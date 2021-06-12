ВИДЕО. Шокирующие кадры. Как Эриксен потерял сознание

Сегодня матч Евро-2020 Дания – Финляндия был прерван из-за того, что сознание во время игры потерял лидер датчан Кристиан Эриксен. Врачи сразу оказали игроку медицинскую помощь.
Вашему вниманию видео эпизода:
Эриксен сейчас находится в больнице. Он в сознании и поговорил по телефону с партнерами по команде.
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Источник — Twitter
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