Финляндия
0 : 1
Россия
16.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Филины не смогли взять очки. Россия с минимальным счетом обыграла Финляндию

Судьбу встречи решил один результативный удар

  • 16.06.2021 17:58
  • 2340 просмотров
  • 21 комментарий
Филины не смогли взять очки. Россия с минимальным счетом обыграла Финляндию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В этом матче практически решался вопрос, кто из соперников продолжит выступление в турнире на стадии плей-офф, а для кого чемпионат Европы завершится на стадии группового турнира. Особенно остро такая дилемма стояла перед россиянами, проигравшими в первом поединке Бельгии со счетом 0:3. И сегодня перед своими болельщиками им надо было не просто выиграть, а и поправить разницу забитых и пропущенных мячей. У финнов задача была проще, так как ничья почти гарантировала им выход из группы. 

По раскладам букмеров, да и по мнению многих экспертов, больше шансов на победу имели хозяева стадиона в Санкт-Петербурге. К тому же, их тренер Станислав Черчесов сделал сразу несколько изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против бельгийцев. Однако и сборная Финляндии в игре с Данией показала, что и она способная добиваться необходимого ей результата. Так что обе команды не без оснований рассчитывали на успех.

Уже на третьей минуте после грубейшей ошибки Дивеева финны перехватили мяч, Райтала справа сделал передачу в штрафную площадь на Похьянпало и тот головой точно пробил в сетку ворот. Но не долго радовались гости, так как арбитр матча Данни Маккели из Нидерландов послушал подсказку от коллег, отвечающих за VAR и взятие ворот отменил. Оказалось, что в момент передачи финский форвард оказался в микроскопическом офсайде. 

Россияне, конечно же, облегченно выдохнули и пошли вперед большими силами. Свой первый голевой момент у ворот соперников они создали на 10-й минуте, когда на ударной позиции в штрафной площади гостей оказался Оздоев. Но пробил он неудачно, запустив мяч в небеса. А уже через три минуты Дзюба из центра штрафной угодил мячом в штангу. Справедливости ради надо сказать, что если бы капитан хозяев поля забил гол, то и он был бы отменен, так как Дзюба в момент передачи от партнера находился в положении вне игры. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее игра проходила с небольшим преимуществом сборной России, хотя и их оппоненты также старались организовывать быстрые контратаки, на острие которых находились Похьянпало и Пукки. Первый из них на 21-й минуте снова едва не огорчил россиян, однако в последний момент его удар заблокировал Дивеев и мяч вылетел на угловой. Еще один похожий момент Похьянпало имел на 28-й минуте, но теперь уже Джикия сумел выбить мяч у него из-под ног. 

Кстати, в середине тайма на 24-й минуте россияне были вынуждены произвести первую замену после того, как неудачно упал в штрафной площади соперников натурализованный бразилец Фернандес. Он, кстати, был одним из самых активных у хозяев поля. Вместо него в игру вошел Караваев. И именно этот защитник на 37-й минуте мог стать автором первого забитого мяча в матче. Но после прострела справа Уронен на мгновение успел опередить Караваева и выбил мяч за пределы зеленого газона.

Интересно, что к основному времени первого тайма арбитр добавил аж 6 минут. И на второй из них сборная России забила гол. Отличился Миранчук, который в штрафной площади соперников сыграл в стенку с Дзюбой и левой ногой точно пробил в дальний верхний угол ворот. Был еще в первом тайме удар головой от Дзюбы, но прямо в руки вратарю. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу после перерыва команды создали несколько острых моментов. Сперва Пукки на 48-й минуте едва не выбежал один на один с Сафоновым, но Дивеев вовремя подставил ногу и разрядил ситуацию. Затем Головин на 52-й минуте нанес коварный удар в левый нижний угол, однако мяч немного разминулся со штангой. А спустя минуту снова в центре внимания оказался Пукки. Он пробил с разворота из пределов штрафной площади в руки вратарю. 

