Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Дания – Финляндия - 0:1

Похьянпало (60)

На 74-й минуте Хойбьерг (Дания) не реализовал пенальти (вратарь)



Лод (4), Спарв (51)

Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Васс (Стрюгер-Ларсен, 76) – Дилейни (Корнелиус, 76), Хойбьерг, Эриксен (М.Йенсен, 43) – Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт, Поульсен.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Бойлесен.

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Лод – Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Ф.Йенсен, Сойри, Хямяляйнен, Лаппалайнен, Иванов.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Вестергор не сумел замкнуть навес Мехле.

92 мин. Неудачная атака Дании.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

87 мин. Опасно! Градецки ошибся на выходе, но голкипера подстраховал Райтала, которому не дал пробить Поульсен!

84 мин. Замена у Финляндии. Вместо Похьянпало вышел Форсс.

83 мин. Датчане контролируют мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

81 мин. ОПАСНО! После прострела Вестергора с левого фланга защитник не дал Поульсену нанести удар!

80 мин. Датчане владеют преимуществом.

76 мин. Две замены у Финляндии. Вместо Спарва и Пукки вышли Шюллер и Кауко.

76 мин. Замены у Дании. Вместо Васса на поле вышел Стрюгер-Ларсен, Дилейни заменил Корнелиус.

74 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ ХОЙБЬЕРГ! Градецки угадал угол и намертво поймал мяч!

73 мин. ПЕНАЛЬТИ! Араюури сбил Поульсена в штрафной!

71 мин. Неудачная атака Финляндии.

68 мин. М.Йенсен нарушил правила на половине поля Финляндии.

65 мин. После навеса Дилейни Градецки поймал мяч.

63 мин. Замены у Дании. Вместо Винна и Кьера вышли Сков-Ольсен и Вестергор.

Getty Images/Global Images Ukraine

60 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Уронен с левого фланга навесил на линию вратарской, и сыгравший на опережение Похьянпало головой отправил мяч в ворота!

58 мин. Финны пытались организовать атаку, но подвела неточная передача.

Getty Images/Global Images Ukraine

55 мин. Мехле пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника.

53 мин. М.Йенсен из хорошей позиции перед штрафной пробил выше ворот!

51 мин. Спарв грубо сыграл против Поульсена.

50 мин. М.Йенсен навесил с углового, и Араюури выбил мяч.

47 мин. Датчане контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. Вместо Эриксена у датчан играет М.Йенсен.

43 мин. Игра возобновлена.



Getty Images/Global Images Ukraine

Финны аплодисментами встретили датских футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Все же, матч будет продолжен. Команды вышли на разминку.

Матч Дании и Финляндии будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву.



Игра перенесена на завтра, 13 июня, начало в 12:00.



Сообщение от УЕФА: "После неотложной медицинской помощи с участием игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, состоится кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, и дополнительная информация будет собщена в 19:45 по центральноевропейскому времени (20:45 по Киеву). Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось".

Эриксена увезли на карете «скорой помощи» за пределы стадиона.



"Матч приостановлен по медицинским соображениям", – гласит сайт УЕФА.



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! #ЗДОРОВЬЯЭРИКСЕНУ

Getty Images/Global Images Ukraine

45+11 мин. ЭРИКСЕНА УВОЗЯТ НА НОСИЛКАХ!

Getty Images/Global Images Ukraine

45+9 мин. ФИННЫ УХОДЯТ В РАЗДЕВАЛКУ!



45+7 мин. Наставник Дании выдвинулся к эпизоду.

Getty Images/Global Images Ukraine

45+4 мин. Тейлор что-то обсуждает с Хьюлмандом.



45+1 мин. Искусственное дыхание делают медики пострадавшему.



45 мин. Все в шоке, но никто не понимает, что происходит.



44 мин. Игроки Дании окружили место падения партнера, блокируя обзор камеры.



