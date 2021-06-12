УЕФА: Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен был в сознании, когда его уносили на носилках с матча Евро-2020 против Финляндии.
«Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось», – сообщает УЕФА.
«Кристиан Эриксен пришел в себя и проходит дальнейшее обследование», – сказано в сообщении Датского футбольного союза.
«Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был в сознании и поднял руку, когда его уносили с поля», – добавляет BNO News.
Отметим, что матч был приостановлен из-за этого инцидента. Футболист сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого Кристиана унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.
Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.— UEFA (@UEFA) June 12, 2021
The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.
UPDATE: Denmark midfielder Christian Eriksen was conscious and raised his hand when he was carried from the field— BNO News (@BNONews) June 12, 2021
Источник — УЕФА
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По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
І ось тобі трапилось. Мабудь для Крістьяна футбол на полі вже завершился на завжди.
По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
І ось тобі трапилось. Мабудь для Крістьяна футбол на полі вже завершился на завжди.
По предварительной информации сердечный приступ , иными словами инфаркт , после такого профессиональный спортсмен проходит реабилитацию и к сожалению заканчивает карьеру .
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