ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия остановлен из-за чрезвычайной ситуации

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сражаются Дания и Финляндия, приостановлен.
Причиной стало состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который упал без сознания в одном из игровых моментов. Эриксену понадобился даже массаж сердца, после чего его унесли с поля с кислородной маской.
На данный момент известно, что Эриксена сразу увезли в госпиталь. Его здоровью ничего не угрожает.
Матч будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву. Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.
The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Человек пришел в себя, что ещё нужно?
Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
Человек пришел в себя, что ещё нужно?
Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
Человек пришел в себя, что ещё нужно?
Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
А ему здоровья.
Человек пришел в себя, что ещё нужно?
Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
Человек пришел в себя, что ещё нужно?
Если бы то что матч не будет продолжен хоть на сотую долю помогло бы здоровью Эриксона, то я бы понял. А так...К чему эта показушная "забота"?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.