Дания
0 : 1
Финляндия
12.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дания – Финляндия – 0:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 12.06.2021 21:20
  • 58041 просмотр
  • 122 комментария
Дания – Финляндия – 0:1. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Дания – Финляндия - 0:1

Похьянпало (60)

На 74-й минуте Хойбьерг (Дания) не реализовал пенальти (вратарь)

Лод (4), Спарв (51)

Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Васс (Стрюгер-Ларсен, 76) – Дилейни (Корнелиус, 76), Хойбьерг, Эриксен (М.Йенсен, 43) – Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт, Поульсен.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Бойлесен.

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Лод – Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Ф.Йенсен, Сойри, Хямяляйнен, Лаппалайнен, Иванов.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Вестергор не сумел замкнуть навес Мехле.

92 мин. Неудачная атака Дании.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

87 мин. Опасно! Градецки ошибся на выходе, но голкипера подстраховал Райтала, которому не дал пробить Поульсен!

84 мин. Замена у Финляндии. Вместо Похьянпало вышел Форсс.

83 мин. Датчане контролируют мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

81 мин. ОПАСНО! После прострела Вестергора с левого фланга защитник не дал Поульсену нанести удар!

80 мин. Датчане владеют преимуществом.

76 мин. Две замены у Финляндии. Вместо Спарва и Пукки вышли Шюллер и Кауко.

76 мин. Замены у Дании. Вместо Васса на поле вышел Стрюгер-Ларсен, Дилейни заменил Корнелиус.

74 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ ХОЙБЬЕРГ! Градецки угадал угол и намертво поймал мяч!

73 мин. ПЕНАЛЬТИ! Араюури сбил Поульсена в штрафной!

71 мин. Неудачная атака Финляндии.

68 мин. М.Йенсен нарушил правила на половине поля Финляндии.

65 мин. После навеса Дилейни Градецки поймал мяч.

63 мин. Замены у Дании. Вместо Винна и Кьера вышли Сков-Ольсен и Вестергор.

Getty Images/Global Images Ukraine

60 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Уронен с левого фланга навесил на линию вратарской, и сыгравший на опережение Похьянпало головой отправил мяч в ворота!

58 мин. Финны пытались организовать атаку, но подвела неточная передача.

Getty Images/Global Images Ukraine

55 мин. Мехле пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника.

53 мин. М.Йенсен из хорошей позиции перед штрафной пробил выше ворот!

51 мин. Спарв грубо сыграл против Поульсена.

50 мин. М.Йенсен навесил с углового, и Араюури выбил мяч.

47 мин. Датчане контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. Вместо Эриксена у датчан играет М.Йенсен.

43 мин. Игра возобновлена.
 

Getty Images/Global Images Ukraine

Финны аплодисментами встретили датских футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Все же, матч будет продолжен. Команды вышли на разминку.

Матч Дании и Финляндии будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву.

Игра перенесена на завтра, 13 июня, начало в 12:00.

Сообщение от УЕФА: "После неотложной медицинской помощи с участием игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, состоится кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, и дополнительная информация будет собщена в 19:45 по центральноевропейскому времени (20:45 по Киеву). Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось".

Эриксена увезли на карете «скорой помощи» за пределы стадиона.

"Матч приостановлен по медицинским соображениям", – гласит сайт УЕФА.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! #ЗДОРОВЬЯЭРИКСЕНУ

 

Getty Images/Global Images Ukraine

45+11 мин. ЭРИКСЕНА УВОЗЯТ НА НОСИЛКАХ!

Getty Images/Global Images Ukraine

45+9 мин. ФИННЫ УХОДЯТ В РАЗДЕВАЛКУ!

45+7 мин. Наставник Дании выдвинулся к эпизоду.

Getty Images/Global Images Ukraine

45+4 мин. Тейлор что-то обсуждает с Хьюлмандом.

45+1 мин. Искусственное дыхание делают медики пострадавшему.

45 мин. Все в шоке, но никто не понимает, что происходит.

44 мин. Игроки Дании окружили место падения партнера, блокируя обзор камеры.

43 мин. ЭРИКСЕН РУХНУЛ НА ГАЗОН В ЛЕВОМ ФЛАНГЕ АТАКИ! БЕЗ СОЗНАНИЯ!

42 мин. В руки Градецки сбросил мяч Васс, замыкая подачу на дальнюю штангу с левого фланга.

40 мин. Закрученный удар Брайтвейта со входа в левый фланг штрафной был исполнен слишком посредственно.

38 мин. Проход Райколы в правом фланге атаки был остановлен силовым приемом Мехле, но дело обошлось без фола.

