УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

Кажется, все будет хорошо

  • 12.06.2021 20:32
  • 11277 просмотров
  • 15 комментариев
УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен был в сознании, когда его уносили на носилках с матча Евро-2020 против Финляндии.
 
«Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось», – сообщает УЕФА.

«Кристиан Эриксен пришел в себя и проходит дальнейшее обследование», – сказано в сообщении Датского футбольного союза. 

«Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был в сознании и поднял руку, когда его уносили с поля», – добавляет BNO News.

Отметим, что матч был приостановлен из-за этого инцидента. Футболист сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого Кристиана унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.

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Источник — УЕФА

(51 голос)

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Комментарии
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 12.06.2021 21:06
    0
    scorpio16, 12.06.2021 21:01
    Я конечно надеюсь на лучшее , но ещё важно пережить ночь и нужно ожидать официальной информации от врачей, только они уже своими словами все расставит по местам. Стабилизировать могут по разному. Нужно ждать официальнрй информации врача или пресс-аташе сборной.
    По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
    100 процентов. Антонио Пуерто с Севильи сразу вспомнил, уж очень похожие обстоятельтва,
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 12.06.2021 21:01
    +1
    Я конечно надеюсь на лучшее , но ещё важно пережить ночь и нужно ожидать официальной информации от врачей, только они уже своими словами все расставит по местам. Стабилизировать могут по разному. Нужно ждать официальнрй информации врача или пресс-аташе сборной.
    По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
      Ligeros-Partagas, 12.06.2021 21:00
    0
    Олег Мандрівник, 12.06.2021 20:51
    Ну это зависит от диагноза
    если диагноз инфаркт подтвердится, про футбол можно забыть...
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 12.06.2021 21:00
    +1
    Взаголі я не розумію як людина з такою паталогіею була допущена грати у футбол.
    І ось тобі трапилось. Мабудь для Крістьяна футбол на полі вже завершился на завжди.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.06.2021 20:57
    0
    firstromario, 12.06.2021 20:39
    Ну і добре. Можна без докорів сумління дивитись наступний матч. Думаю Бельгія порадує.
    с чем Бельгия играет)))
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 12.06.2021 20:55
    +1
    зявилась інформація про інфаркт ...навряд чи після такого продовжують карєру
    Ссылка
    uandr
    online
      uandr, 12.06.2021 20:51
    +4
    здаровья Эрику - он себя ещё покажет
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 20:51
    +1
    OKs100, 12.06.2021 20:43
    После такого вряд ли продолжит карьеру футболиста.
    Ну это зависит от диагноза
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.06.2021 20:43
    +3
    После такого вряд ли продолжит карьеру футболиста.
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 12.06.2021 20:42
    +6
    Вот и хорошо все так волновались. Молодец что выдержал.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.06.2021 20:42
    +10
    Дуже гарні новини, сподіваємося він цілком одужає! Здоров'я!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.06.2021 20:41
    +3
    Nazar Mozol, 12.06.2021 20:39
    Це добре, в ногомяч ще побігає!
    Да врядли уже,ну ево нафиг рисковать
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 20:40
    +12
    Это радует, потому было реально стрёмно за него!
    Ссылка
    Nazar Mozol
    online
      Nazar Mozol, 12.06.2021 20:39
    0
    Це добре, в ногомяч ще побігає!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 12.06.2021 20:39
    +15
    Ну і добре. Можна без докорів сумління дивитись наступний матч. Думаю Бельгія порадує.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 12.06.2021 20:39
    +15
    Ну і добре. Можна без докорів сумління дивитись наступний матч. Думаю Бельгія порадує.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 20:40
    +12
    Это радует, потому было реально стрёмно за него!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.06.2021 20:42
    +10
    Дуже гарні новини, сподіваємося він цілком одужає! Здоров'я!
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 12.06.2021 20:42
    +6
    Вот и хорошо все так волновались. Молодец что выдержал.
    Ссылка
    uandr
    online
      uandr, 12.06.2021 20:51
    +4
    здаровья Эрику - он себя ещё покажет
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.06.2021 20:43
    +3
    После такого вряд ли продолжит карьеру футболиста.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.06.2021 20:41
    +3
    Nazar Mozol, 12.06.2021 20:39
    Це добре, в ногомяч ще побігає!
    Да врядли уже,ну ево нафиг рисковать
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 12.06.2021 21:01
    +1
    Я конечно надеюсь на лучшее , но ещё важно пережить ночь и нужно ожидать официальной информации от врачей, только они уже своими словами все расставит по местам. Стабилизировать могут по разному. Нужно ждать официальнрй информации врача или пресс-аташе сборной.
    По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 12.06.2021 21:00
    +1
    Взаголі я не розумію як людина з такою паталогіею була допущена грати у футбол.
    І ось тобі трапилось. Мабудь для Крістьяна футбол на полі вже завершился на завжди.
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 12.06.2021 20:55
    +1
    зявилась інформація про інфаркт ...навряд чи після такого продовжують карєру
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 20:51
    +1
    OKs100, 12.06.2021 20:43
    После такого вряд ли продолжит карьеру футболиста.
    Ну это зависит от диагноза
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 12.06.2021 21:06
    0
    scorpio16, 12.06.2021 21:01
    Я конечно надеюсь на лучшее , но ещё важно пережить ночь и нужно ожидать официальной информации от врачей, только они уже своими словами все расставит по местам. Стабилизировать могут по разному. Нужно ждать официальнрй информации врача или пресс-аташе сборной.
    По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
    100 процентов. Антонио Пуерто с Севильи сразу вспомнил, уж очень похожие обстоятельтва,
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
      Ligeros-Partagas, 12.06.2021 21:00
    0
    Олег Мандрівник, 12.06.2021 20:51
    Ну это зависит от диагноза
    если диагноз инфаркт подтвердится, про футбол можно забыть...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.06.2021 20:57
    0
    firstromario, 12.06.2021 20:39
    Ну і добре. Можна без докорів сумління дивитись наступний матч. Думаю Бельгія порадує.
    с чем Бельгия играет)))
    Ссылка
    Nazar Mozol
    online
      Nazar Mozol, 12.06.2021 20:39
    0
    Це добре, в ногомяч ще побігає!
    Ссылка
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