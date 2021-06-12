ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации

Кристиана Эриксена унесли с поля с кислородной маской

  • 12.06.2021 20:07
  • 32947 просмотров
  • 29 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сражаются Дания и Финляндия, приостановлен.
 
Причиной стало состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который упал без сознания в одном из игровых моментов. Эриксену понадобился даже массаж сердца, после чего его унесли с поля с кислородной маской

На данный момент известно, что Эриксена сразу увезли в госпиталь. Его здоровью ничего не угрожает.

Матч будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву. Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.

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Источник — Sport.ua

(145 голосов)

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Комментарии
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 21:15
    0
    adidas77, 12.06.2021 21:08
    А ты не спросил у игроков команд, какое у них эмоциональное состояние? Они что роботы?
    А завтра что, лучше будет? Шахтеры гибнут, на следующий день их коллеги выходят и работают за копейки. А тут не погиб никто. Наоборот, сообщили, что жив, какие тут эмоции, кроме радости???
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.06.2021 21:13
    0
    Viktorio, 12.06.2021 21:05
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    Сегодня булут доигрывать
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 12.06.2021 21:08
    0
    Милан Милан, 12.06.2021 21:04
    Что тянут?
    Человек пришел в себя, что ещё нужно?
    Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
    А ты не спросил у игроков команд, какое у них эмоциональное состояние? Они что роботы?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 21:07
    +1
    Viktorio, 12.06.2021 21:05
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    Нет, возобновят в 21:30 сегодня
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 21:07
    0
    Viktorio, 12.06.2021 21:05
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    И какой в этом смысл??? Я что то не понимаю совсем
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 12.06.2021 21:05
    +1
    Милан Милан, 12.06.2021 21:04
    Что тянут?
    Человек пришел в себя, что ещё нужно?
    Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 21:04
    0
    Что тянут?
    Человек пришел в себя, что ещё нужно?
    Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
    Ссылка
    Play Games
      Play Games, 12.06.2021 21:00
    -2
    Т. Артём, 12.06.2021 20:34
    І до чого це? Є якась логіка? Пропонуєш знайти мільярдних спонсорів на зарплати лікарів, чи людям платити їм по 100 тисяч доларів ? Да як мова заходить про страхування ви перші верещете що не копійки не дам цим лікарям
    Еріксона шкода.це жах.я розумію що спонсори.популярність.підписники в фейсбук і т.д. реклама.але щось з цим світом не так якщо футболісти отримують в таку зарплату.а лікарі які рятують життя набагато менше.це лише моя думка
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 12.06.2021 20:43
    0
    Дания без Эриксона, это две разные команды. Парень вроде пришёл в себя, это самое главное. Но карьера его на этом закончилась. ((
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:34
    +1
    Игра, кстати, была отличной. Смотрелась на одном дыхании. Этот матч надолго запомнят.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 12.06.2021 20:34
    0
    Play Games, 12.06.2021 20:25
    А тепер зрівняємо зарплату футболістів що б'ють по м'ячу і лікарів які рятують життя.
    І до чого це? Є якась логіка? Пропонуєш знайти мільярдних спонсорів на зарплати лікарів, чи людям платити їм по 100 тисяч доларів ? Да як мова заходить про страхування ви перші верещете що не копійки не дам цим лікарям
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:34
    0
    KARABAS55, 12.06.2021 20:12
    Да, жесть конечно.На ровном месте, ни удара, не столкновения. Главное чтобы выжил.
    Может быть до этого было столкновение.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:32
    +1
    ENJOY-_-, 12.06.2021 20:32
    Мда.. что то Евро не пошло.. первый гол - автогол.. теперь это трагедия
    ну ты сравнил, автогол и клиническую смерть
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 20:32
    -1
    Мда.. что то Евро не пошло.. первый гол - автогол.. теперь это трагедия
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:31
    -5
    newport, 12.06.2021 20:15
    Дай Бог ему здоровья!🙏🏿
    нет никаких богов
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 12.06.2021 20:30
    0
    Play Games, 12.06.2021 20:25
    А тепер зрівняємо зарплату футболістів що б'ють по м'ячу і лікарів які рятують життя.
    И твою при том, что на фоне них ты в целом бесполезен.
    А ему здоровья.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 20:27
    +2
    В 20:45 скажут шо с Эриксоном и с матчем .
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 20:27
    +11
    Футбол подождёт, человеческая жизнь важнее! Крису здоровья!
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 12.06.2021 20:25
    +7
    Здоровья ему!!! Всё остальное неважно!
    Ссылка
    Play Games
      Play Games, 12.06.2021 20:25
    -4
    А тепер зрівняємо зарплату футболістів що б'ють по м'ячу і лікарів які рятують життя.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 12.06.2021 20:12
    +30
    Аби жив, все інше не важливо
    Ссылка
    vasya44
    online
      vasya44, 12.06.2021 20:10
    +20
    Просто здоровья!
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 12.06.2021 20:15
    +15
    Только парень остался жив остальное не важно
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 12.06.2021 20:12
    +15
    Да, жесть конечно.На ровном месте, ни удара, не столкновения. Главное чтобы выжил.
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 12.06.2021 20:15
    +14
    Дай Бог ему здоровья!🙏🏿
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 12.06.2021 20:22
    +12
    Пережил клиническую смерть. Дай Бог ему здоровья!
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 12.06.2021 20:18
    +12
    Гра грою, а хлопцю здоров'я.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 20:15
    +12
    здоровья человеку
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 20:27
    +11
    Футбол подождёт, человеческая жизнь важнее! Крису здоровья!
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 12.06.2021 20:25
    +7
    Здоровья ему!!! Всё остальное неважно!
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 12.06.2021 20:17
    +3
    Сразу бросается момент с Антонио Пуэрта...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 20:27
    +2
    В 20:45 скажут шо с Эриксоном и с матчем .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 21:07
    +1
    Viktorio, 12.06.2021 21:05
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    Нет, возобновят в 21:30 сегодня
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 12.06.2021 21:05
    +1
    Милан Милан, 12.06.2021 21:04
    Что тянут?
    Человек пришел в себя, что ещё нужно?
    Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:34
    +1
    Игра, кстати, была отличной. Смотрелась на одном дыхании. Этот матч надолго запомнят.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:32
    +1
    ENJOY-_-, 12.06.2021 20:32
    Мда.. что то Евро не пошло.. первый гол - автогол.. теперь это трагедия
    ну ты сравнил, автогол и клиническую смерть
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 21:15
    0
    adidas77, 12.06.2021 21:08
    А ты не спросил у игроков команд, какое у них эмоциональное состояние? Они что роботы?
    А завтра что, лучше будет? Шахтеры гибнут, на следующий день их коллеги выходят и работают за копейки. А тут не погиб никто. Наоборот, сообщили, что жив, какие тут эмоции, кроме радости???
    Ссылка
    VAD
      VAD, 12.06.2021 21:13
    0
    Viktorio, 12.06.2021 21:05
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    Сегодня булут доигрывать
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 12.06.2021 21:08
    0
    Милан Милан, 12.06.2021 21:04
    Что тянут?
    Человек пришел в себя, что ещё нужно?
    Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
    А ты не спросил у игроков команд, какое у них эмоциональное состояние? Они что роботы?
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 21:07
    0
    Viktorio, 12.06.2021 21:05
    так вже перенесли на 12.00. завтра
    И какой в этом смысл??? Я что то не понимаю совсем
    Ссылка
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