На 66-й минуте вышедший на замену у россиян Жемалетдинов убежал от защитников и нанес несильный удар в дальний угол, но неточно. А на 72-й минуте финнов выручил Градецки. Хозяева поля провели быструю контратаку и Дзюба выложил мяч под удар Кузяеву. Тот был совершенно один и целился в правый нижний угол, однако вратарь гостей в прыжке отбил мяч в сторону.  

В концовке матча больше атаковала сборная Финляндии, которая старалась отыграться. И на 89-й минуте после стандарта опасно бил головой Араюури, но выше ворот. Арбитр на этот раз добавил к основному времени второго тайма пять минут, хотя футболисты сыграли почти семь. Однако голов больше не было и счет не изменился.

Чемпионат Европы. Группа В. Тур 2.

Финляндия – Россия – 0:1

Миранчук (45+2)

Камара (22), О'Шонесси (90) – Баринов (27), Оздоев (34), Джикия (88)

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио (Ф.Йенсен, 84), Камара, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Лод, Райтала (Сойри, 75), Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало.

Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия)

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 18:23
    +1
    Ёкарный Бабай, 16.06.2021 18:05
    Последний матч будет еще унылее этого. Россия закроется ради очка к гадалке не ходи.
    Росія закриється щоб зберегти своє очко.....
    Ссылка
    hohlosalo
    online
      hohlosalo, 16.06.2021 18:21
    -5
    отлично припекло у рагулей, любо дорого смотреть
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 18:21
    0
    Данія перемагає в останньому турі з різницею в 2 м'ячі, і виходять з 2-го місця, а безпрапорники займають останнє місце.
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
      Vlad Knyaznin, 16.06.2021 18:20
    +1
    Почему спортсмены в красных футболках играли не в кокошниках?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 16.06.2021 18:20
    +1
    Придется болеть за Бельгию в матче с Данией, иначе России четвертой не стать, финны вряд ли у бельгийцев очки отберут
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.06.2021 18:17
    +1
    Вонючки могут еще и в плей офф проползти с 3 очками...
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 16.06.2021 18:17
    +1
    ALKOSruLKA, 16.06.2021 18:10
    лапті з 3-го можуть пройти... а по особистим з фінами у них перевага тепер...
    У кацапов пол команды на карточках будут пропускать и побитых в лазарете, с кем они будут выходить на поле играть??! Не чего им не светит,
    Бельгия
    Дания
    Финляндия
    Раша
    Все уже, наигрались мокши
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 16.06.2021 18:15
    -1
    firstromario, 16.06.2021 18:12
    Ну от одна з причин чому важливо статтю Українською мовою публікувати одночасно з мордорською. тут понаскакувало всякої саранчі в коментарях.
    з якоюсь соломою на аватарцi?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 16.06.2021 18:14
    0
    der_MaiStier, 16.06.2021 18:09
    Данія виносить Парашу хоча б 2:0 і проходить далі. Задача вкрай легка
    1-0 и програти Бельгії не 0-3
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 16.06.2021 18:12
    +1
    Ну от одна з причин чому важливо статтю Українською мовою публікувати одночасно з мордорською. тут понаскакувало всякої саранчі в коментарях.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.06.2021 18:10
    0
    der_MaiStier, 16.06.2021 18:09
    Данія виносить Парашу хоча б 2:0 і проходить далі. Задача вкрай легка
    лапті з 3-го можуть пройти... а по особистим з фінами у них перевага тепер...
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 16.06.2021 18:09
    +5
    Данія виносить Парашу хоча б 2:0 і проходить далі. Задача вкрай легка
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 16.06.2021 18:08
    +1
    Прогнозировали что росияне выиграют с таким счётом.
    Что-то знали
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 18:08
    0
    ukrnet1245, 16.06.2021 18:04
    У России отличные шансы на выход из группы.
    если Бельгия не сыграет две ничьи, а Рф продует Дании
    Ссылка
    ser_ter
    online
      ser_ter, 16.06.2021 18:08
    0
    Что там во Львове,все в русскую баню идут а не в финскую сауну
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 16.06.2021 18:06
    0
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.06.2021 18:06
    +5