Getty Images/Global Images Ukraine

36 мин. Мехле навешивал с левого фланга, но Градецки во вратарской был самым успешным.

35 мин. Эриксен подавал угловой с левого фланга, а на ближней штанге О’Шонесси настолько неудачно подставился под мяч, что разбил нос.

33 мин. Лод перевел на угловой подачу с левого фланга от Мехле.

31 мин. Игра была возобновлена.

29 мин. Уронен и Градецки шли на подачу соперников с левого фланга, столкнулись, а теперь – полевой игрок не может встать.

Getty Images/Global Images Ukraine

27 мин. Кристенсен отмахнулся от Пукки в центре поля во время выноса мяча.

25 мин. МОМЕНТ! Брайтвейт получил момент для рывка в левый фланг штрафной, но в завершении пробил в сторону от ближней штанги!

Getty Images/Global Images Ukraine

23 мин. ОПАСНО! Кьер упустил контроль в центре поля, после чего с большим трудом сумел притормозить Пукки!

22 мин. МОМЕНТ! Подача Эриксена с углового на правом фланге пошла в дальнюю сторону штрафной на Дилейни, который затем со второго касания отпарвил мяч над воротами!

21 мин. Дания удерживает контроль на чужой половине.

19 мин. МОМЕНТ! Резкий, но читаемый, выстрел с правого фланга с дальней дистанции от Эриксена в дальний угол – Градецки справился!

17 мин. Камара ускорился в очередной раз в левом фланге, но Васс никуда его не пустил.
 

Getty Images/Global Images Ukraine

15 мин. МОМЕНТ! Хойберг замкнул головой подачу с левого фланга от Дилейни, но Градецки сумел добраться до мяча, который шел под перекладину!

14 мин. Кристенсен сбил рывок Камара по левому флангу.

13 мин. Градецки перехватил навес Эриксена с углового на правом фланге, но потом кинул мяч в голову Брайтвейта. Арбитры увидели фол в атаке.

11 мин. Араюури лег под удар Эриксена с правого фланга штрафной.

9 мин. Брайтвейт ускорялся под пас на ход в правый фланг штрафной, но Эриксен устраивал стенку слишком резко.

8 мин. МОМЕНТ! Удар Винна из зоны перед штрафной направлялся в левый угол, но Градецки достал мяч у штанги, отбил перед собой, а оборона вынесла на угловой!

6 мин. ОПАСНО! Какая-то паника в действиях Градецки при фиксации передачи Эриксена с левого фланга, Брайтвейт мог и замкнуть отскок!
 

Getty Images/Global Images Ukraine


 4 мин. Таки зажали Лода в правом фланге атаки, после чего именно ему пришлось рубить Брайтвейта подкатом в контратаке.

2 мин. А теперь уже Васси и Камара сошлись в левом фланге атаки финнов. Выиграл датчанин.

1 мин. Камара ударил по ногам Васса в левом фланге обороны.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine



В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.

Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартуют бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 22:20
    0
    Финны все расклады могут попутать в группе
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 12.06.2021 22:18
    +2
    Это ор. По ударам 20-1, но счёт 0-1. Напоминает football manager)
    Ссылка
    Дядя Хо
    online
      Дядя Хо, 12.06.2021 22:18
    -1
    upiter8, 12.06.2021 21:53
    А ведь в принципе кто его знает, "шо то" было с Эриксоном... Ведь 2ая команда с группы типа россия выходит на 2ую команду.... типа скорее всего Данию, а тут... вот и мыслите учитывая коллчество подлянок северо-восточной "добродеятелей"...
    Ты дебил?
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 22:11
    0
    Сергей Войцеховский, 12.06.2021 22:07
    Значит и Украинцы азиаты?
    Я знаю страну Украина.. находится в Центральной Европе
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 22:11
    0
    НЕ гол, потому что это НЕ пеналь был!
    Думал только у нас такие бодыли ставят...
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
    online
      Сергей Войцеховский, 12.06.2021 22:07
    0
    ENJOY-_-, 12.06.2021 22:03
    да!? Ну следуя твоей логике - оккупанты все же азиаты... граничат с Китаем и Монголией
    Значит и Украинцы азиаты?
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
      Ligeros-Partagas, 12.06.2021 22:05
    0
    maxno, 12.06.2021 22:00
    НА этом чемпионате Европы не будет фаворитов !!! У ВСЕХ ШАНСЫ 50/50!!!
    согласен.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 22:04
    -1
    Сергей Войцеховский, 12.06.2021 22:00
    Нет не он. Я редко оставляю комментарии.
    Не пиzди
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 22:03
    -1
    Сергей Войцеховский, 12.06.2021 21:58
    Значит граничит с странамы которые находятся в центральной Европе, в том числе с Россией. Надо знать географию, хотябы Украины.
    да!? Ну следуя твоей логике - оккупанты все же азиаты... граничат с Китаем и Монголией
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 12.06.2021 22:01
    0
    Сергей Войцеховский, 12.06.2021 21:58
    Значит граничит с странамы которые находятся в центральной Европе, в том числе с Россией. Надо знать географию, хотябы Украины.
    В Азии ты и порашка находиться!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 12.06.2021 22:00
    0
    НА этом чемпионате Европы не будет фаворитов !!! У ВСЕХ ШАНСЫ 50/50!!!
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
    online
      Сергей Войцеховский, 12.06.2021 22:00
    -1
    ENJOY-_-, 12.06.2021 21:57
    Сирожа-аутист, ты!? Фу, пля... забыл про тебя, мерзость
    Нет не он. Я редко оставляю комментарии.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 21:59
    0
    Это же "наши" "какие то финны"
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
    online
      Сергей Войцеховский, 12.06.2021 21:58
    -2
    ENJOY-_-, 12.06.2021 21:55
    Центральная Европа
    Значит граничит с странамы которые находятся в центральной Европе, в том числе с Россией. Надо знать географию, хотябы Украины.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 21:57
    -1
    Сергей Войцеховский, 12.06.2021 21:53
    А Украина, что в Азии уже находится?
    Сирожа-аутист, ты!? Фу, пля... забыл про тебя, мерзость
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 21:55
    0
    Сергей Войцеховский, 12.06.2021 21:53
    А Украина, что в Азии уже находится?
    Центральная Европа
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 21:55
    +1
    Вот так вот, молодцы финны!!
    С оккупантами желаю такого же
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 12.06.2021 21:54
    0
    ...перестарались мабуть падлы, а может и нет, как знать
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
    online
      Сергей Войцеховский, 12.06.2021 21:53
    -2
    ENJOY-_-, 12.06.2021 21:52
    Азиаты что ли!?
    А Украина, что в Азии уже находится?
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 21:53
    +1
    Ligeros-Partagas, 12.06.2021 21:51
    Это твои проблемы
    Та не вопрос... не стыдно не знать чего то незначительного и ненужного
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.06.2021 20:00
    +9
    Здоровья Эриксену! Молимся за него!
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 12.06.2021 19:57
    +8
    olexyn, 12.06.2021 19:56
    вперед ногами?
    Заглохни, урод!
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 12.06.2021 21:39
    +7
    Міцного здоров’я Ерексену💪
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.06.2021 19:56
    +7
    olexyn, 12.06.2021 19:56
    вперед ногами?
    Йди в очко
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 20:04
    +6
    Молимся за тебя Эриксен!!!!!!Здоровья здоровья здоровья
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 19:52
    +6
    И какой после этого может быть теперь футбол? Ужас.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 21:43
    +5
    Бельгия с оккупантами будут играть сегодня!?
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 12.06.2021 21:36
    +5
    Хорошо, что Эриксен жив, но это конец карьеры для него(
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:49
    +5
    pl2012ua, 12.06.2021 20:15
    не знал, что тут столько необразованных (верующих). Ребят, вы хоть какие-то книжки почитайте, кроме еврейских народных сказок.
    Твоя антирелигиозная пропаганда сейчас несколько не к месту.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 20:33
    +5
    Слава Богу живий, стан стабільний!!!
    Ссылка
    Akeellawar
    online
      Akeellawar, 12.06.2021 20:19
    +5
    Є фото де еріксона забирають зі стадіону і він уже в свідомості. Якщо це комусь ще цікаво
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.06.2021 19:54
    +5
    Да Бог Еріксену здоров'я і довгих років життя!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.06.2021 21:00
    +4
    это лишнее доказательство, что можно с жизнью абсолютно здоровому мужику попрощаться моментально... цените жизнь.
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 12.06.2021 20:34
    +4
    думаю в 21.00 продовжать
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 20:21
    +4
    Кристиан Эриксен покидал поле в сознании.
    Его увезли со стадиона на скорой.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 12.06.2021 20:02
    +4
    Сразу было понятно, что что-то серьёзное. Не представляют как такой матч можно доиграть. А жаль, это была первая толковая игра на Евро.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 19:50
    +4
    европа блд где Скорая реанимация???
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 12.06.2021 21:49
    +3
    Ligeros-Partagas, 12.06.2021 21:48
    С Россией.
    Я не знаю такой страны..
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 21:32
    +3
    Поехали...
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 12.06.2021 20:57
    +3
    ЗДОРОВ"Я КРІСТІАНУ! Дай БОЖЕ щоб вижив! (там все дуже хреново)
    Ссылка
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