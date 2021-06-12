В субботу, 12-го июня, состоялся поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B между Данией и Финляндией.
Встреча была остановлена из-за чрезвычайной ситуации. Команды возобновили игру в 21:30.
Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Дания – Финляндия - 0:1
Похьянпало (60)
Обзор матча
Неотложная медицинская помощь Кристиану Эриксену
Гол Похьянпало
Незабитый пенальти (Дания)
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
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Источник — Sport.ua
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