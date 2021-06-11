Дания - Финляндия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Дания выглядит фаворитом противостояния

  • 11.06.2021 19:11
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Дания - Финляндия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во второй игровой день Евро-2020 на себя обращает внимание матч Дания - Финляндия. Финны являются соперником сборной Украины в отборе к ЧМ-2022, поэтому игра представляет определенный интерес.

Сборная Финляндии пока что 2021 год проводит довольно неудачно. Команда не выиграла ни одного матча, а ничью с Украиной на старте отбора как раз можно назвать одним из редких позитивных результатов в году. Что касается подготовки к Евро, то финны проиграли все три контрольных матча, уступив Швейцарии, Швеции и даже Эстонии.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот Дания, наоборот, в квалификации к ЧМ-2022 выиграла все три матча, в том числе разгромив Австрию со счетом 4:0.

А во время контрольных встреч датчанам удалось сыграть вничью с Германией, а также разобраться с Боснией.

В целом, учитывая последние результаты и очень неплохой состав сборной, Дания в группе с Финляндией, Бельгией и Россией вполне может рассчитывать на выход из группы. Финны сейчас выглядят аутсайдерами.

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12 июня, суббота

Дания – Финляндия
Копенгаген. Начало в 19:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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