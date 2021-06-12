Дания
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Финляндия
Матч прерван, 42’   ТВ-трансляция: 

Реанимация на футбольном поле. Эриксен потерял сознание

Матч Евро-2020 между Данией и Финляндией прерван из-за серьезной ситуации

  • 12.06.2021 19:50
  • 65678 просмотров
  • 68 комментариев
Реанимация на футбольном поле. Эриксен потерял сознание
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен получил серьезную травму во время матча Евро-2020 и потерял сознание.

Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Судя по происходящему, ситуация очень серьезная.

Футбольный матч Евро-2020 между Данией и Финляндией остановлен из-за чрезвычайной ситуации. Игроки, тренеры и зрители отчаянно переживают за Кристиана Эриксена.

Кристиана Эриксена вывезли с поля на каталке, с кислородной маской. Команды ушли в подтрибунные помещения.

Update 1. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации

Update 2. Появилось фото Эриксена. Кажется, он в сознании. Игрока везут в госпиталь

Update 3. УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

Update 4. Эриксен пришел в сознание и проходит медобследование в больнице

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(205 голосов)

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Комментарии
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 12.06.2021 21:16
    -1
    Andy Chak, 12.06.2021 21:14
    Знаю, в 21.30 мають розпочати. Це був фейк з парашинського сайту.
    21:30 по CEST
    Значит в 22:30 по Киеву.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 21:14
    -1
    VAD, 12.06.2021 21:09
    Сегодня будут домигрывать
    Знаю, в 21.30 мають розпочати. Це був фейк з парашинського сайту.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.06.2021 21:09
    -1
    Andy Chak, 12.06.2021 21:07
    Завтра в 12.00 дограють другий тайм
    Сегодня будут домигрывать
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 21:08
    -1
    то старий комуніст, його лелека приніс, причому з червоною зіркою на чолі)))
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 12.06.2021 21:08
    +2
    pl2012ua, 12.06.2021 20:53
    дорослішай, розивайся, читай (не єврейські народні казки) і для тебе навкруги буде меньше магії. Наприклад грім в небі - то не боженька гнівається. Ти знав? А ще Земля не на черепахах та слонах стоїть. Чув таке?
    А я чув, що такі му..ки як ти розповідають іншим, чого самі не знають. В Біблії нічого з твоїх басень немає, а в твоїй голові є. От де загадка, а ти тут затерті баєчки про камені, землю на китах і іншу лабуду. Добре, що й таких як ти Бог любить.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 21:07
    -1
    Завтра в 12.00 дограють другий тайм
    Ссылка
    Oleha1987
      Oleha1987, 12.06.2021 21:07
    +1
    pl2012ua, 12.06.2021 20:53
    дорослішай, розивайся, читай (не єврейські народні казки) і для тебе навкруги буде меньше магії. Наприклад грім в небі - то не боженька гнівається. Ти знав? А ще Земля не на черепахах та слонах стоїть. Чув таке?
    Бог тебе створив. Якщо ти в нього не віриш, то ти пропащий. Але завжди до нього можна навернутись і покаятись. Ніколи не пізно.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.06.2021 21:06
    -1
    Будут играть
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 12.06.2021 21:02
    -3
    pl2012ua, 12.06.2021 20:25
    немає ніяких богів
    я думаю он понадобился в Вальхалле
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 12.06.2021 20:57
    +4
    По датскому ТВ сказали, что он уже может говорить.
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 12.06.2021 20:56
    0
    Команды сейчас проводят встречу, решают что делать дальше. Новости в 19.45 CEST, 20:45 по Киеву.
    Но это время уже прошло, пока без новостей. Наверное, матч отменят.
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 12.06.2021 20:54
    0
    https://twitter.com/DBUfodbold/status/1403766834655080449
    Состояние стабилизировалось. Это не значит, что все закончится хорошо, в итоге, но тперь нжно разибраться, что конретно с ним произошло.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:53
    -4
    Andy Chak, 12.06.2021 20:40
    Бог є, але на жаль і таких мудаків як ти хватає(((
    дорослішай, розивайся, читай (не єврейські народні казки) і для тебе навкруги буде меньше магії. Наприклад грім в небі - то не боженька гнівається. Ти знав? А ще Земля не на черепахах та слонах стоїть. Чув таке?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:50
    -7
    Andy Chak, 12.06.2021 20:40
    Бог є, але на жаль і таких мудаків як ти хватає(((
    чи може твій всемогутній бог створити такий камінь, який сам не зможе підняти?
    Ссылка
    Lars2021
      Lars2021, 12.06.2021 20:46
    -8
    valdemar84, 12.06.2021 20:03
