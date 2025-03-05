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  4. Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 14:21 |
1332
2

Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы

Офис спорта Львовского горсовета недоволен поступком работника клуба

05 марта 2025, 14:21 |
1332
2
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
ФК Карпаты. Олег Авдыш

Как стало известно Sport.ua, в ФК «Карпаты» могут возникнуть серьезные проблемы при оформлении документов для участия в соревнованиях и тренировочных сборах за рубежом. И речь идет не только об основной команде, но и даже о детской.

По имеющейся информации, после того, как в феврале с «Карпатами» не вернулся с турецкого этапа подготовки заместитель генерального директора клуба Олег Авдыш, офис спорта Львовского горсовета не собирается в дальнейшем давать разрешение на выезд за пределы Украины представителям «зелено-белых».

Олег Авдыш исчез в аэропорту Кракова, когда «Карпаты» транзитом через Польшу возвращались во Львов из Турции. Не исключено, что одной из причин побега футбольного менеджера стали обстоятельства, связанные с его предыдущей агентской деятельностью.

Ранее в «Карпатах» рассказали, почему львовяне не сыграли во Львове против ЛНЗ.

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Олег Авдыш Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Владислав Антонов
Колективна відповідальність, як у совку. Ганьба
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vitaha33
Згідно постанови кабміну працедавець не несе відповідальності за неповернення працівників, і це логічно, адже чому мають страждати законопослушні громадяни через якогось неадеквата?  
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