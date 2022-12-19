Паулу ФОНСЕКА: «Мир недостаточно помогает Украине»

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в интервью французским СМИ рассказал о войне в Украине:

«Моя жена и сын украинцы, и мы оставили все там. Украинцам по-прежнему тяжело жить в повседневной жизни, когда Европа и остальной мир отключаются от реальности событий. Мы уже меньше говорим об этом, время идет, а война продолжается.

Люди в Украине до сих пор сильно страдают. Мы движемся к тому времени года, когда очень холодно, а у них нет электричества и воды. Очень тяжело видеть эти страдания. Мне еще труднее принять эту ситуацию. Мир недостаточно помогает Украине».