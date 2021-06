ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сражаются Дания и Финляндия, приостановлен.



Причиной стало состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который упал без сознания в одном из игровых моментов. Эриксену понадобился даже массаж сердца, после чего его унесли с поля с кислородной маской.

На данный момент известно, что Эриксена сразу увезли в госпиталь. Его здоровью ничего не угрожает.

Матч будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву. Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.