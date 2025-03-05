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  4. Буковина пригласила игрока Металлиста 1925
Украина. Первая лига
05 марта 2025, 18:36 |
182
0

Буковина пригласила игрока Металлиста 1925

Еще один нападающий черновицкой команды был прооперирован

05 марта 2025, 18:36 |
182
0
Буковина пригласила игрока Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Как стало известно Sport.ua, на сборах вблизи Ужгорода в расположении перволиговой «Буковины» находится на просмотре полузащитник Ростислав Русин, который ранее выступал за «Рух» и «Металлист 1925». Останется ли он в черновицкой команде, выяснится на следующей неделе.

По имеющейся информации, вчера в одной из киевских клиник был прооперирован нападающий «Буковины» Максим Гирный, который травмировал колено. Он выбыл до конца 2025 года.

Сейчас «Буковина» занимает в группе «Чемпионская» Первой лиги восьмое место, набрав 20 очков.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» в спарринге победила «Рух-2».

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Металлист 1925 Буковина Черновцы Ростислав Русин Максим Гирный трансферы свободный агент инсайд травма травма колена
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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