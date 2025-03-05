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  4. Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана
Франция
05 марта 2025, 18:55 |
1356
7

Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана

Наставника «Лиона» могут надолго отстранить от футбола

05 марта 2025, 18:55 |
1356
7
Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Сегодня вечером главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, ранее работавший в Украине с «Шахтером», по видеосвязи будет давать объяснения дисциплинарной комиссии, которая будет рассматривать дело о его удалении в матче против «Бреста» (2:1), который состоялся в минувший уик-энд.

Тогда португальский тренер агрессивно накричал на арбитра поединка Бенуа Мийо, за что теперь Фонсеке грозит 7-месячная дисквалификация, что может привести даже к дальнейшему разрыву контракта с «ткачами».

Адвокаты Фонсеки выстроили стратегию защиты своего клиента, которая будет основана на том, что душевное состояние Паулу находится под давлением из-за стресса, который испытывает португалец в результате продолжающейся вот уже четвертый год ничем неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.

Отмечается, что ставка будет делаться на то, что жена Фонсеки – украинка, и из-за этого Паулу очень близко переживает все происходящее на родине супруги.

Ранее Фонсека неоднократно высказывался о российско-украинской войне в общении с зарубежными СМИ, поднимая эту тему снова и снова. В частности, еще в конце 2022 года Паулу открыто заявлял, что мир недостаточно помогает Украине.

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Паулу Фонсека Лион дисквалификация судьи (арбитры) Украина российско-украинская война чемпионат Франции по футболу Катерина Фонсека
Алексей Сливченко Источник: Il Messaggero
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Lulinnha
Что-то слишком просто придумали. Какие гнусные спекуляции... 
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+2
pol-55
Напевно через удар головою.
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+1
Andromed
цікаво що такого наговорив арбітру Фонсека що аж на 7 місяців можуть його дискваліфікувати
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+1
Pavel_i_CO
Будуть з Мурзіком вільний час проводити)))
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0
NoMad
Їбaна кротівня в черговий раз підтирається Україною. Сучара
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Поддерживаю. Паулу руки не распускал. А за просто слова, даже ругательные, 7 месяцев дисквала - перебор, как по мне.
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-1
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