    Россия "взобралась" на второе место в группе, на надолго ли ...
    Завтра Бельгия выиграет у Дании.
    В третьем туре Бельгия обыграет финнов, а Россия проиграет Дании.
    В итоге
    1. Бельгия 9
    Финляндия 3
    Дания 3
    Россия 3.
    И ХЗ как распределятся места со 2 по 4.
    А третье место из этой группы может и не выйти...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 18:05
    +9
    ukrnet1245, 16.06.2021 18:04
    У России отличные шансы на выход из группы.
    Последний матч будет еще унылее этого. Россия закроется ради очка к гадалке не ходи.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 18:04
    -3
    Баночник Миранчук сделал результат в матче с андердогом. Ждем перформанса не хуже от основного игрока Малиновского с таким же андердогом.
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
      ukrnet1245, 16.06.2021 18:04
    -2
    У России отличные шансы на выход из группы.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 18:05
    +9
    ukrnet1245, 16.06.2021 18:04
    У России отличные шансы на выход из группы.
    Последний матч будет еще унылее этого. Россия закроется ради очка к гадалке не ходи.
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 16.06.2021 18:09
    +5
    Данія виносить Парашу хоча б 2:0 і проходить далі. Задача вкрай легка
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.06.2021 18:06
    +5
    Россия "взобралась" на второе место в группе, на надолго ли ...
    Завтра Бельгия выиграет у Дании.
    В третьем туре Бельгия обыграет финнов, а Россия проиграет Дании.
    В итоге
    1. Бельгия 9
    Финляндия 3
    Дания 3
    Россия 3.
    И ХЗ как распределятся места со 2 по 4.
    А третье место из этой группы может и не выйти...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 18:23
    +1
    Ёкарный Бабай, 16.06.2021 18:05
    Последний матч будет еще унылее этого. Россия закроется ради очка к гадалке не ходи.
    Росія закриється щоб зберегти своє очко.....
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
      Vlad Knyaznin, 16.06.2021 18:20
    +1
    Почему спортсмены в красных футболках играли не в кокошниках?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 16.06.2021 18:20
    +1
    Придется болеть за Бельгию в матче с Данией, иначе России четвертой не стать, финны вряд ли у бельгийцев очки отберут
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.06.2021 18:17
    +1
    Вонючки могут еще и в плей офф проползти с 3 очками...
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 16.06.2021 18:17
    +1
    ALKOSruLKA, 16.06.2021 18:10
    лапті з 3-го можуть пройти... а по особистим з фінами у них перевага тепер...
    У кацапов пол команды на карточках будут пропускать и побитых в лазарете, с кем они будут выходить на поле играть??! Не чего им не светит,
    Бельгия
    Дания
    Финляндия
    Раша
    Все уже, наигрались мокши
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 16.06.2021 18:12
    +1
    Ну от одна з причин чому важливо статтю Українською мовою публікувати одночасно з мордорською. тут понаскакувало всякої саранчі в коментарях.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 16.06.2021 18:08
    +1
    Прогнозировали что росияне выиграют с таким счётом.
    Что-то знали
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 18:21
    0
    Данія перемагає в останньому турі з різницею в 2 м'ячі, і виходять з 2-го місця, а безпрапорники займають останнє місце.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 16.06.2021 18:14
    0
    der_MaiStier, 16.06.2021 18:09
    Данія виносить Парашу хоча б 2:0 і проходить далі. Задача вкрай легка
    1-0 и програти Бельгії не 0-3
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.06.2021 18:10
    0
    der_MaiStier, 16.06.2021 18:09
    Данія виносить Парашу хоча б 2:0 і проходить далі. Задача вкрай легка
    лапті з 3-го можуть пройти... а по особистим з фінами у них перевага тепер...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 18:08
    0
    ukrnet1245, 16.06.2021 18:04
    У России отличные шансы на выход из группы.
    если Бельгия не сыграет две ничьи, а Рф продует Дании
    Ссылка
    ser_ter
    online
      ser_ter, 16.06.2021 18:08
    0
    Что там во Львове,все в русскую баню идут а не в финскую сауну
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 16.06.2021 18:06
    0
    Ссылка
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