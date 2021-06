Игрок «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание и проходит медобследование в больнице.

Напомним, Эриксен получил серьезную травму во время матча Евро-2020 и потерял сознание.

Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Игрока отвезли в госпиталь.

Футбольный матч Евро-2020 между Данией и Финляндией остановлен из-за чрезвычайной ситуации.

Official statement from Denmark. 🙏🏻🇩🇰



“Christian Eriksen is AWAKE and is undergoing further examinations at Rigshospitalet”. #prayforEriksen