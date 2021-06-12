С мыслями не о футболе. Сборная Финляндии сенсационно обыграла Данию

В Копенгагене на стадионе «Паркен» состоялся поединок первого тура группового этапа Евро-2020 в рамках группы B, в котором сразились национальные сборные Дании и Финляндии.
Для Финляндии этот поединок стал историческим, ведь она ранее не играла в финальных раундах чемпионатов Европы. Но матч едва не вошел в историю всего мирового футбола, поскольку мог завершиться шокирующей трагедией. В концовке первого тайма лидер сборной Дании Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон без сознания. Сначала у 29-летнего футболиста закрылись глаза, а затем открылись, однако взгляд не был сфокусирован на что-либо.
На поле выбежали врачи, которые долгое время пытались реанимировать Кристиана, делая ему искусственную вентиляцию легких и дефибрилляцию сердца. Партнеры Эриксена по сборной, взявшись за руки, окружили его, таким образом заблокировав обзор камерам. После 15 минут попыток спасти игрока, его унесли с поля на носилках в кислородной маске.
Долгое время оставалось неизвестно, выживет ли Эриксен, который был доставлен в ближайший госпиталь. К счастью, его состояние удалось стабилизировать, а потому УЕФА принял решение продолжить игру после двухчасовой паузы, но уже, разумеется, без Кристиана – для него, очевидно, этот чемпионат Европы досрочно завершен.
В любом случае, матч уже был омрачен, а потому игра и результат сами по себе отошли на второй план. Как и до перерыва, Дания играла первым номером и создавала очень неплохие моменты, однако Лукаш Градецкий, начинавший карьеру в датских клубах, несколько раз спас свою команду, тем самым доказав, что не просто так играет в Бундеслиге.
Подопечные Маркку Канервы отважно защищались, ждали своего шанса и дождались. Первый и единственный удар Финляндии по воротам привел к голу: на 60 минуте Похьянпало с ближней дистанции замкнул головой навес с левого фланга, пробив Каспера Шмайхеля.
На 74-й минуте Дания должна была сравнивать счет, когда Поульсен заработал пенальти, однако Градецкий снова был на высоте, отразив удар Хойбьерга. Финский голкипер провел просто потрясающий матч и внес огромную лепту в исторический успех своей команды.
Минимальная победа позволяет Финляндии из аутсайдера группы В стать претендентом на выход в 1/8 финала. Многое будут зависеть от поединка второго тура с Россией, который состоится 16 июня. Но важнее всего сейчас, конечно, чтобы Кристиан Эриксен смог продолжить полноценно жить.
Чемпионат Европы-2020. Группа B. 1-й тур.
Дания – Финляндия - 0:1
Похьянпало (60)
На 74-й минуте Хойбьерг (Дания) не реализовал пенальти (вратарь)
Лод (4), Спарв (51)
Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Васс (Стрюгер-Ларсен, 76) – Дилейни (Корнелиус, 76), Хойбьерг, Эриксен (М.Йенсен, 43) – Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт, Поульсен.
Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Лод – Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).
Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Ф.Йенсен, Сойри, Хямяляйнен, Лаппалайнен, Иванов.
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).
Денис Шаховец, Sport.ua
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Еріксену скорішого одужання.
Еріксену скорішого одужання.
Еріксену скорішого одужання.
Не может же им всегда так вести
товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
Не может же им всегда так вести
товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
Еріксену скорішого одужання.
Еріксену скорішого одужання.
Не может же им всегда так вести
товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
Не может же им всегда так вести
Еріксену скорішого одужання.
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