратарь гостей в прыжке отбил мяч в сторону.

В концовке матча больше атаковала сборная Финляндии, которая старалась отыграться. И на 89-й минуте после стандарта опасно бил головой Араюури, но выше ворот. Арбитр на этот раз добавил к основному времени второго тайма пять минут, хотя футболисты сыграли почти семь. Однако голов больше не было и счет не изменился.

Чемпионат Европы. Группа В. Тур 2.

Финляндия – Россия – 0:1

Миранчук (45+2)

Камара (22), О'Шонесси (90) – Баринов (27), Оздоев (34), Джикия (88)

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио (Ф.Йенсен, 84), Камара, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Лод, Райтала (Сойри, 75), Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало.

Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия)

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА