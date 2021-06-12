ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия доиграют сегодня

УЕФА официально сообщил о том, что матч первого тура Евро-2020 Дания – Финляндия будет доигран сегодня. Поединок возобновится в 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Сообщается, что матч будет доигран сегодня по просьбе самих игроков. Команды доиграют первый тайм, после чего их ждет 5-минутный перерыв и второй тайм.

Напомним, матч был прерван в конце первого тайма из-за того, что прямо на поле потерял сознание хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен. Игрок «Интера» уже пришел в себя и находится в больнице, его состояние стабильное.

В 22:00 по Киеву в Санкт-Петербурге начнется еще один матч Евро-2020, между Бельгией и Россией.