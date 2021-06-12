Реанимация на футбольном поле. Эриксен потерял сознание

Игрок «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен получил серьезную травму во время матча Евро-2020 и потерял сознание.

Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Судя по происходящему, ситуация очень серьезная.

Футбольный матч Евро-2020 между Данией и Финляндией остановлен из-за чрезвычайной ситуации. Игроки, тренеры и зрители отчаянно переживают за Кристиана Эриксена.

Кристиана Эриксена вывезли с поля на каталке, с кислородной маской. Команды ушли в подтрибунные помещения.

Update 1. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации

Update 2. Появилось фото Эриксена. Кажется, он в сознании. Игрока везут в госпиталь

Update 3. УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

Update 4. Эриксен пришел в сознание и проходит медобследование в больнице

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine