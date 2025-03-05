Буковина пригласила игрока Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, на сборах вблизи Ужгорода в расположении перволиговой «Буковины» находится на просмотре полузащитник Ростислав Русин, который ранее выступал за «Рух» и «Металлист 1925». Останется ли он в черновицкой команде, выяснится на следующей неделе.

По имеющейся информации, вчера в одной из киевских клиник был прооперирован нападающий «Буковины» Максим Гирный, который травмировал колено. Он выбыл до конца 2025 года.

Сейчас «Буковина» занимает в группе «Чемпионская» Первой лиги восьмое место, набрав 20 очков.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» в спарринге победила «Рух-2».