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  4. Паулу ФОНСЕКА: «Мир недостаточно помогает Украине»
Украина
19 декабря 2022, 17:57 |
442
0

Паулу ФОНСЕКА: «Мир недостаточно помогает Украине»

Тренер «Лилля» - о войне в Украине

19 декабря 2022, 17:57 |
442
0
Паулу ФОНСЕКА: «Мир недостаточно помогает Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в интервью французским СМИ рассказал о войне в Украине:

«Моя жена и сын украинцы, и мы оставили все там. Украинцам по-прежнему тяжело жить в повседневной жизни, когда Европа и остальной мир отключаются от реальности событий. Мы уже меньше говорим об этом, время идет, а война продолжается.

Люди в Украине до сих пор сильно страдают. Мы движемся к тому времени года, когда очень холодно, а у них нет электричества и воды. Очень тяжело видеть эти страдания. Мне еще труднее принять эту ситуацию. Мир недостаточно помогает Украине».

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