43 мин. ЭРИКСЕН РУХНУЛ НА ГАЗОН В ЛЕВОМ ФЛАНГЕ АТАКИ! БЕЗ СОЗНАНИЯ!



42 мин. В руки Градецки сбросил мяч Васс, замыкая подачу на дальнюю штангу с левого фланга.



40 мин. Закрученный удар Брайтвейта со входа в левый фланг штрафной был исполнен слишком посредственно.



38 мин. Проход Райколы в правом фланге атаки был остановлен силовым приемом Мехле, но дело обошлось без фола.

Getty Images/Global Images Ukraine

36 мин. Мехле навешивал с левого фланга, но Градецки во вратарской был самым успешным.



35 мин. Эриксен подавал угловой с левого фланга, а на ближней штанге О’Шонесси настолько неудачно подставился под мяч, что разбил нос.



33 мин. Лод перевел на угловой подачу с левого фланга от Мехле.



31 мин. Игра была возобновлена.



29 мин. Уронен и Градецки шли на подачу соперников с левого фланга, столкнулись, а теперь – полевой игрок не может встать.

Getty Images/Global Images Ukraine

27 мин. Кристенсен отмахнулся от Пукки в центре поля во время выноса мяча.



25 мин. МОМЕНТ! Брайтвейт получил момент для рывка в левый фланг штрафной, но в завершении пробил в сторону от ближней штанги!

Getty Images/Global Images Ukraine

23 мин. ОПАСНО! Кьер упустил контроль в центре поля, после чего с большим трудом сумел притормозить Пукки!



22 мин. МОМЕНТ! Подача Эриксена с углового на правом фланге пошла в дальнюю сторону штрафной на Дилейни, который затем со второго касания отпарвил мяч над воротами!



21 мин. Дания удерживает контроль на чужой половине.



19 мин. МОМЕНТ! Резкий, но читаемый, выстрел с правого фланга с дальней дистанции от Эриксена в дальний угол – Градецки справился!



17 мин. Камара ускорился в очередной раз в левом фланге, но Васс никуда его не пустил.



Getty Images/Global Images Ukraine

15 мин. МОМЕНТ! Хойберг замкнул головой подачу с левого фланга от Дилейни, но Градецки сумел добраться до мяча, который шел под перекладину!



14 мин. Кристенсен сбил рывок Камара по левому флангу.



13 мин. Градецки перехватил навес Эриксена с углового на правом фланге, но потом кинул мяч в голову Брайтвейта. Арбитры увидели фол в атаке.



11 мин. Араюури лег под удар Эриксена с правого фланга штрафной.



9 мин. Брайтвейт ускорялся под пас на ход в правый фланг штрафной, но Эриксен устраивал стенку слишком резко.



8 мин. МОМЕНТ! Удар Винна из зоны перед штрафной направлялся в левый угол, но Градецки достал мяч у штанги, отбил перед собой, а оборона вынесла на угловой!



6 мин. ОПАСНО! Какая-то паника в действиях Градецки при фиксации передачи Эриксена с левого фланга, Брайтвейт мог и замкнуть отскок!



Getty Images/Global Images Ukraine



4 мин. Таки зажали Лода в правом фланге атаки, после чего именно ему пришлось рубить Брайтвейта подкатом в контратаке.



2 мин. А теперь уже Васси и Камара сошлись в левом фланге атаки финнов. Выиграл датчанин.



1 мин. Камара ударил по ногам Васса в левом фланге обороны.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine





В субботу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Финляндия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.

Достаточно интригующая пара сборных ожидает нас в середине второго игрового дня чемпионата Европы-2020. Флагами Дании и Финляндии впору проверять публику на внимательность, однако по своему стилю эти две национальные команды совершенно не похожи. С точки зрения турнирной борьбы в квартете, для «Алой гвардии» этот матч станет проверкой на крепость амбиций, так как следом за нашей парой свою игру стартуют бельгийцы и россияне. Для «филинов» ситуация не менее ответственна – любая осечка рискует отбросить команду Марку Канервы в сторону подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Финляндия.