Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы

Как стало известно Sport.ua, в ФК «Карпаты» могут возникнуть серьезные проблемы при оформлении документов для участия в соревнованиях и тренировочных сборах за рубежом. И речь идет не только об основной команде, но и даже о детской.

По имеющейся информации, после того, как в феврале с «Карпатами» не вернулся с турецкого этапа подготовки заместитель генерального директора клуба Олег Авдыш, офис спорта Львовского горсовета не собирается в дальнейшем давать разрешение на выезд за пределы Украины представителям «зелено-белых».

Олег Авдыш исчез в аэропорту Кракова, когда «Карпаты» транзитом через Польшу возвращались во Львов из Турции. Не исключено, что одной из причин побега футбольного менеджера стали обстоятельства, связанные с его предыдущей агентской деятельностью.

Ранее в «Карпатах» рассказали, почему львовяне не сыграли во Львове против ЛНЗ.