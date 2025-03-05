Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана

Сегодня вечером главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, ранее работавший в Украине с «Шахтером», по видеосвязи будет давать объяснения дисциплинарной комиссии, которая будет рассматривать дело о его удалении в матче против «Бреста» (2:1), который состоялся в минувший уик-энд.

Тогда португальский тренер агрессивно накричал на арбитра поединка Бенуа Мийо, за что теперь Фонсеке грозит 7-месячная дисквалификация, что может привести даже к дальнейшему разрыву контракта с «ткачами».

Адвокаты Фонсеки выстроили стратегию защиты своего клиента, которая будет основана на том, что душевное состояние Паулу находится под давлением из-за стресса, который испытывает португалец в результате продолжающейся вот уже четвертый год ничем неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.

Отмечается, что ставка будет делаться на то, что жена Фонсеки – украинка, и из-за этого Паулу очень близко переживает все происходящее на родине супруги.

Ранее Фонсека неоднократно высказывался о российско-украинской войне в общении с зарубежными СМИ, поднимая эту тему снова и снова. В частности, еще в конце 2022 года Паулу открыто заявлял, что мир недостаточно помогает Украине.