    Ключовий гравець Не здивуюся якщо і тут сусіди замішані бо від них вже що хоч можна чекати
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 12.06.2021 20:44
    +1
    Вроде, новости обнадеживают. Сердце. Стабилизировали.
    P.S. какой же планктон в студии "fan talk" на тк хвутбол...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 20:40
    +2
    pl2012ua, 12.06.2021 20:25
    немає ніяких богів
    Бог є, але на жаль і таких мудаків як ти хватає(((
    Ссылка
    Коты_Леона
    online
      Коты_Леона, 12.06.2021 20:38
    -1
    Шкода футболіста
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 12.06.2021 20:29
    +2
    romeoboss, 12.06.2021 20:10
    Я тільки про него подумав.
    Тому що болію за Spers.
    Дай бог ему здоровья
    Больше не думай ни о чём.А то вся команда ляжет.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:27
    -8
    Дядя Хо, 12.06.2021 20:25
    идиот
    рад познакомиться
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 12.06.2021 19:56
    +20
    Удачи Эриксэну. Надеюсь всё с ним будет хорошо
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 12.06.2021 19:58
    +12
    Там не просто потерял...Ужас..Дай бог здоровья и чтобы выжил
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 12.06.2021 19:55
    +12
    надеюсь все обойдётся, смотрю сейчас и капец как страшно
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 12.06.2021 20:03
    +8
    Ключовий гравець Не здивуюся якщо і тут сусіди замішані бо від них вже що хоч можна чекати
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 20:10
    +7
    🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿молимся за Эриксена здоровья здоровья
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 12.06.2021 20:57
    +4
    По датскому ТВ сказали, что он уже может говорить.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 12.06.2021 20:18
    +4
    Появились фотки, где он в кислородной маске и с приподнятой головой. Слава богу
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 12.06.2021 19:59
    +4
    Пересмотрел момент. Где-то за 2-3 секунды до падения он начал как бы пыхтеть и потом просто повалился без признаков жизни.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.06.2021 19:59
    +4
    Вспомнил Гусенка и как Канкава доставал его язык из горла.
    Страшно...(
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 12.06.2021 20:00
    +3
    Жуть
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 12.06.2021 20:00
    +3
    капздец
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 12.06.2021 21:08
    +2
    pl2012ua, 12.06.2021 20:53
    дорослішай, розивайся, читай (не єврейські народні казки) і для тебе навкруги буде меньше магії. Наприклад грім в небі - то не боженька гнівається. Ти знав? А ще Земля не на черепахах та слонах стоїть. Чув таке?
    А я чув, що такі му..ки як ти розповідають іншим, чого самі не знають. В Біблії нічого з твоїх басень немає, а в твоїй голові є. От де загадка, а ти тут затерті баєчки про камені, землю на китах і іншу лабуду. Добре, що й таких як ти Бог любить.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 20:40
    +2
    pl2012ua, 12.06.2021 20:25
    немає ніяких богів
    Бог є, але на жаль і таких мудаків як ти хватає(((
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 12.06.2021 20:29
    +2
    romeoboss, 12.06.2021 20:10
    Я тільки про него подумав.
    Тому що болію за Spers.
    Дай бог ему здоровья
    Больше не думай ни о чём.А то вся команда ляжет.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 12.06.2021 20:18
    +2
    https://mobile.twitter.com/TrollFootball/status/1403762574710108160/photo/1
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 12.06.2021 20:16
    +2
    Білоруський коментатор каже, що повезли в лікарню, дихає...
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 12.06.2021 20:14
    +2
    Здоровья ему!🙏🏿
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 12.06.2021 20:10
    +2
    Я тільки про него подумав.
    Тому що болію за Spers.
    Дай бог ему здоровья
    Ссылка
    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 12.06.2021 20:07
    +2
    Страшно... Видел какую-то суету в его глазах во время гимна страны. Ещё внимание жены акцентировал на его лицо. Вся команда воодушевленная была,а Эриксен грустный стоял.
    Ссылка
    Oleha1987
      Oleha1987, 12.06.2021 21:07
    +1
    pl2012ua, 12.06.2021 20:53
    дорослішай, розивайся, читай (не єврейські народні казки) і для тебе навкруги буде меньше магії. Наприклад грім в небі - то не боженька гнівається. Ти знав? А ще Земля не на черепахах та слонах стоїть. Чув таке?
    Бог тебе створив. Якщо ти в нього не віриш, то ти пропащий. Але завжди до нього можна навернутись і покаятись. Ніколи не пізно.
    Ссылка
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