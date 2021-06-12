ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия доиграют сегодня

Поединок будет возобновлен в 21:30

  • 12.06.2021 21:14
  • 7733 просмотра
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Дания – Финляндия доиграют сегодня
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что матч первого тура Евро-2020 Дания – Финляндия будет доигран сегодня. Поединок возобновится в 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Сообщается, что матч будет доигран сегодня по просьбе самих игроков. Команды доиграют первый тайм, после чего их ждет 5-минутный перерыв и второй тайм.

Напомним, матч был прерван в конце первого тайма из-за того, что прямо на поле потерял сознание хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен. Игрок «Интера» уже пришел в себя и находится в больнице, его состояние стабильное.

В 22:00 по Киеву в Санкт-Петербурге начнется еще один матч Евро-2020, между Бельгией и Россией.

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Источник — УЕФА

(27 голосов)

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Комментарии
    source02
    online
      source02, 12.06.2021 21:48
    +2
    здоровья пацану, отличный игрок! надеюсь все будет еорм
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 12.06.2021 21:35
    -2
    Хорошо, что Эриксен жив, но это конец карьеры для него(
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.06.2021 21:32
    +1
    Какое-то не счастливое это Евро... То перенос из-за пандемии, теперь беда с Эриксеном...
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    upiter8
      upiter8, 12.06.2021 21:29
    +4
    ... тем Слава Богу игрок выжил!
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    upiter8
      upiter8, 12.06.2021 21:28
    0
    ...? разные суммарно у игроков могут получиться мотивы... Не только 0-0, а и вместо 1-0, 2-0 и в данном случае и - 5-0 как вариант
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 21:27
    0
    olshody, 12.06.2021 21:21
    Какой же будет настрой? На 0:0?
    Думаю, отличный. То, что их товарищ выжил и в стабильном состоянии должно серьезно поднять моральный дух, при чем и финнам, которые рыдали вместе с датчанами. Вот если бы его не дай Бог не откачали, можно было бы заканчивать Евро.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 21:25
    0
    Игра возобновится в 21:30. Об этом сообщили в официальном твиттере УЕФА.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 21:21
    -2
    Какой же будет настрой? На 0:0?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.06.2021 21:20
    +1
    Брать новости, что матч перенесён на завтра с брехливых русо сайтов - зашквар!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 12.06.2021 21:20
    +2
    не знаю чи я згідний з рішенням, але якщо все ОК то можливо для психіки дійсно краще дограти сьогодні
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 12.06.2021 21:29
    +4
    ... тем Слава Богу игрок выжил!
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 12.06.2021 21:48
    +2
    здоровья пацану, отличный игрок! надеюсь все будет еорм
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 12.06.2021 21:20
    +2
    не знаю чи я згідний з рішенням, але якщо все ОК то можливо для психіки дійсно краще дограти сьогодні
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.06.2021 21:32
    +1
    Какое-то не счастливое это Евро... То перенос из-за пандемии, теперь беда с Эриксеном...
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.06.2021 21:20
    +1
    Брать новости, что матч перенесён на завтра с брехливых русо сайтов - зашквар!
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 12.06.2021 21:28
    0
    ...? разные суммарно у игроков могут получиться мотивы... Не только 0-0, а и вместо 1-0, 2-0 и в данном случае и - 5-0 как вариант
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 21:27
    0
    olshody, 12.06.2021 21:21
    Какой же будет настрой? На 0:0?
    Думаю, отличный. То, что их товарищ выжил и в стабильном состоянии должно серьезно поднять моральный дух, при чем и финнам, которые рыдали вместе с датчанами. Вот если бы его не дай Бог не откачали, можно было бы заканчивать Евро.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 21:25
    0
    Игра возобновится в 21:30. Об этом сообщили в официальном твиттере УЕФА.
    Ссылка
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