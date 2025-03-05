ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный момент с пенальти на 90+4 в матче УПЛ

Матч чемпионата Украины между Вересом и Колосом завершился со счетом 2:1, а хозяева победили благодаря пенальти, который Анастасия Романюк поставила в компенсированное время.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что Романюк действовала правильно, хотя эпизод вызвал споры.

«Защитник Колоса в штрафной, используя руку, блокирует соперника. Романюк со своей позиции не видит действия рукой игрока Колоса, поэтому арбитр VAR правильно рекомендовала судье пересмотреть момент».

«После правильного решения посмотреть VAR арбитр правильно назначила пенальти», – сказал Риццоли.