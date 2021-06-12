ВИДЕО. Шокирующие кадры. Как Эриксен потерял сознание

Игроку сразу оказали медицинскую помощь

  • 12.06.2021 21:51
  • 11223 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Шокирующие кадры. Как Эриксен потерял сознание
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня матч Евро-2020 Дания – Финляндия был прерван из-за того, что сознание во время игры потерял лидер датчан Кристиан Эриксен. Врачи сразу оказали игроку медицинскую помощь.

Вашему вниманию видео эпизода:

Эриксен сейчас находится в больнице. Он в сознании и поговорил по телефону с партнерами по команде.

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Источник — Twitter

(26 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 22:18
    0
    жесть...
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 21:56
    -1
    а побежал бы к нему поп с кадилом - то и всё.

    Люди с мозгом увидят разницу.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 21:54
    +4
    медик с чемоданами помчал на помощь буквально через 10 секунд после падения. Еще через десять помчала бригада с носилками. Через минуту делали массаж сердца. Вот кого надо благодарить.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 21:54
    +4
    медик с чемоданами помчал на помощь буквально через 10 секунд после падения. Еще через десять помчала бригада с носилками. Через минуту делали массаж сердца. Вот кого надо благодарить.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 22:18
    0
    жесть...
    Ссылка
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