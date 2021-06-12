Реанимация на футбольном поле. Эриксен потерял сознание

Игрок «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен получил серьезную травму во время матча Евро-2020 и потерял сознание.
Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Судя по происходящему, ситуация очень серьезная.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбольный матч Евро-2020 между Данией и Финляндией остановлен из-за чрезвычайной ситуации. Игроки, тренеры и зрители отчаянно переживают за Кристиана Эриксена.
Кристиана Эриксена вывезли с поля на каталке, с кислородной маской. Команды ушли в подтрибунные помещения.
Update 1. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации
Update 2. Появилось фото Эриксена. Кажется, он в сознании. Игрока везут в госпиталь
Update 3. УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось
Update 4. Эриксен пришел в сознание и проходит медобследование в больнице
Источник — Sport.ua
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Значит в 22:30 по Киеву.
Но это время уже прошло, пока без новостей. Наверное, матч отменят.
Состояние стабилизировалось. Это не значит, что все закончится хорошо, в итоге, но тперь нжно разибраться, что конретно с ним произошло.
P.S. какой же планктон в студии "fan talk" на тк хвутбол...
Тому що болію за Spers.
Дай бог ему здоровья
Страшно...(
Тому що болію за Spers.
Дай бог ему здоровья
Тому що болію за Spers.
Дай бог ему здоровья
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