Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный момент с пенальти на 90+4 в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 18:39 | Обновлено 05 марта 2025, 18:41
332
1

ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный момент с пенальти на 90+4 в матче УПЛ

Риццоли прокомментировал момент в матче Вереса и Колоса

05 марта 2025, 18:39 | Обновлено 05 марта 2025, 18:41
332
1
ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный момент с пенальти на 90+4 в матче УПЛ
ФК Верес

Матч чемпионата Украины между Вересом и Колосом завершился со счетом 2:1, а хозяева победили благодаря пенальти, который Анастасия Романюк поставила в компенсированное время.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что Романюк действовала правильно, хотя эпизод вызвал споры.

«Защитник Колоса в штрафной, используя руку, блокирует соперника. Романюк со своей позиции не видит действия рукой игрока Колоса, поэтому арбитр VAR правильно рекомендовала судье пересмотреть момент».

«После правильного решения посмотреть VAR арбитр правильно назначила пенальти», – сказал Риццоли.

По теме:
Форвард Кривбасса назвал причину поражения от аутсайдера чемпионата
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь
Ворскла – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анастасия Романюк Верес Ровно Колос Ковалевка Верес - Колос Украинская Премьер-лига Никола Риццоли
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Футбол | 05 марта 2025, 08:06 32
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»

Украинец рассказал о допинговом скандале

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05 марта 2025, 17:11 0
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 марта в 22:00 по Киеву

Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Хоккей | 05.03.2025, 01:59
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Футбол | 05.03.2025, 13:51
Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05.03.2025, 08:22
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Романюк пусть сдаст свисток и идёт борщи варить на кухню!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 4
Футбол
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
03.03.2025, 20:31 12
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51
Бокс
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
04.03.2025, 00:14
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
03.03.2025, 20:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем