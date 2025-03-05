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Лига чемпионов
05 марта 2025, 19:12 | Обновлено 05 марта 2025, 19:15
331
1

Стали известны стартовые составы Фейеноорда и Интера

5 марта в 20:00 начнется матч 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2025, 19:12 | Обновлено 05 марта 2025, 19:15
331
1
Стали известны стартовые составы Фейеноорда и Интера
Стадионе «Де Кейп»

В среду, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейенорд» и «Интер».

Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который расположен в Роттердаме.

«Фейенорд» на прошлом этапе прошел другой итальянский клуб - „Милан“. Также нидерландский клуб начнет эту игру с новым главным тренером. Команду недавно возглавил Робин ван Перси.

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Фейенорд: Валлентройтер, Митчелл, Белен, Ганцко, Буэну, Модер, Смал, Пайшан, Хадж Мусса, Карранса, Осман

Интер: Мартинес, Павар, Де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Барелла, Аслллани, Зелински, Бастони, Мартинес, Тюрам

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Лига чемпионов Фейеноорд Интер Милан стартовые составы Фейеноорд - Интер
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Saar
Дімарко отримав травму((((
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