УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен был в сознании, когда его уносили на носилках с матча Евро-2020 против Финляндии.



«Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось», – сообщает УЕФА.

«Кристиан Эриксен пришел в себя и проходит дальнейшее обследование», – сказано в сообщении Датского футбольного союза.

«Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был в сознании и поднял руку, когда его уносили с поля», – добавляет BNO News.

Отметим, что матч был приостановлен из-за этого инцидента. Футболист сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого Кристиана унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.