Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Дания – Финляндия - 0:1
Похьянпало (60)
На 74-й минуте Хойбьерг (Дания) не реализовал пенальти (вратарь)
Лод (4), Спарв (51)
Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Васс (Стрюгер-Ларсен, 76) – Дилейни (Корнелиус, 76), Хойбьерг, Эриксен (М.Йенсен, 43) – Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт, Поульсен.
Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Бойлесен.
Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Лод – Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).
Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Ф.Йенсен, Сойри, Хямяляйнен, Лаппалайнен, Иванов.
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).
МАТЧ ОКОНЧЕН!
93 мин. Вестергор не сумел замкнуть навес Мехле.
92 мин. Неудачная атака Дании.
90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.
87 мин. Опасно! Градецки ошибся на выходе, но голкипера подстраховал Райтала, которому не дал пробить Поульсен!
84 мин. Замена у Финляндии. Вместо Похьянпало вышел Форсс.
83 мин. Датчане контролируют мяч.
81 мин. ОПАСНО! После прострела Вестергора с левого фланга защитник не дал Поульсену нанести удар!
80 мин. Датчане владеют преимуществом.
76 мин. Две замены у Финляндии. Вместо Спарва и Пукки вышли Шюллер и Кауко.
76 мин. Замены у Дании. Вместо Васса на поле вышел Стрюгер-Ларсен, Дилейни заменил Корнелиус.
74 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ ХОЙБЬЕРГ! Градецки угадал угол и намертво поймал мяч!
73 мин. ПЕНАЛЬТИ! Араюури сбил Поульсена в штрафной!
71 мин. Неудачная атака Финляндии.
68 мин. М.Йенсен нарушил правила на половине поля Финляндии.
65 мин. После навеса Дилейни Градецки поймал мяч.
63 мин. Замены у Дании. Вместо Винна и Кьера вышли Сков-Ольсен и Вестергор.
60 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Уронен с левого фланга навесил на линию вратарской, и сыгравший на опережение Похьянпало головой отправил мяч в ворота!
58 мин. Финны пытались организовать атаку, но подвела неточная передача.
55 мин. Мехле пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника.
53 мин. М.Йенсен из хорошей позиции перед штрафной пробил выше ворот!
51 мин. Спарв грубо сыграл против Поульсена.
50 мин. М.Йенсен навесил с углового, и Араюури выбил мяч.
47 мин. Датчане контролируют мяч.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
43 мин. Вместо Эриксена у датчан играет М.Йенсен.
43 мин. Игра возобновлена.
Финны аплодисментами встретили датских футболистов.
Все же, матч будет продолжен. Команды вышли на разминку.
Матч Дании и Финляндии будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву.
Игра перенесена на завтра, 13 июня, начало в 12:00.
Сообщение от УЕФА: "После неотложной медицинской помощи с участием игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, состоится кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, и дополнительная информация будет собщена в 19:45 по центральноевропейскому времени (20:45 по Киеву). Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось".
Вроде в сознании! Держись, Кристиан!🙏🏻🙏🏻🙏🏻#Eriksen #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/1AyOATA7mC— Denis Al-Yusifi (@all_yousee) June 12, 2021
Эриксена увезли на карете «скорой помощи» за пределы стадиона.
"Матч приостановлен по медицинским соображениям", – гласит сайт УЕФА.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! #ЗДОРОВЬЯЭРИКСЕНУ
45+11 мин. ЭРИКСЕНА УВОЗЯТ НА НОСИЛКАХ!
45+9 мин. ФИННЫ УХОДЯТ В РАЗДЕВАЛКУ!
45+7 мин. Наставник Дании выдвинулся к эпизоду.
45+4 мин. Тейлор что-то обсуждает с Хьюлмандом.
45+1 мин. Искусственное дыхание делают медики пострадавшему.
45 мин. Все в шоке, но никто не понимает, что происходит.
44 мин. Игроки Дании окружили место падения партнера, блокируя обзор камеры.
43 мин. ЭРИКСЕН РУХНУЛ НА ГАЗОН В ЛЕВОМ ФЛАНГЕ АТАКИ! БЕЗ СОЗНАНИЯ!
42 мин. В руки Градецки сбросил мяч Васс, замыкая подачу на дальнюю штангу с левого фланга.
40 мин. Закрученный удар Брайтвейта со входа в левый фланг штрафной был исполнен слишком посредственно.
38 мин. Проход Райколы в правом фланге атаки был остановлен силовым приемом Мехле, но дело обошлось без фола.
36 мин. Мехле навешивал с левого фланга, но Градецки во вратарской был самым успешным.
35 мин. Эриксен подавал угловой с левого фланга, а на ближней штанге О’Шонесси настолько неудачно подставился под мяч, что разбил нос.
33 мин. Лод перевел на угловой подачу с левого фланга от Мехле.
31 мин. Игра была возобновлена.
29 мин. Уронен и Градецки шли на подачу соперников с левого фланга, столкнулись, а теперь – полевой игрок не может встать.
27 мин. Кристенсен отмахнулся от Пукки в центре поля во время выноса мяча.
25 мин. МОМЕНТ! Брайтвейт получил момент для рывка в левый фланг штрафной, но в завершении пробил в сторону от ближней штанги!
23 мин. ОПАСНО! Кьер упустил контроль в центре поля, после чего с большим трудом сумел притормозить Пукки!
22 мин. МОМЕНТ! Подача Эриксена с углового на правом фланге пошла в дальнюю сторону штрафной на Дилейни, который затем со второго касания отпарвил мяч над воротами!
21 мин. Дания удерживает контроль на чужой половине.
19 мин. МОМЕНТ! Резкий, но читаемый, выстрел с правого фланга с дальней дистанции от Эриксена в дальний угол – Градецки справился!
17 мин. Камара ускорился в очередной раз в левом фланге, но Васс никуда его не пустил.
15 мин. МОМЕНТ! Хойберг замкнул головой подачу с левого фланга от Дилейни, но Градецки сумел добраться до мяча, который шел под перекладину!
14 мин. Кристенсен сбил рывок Камара по левому флангу.
13 мин. Градецки перехватил навес Эриксена с углового на правом фланге, но потом кинул мяч в голову Брайтвейта. Арбитры увидели фол в атаке.
11 мин. Араюури лег под удар Эриксена с правого фланга штрафной.
9 мин. Брайтвейт ускорялся под пас на ход в правый фланг штрафной, но Эриксен устраивал стенку слишком резко.
8 мин. МОМЕНТ! Удар Винна из зоны перед штрафной направлялся в левый угол, но Градецки достал мяч у штанги, отбил перед собой, а оборона вынесла на угловой!
6 мин. ОПАСНО! Какая-то паника в действиях Градецки при фиксации передачи Эриксена с левого фланга, Брайтвейт мог и замкнуть отскок!
4 мин. Таки зажали Лода в правом фланге атаки, после чего именно ему пришлось рубить Брайтвейта подкатом в контратаке.
2 мин. А теперь уже Васси и Камара сошлись в левом фланге атаки финнов. Выиграл датчанин.
1 мин. Камара ударил по ногам Васса в левом фланге обороны.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.
Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартуют бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.
Источник — Sport.ua
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Думал только у нас такие бодыли ставят...
С оккупантами желаю такого же
Его увезли со стадиона на скорой.
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