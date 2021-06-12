С мыслями не о футболе. Сборная Финляндии сенсационно обыграла Данию

Финны выиграли матч, который едва не завершился трагедией

  • 12.06.2021 22:30
  • 2659 просмотров
  • 18 комментариев
С мыслями не о футболе. Сборная Финляндии сенсационно обыграла Данию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Копенгагене на стадионе «Паркен» состоялся поединок первого тура группового этапа Евро-2020 в рамках группы B, в котором сразились национальные сборные Дании и Финляндии.

Для Финляндии этот поединок стал историческим, ведь она ранее не играла в финальных раундах чемпионатов Европы. Но матч едва не вошел в историю всего мирового футбола, поскольку мог завершиться шокирующей трагедией. В концовке первого тайма лидер сборной Дании Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон без сознания. Сначала у 29-летнего футболиста закрылись глаза, а затем открылись, однако взгляд не был сфокусирован на что-либо.

На поле выбежали врачи, которые долгое время пытались реанимировать Кристиана, делая ему искусственную вентиляцию легких и дефибрилляцию сердца. Партнеры Эриксена по сборной, взявшись за руки, окружили его, таким образом заблокировав обзор камерам. После 15 минут попыток спасти игрока, его унесли с поля на носилках в кислородной маске.

Долгое время оставалось неизвестно, выживет ли Эриксен, который был доставлен в ближайший госпиталь. К счастью, его состояние удалось стабилизировать, а потому УЕФА принял решение продолжить игру после двухчасовой паузы, но уже, разумеется, без Кристиана – для него, очевидно, этот чемпионат Европы досрочно завершен.

В любом случае, матч уже был омрачен, а потому игра и результат сами по себе отошли на второй план. Как и до перерыва, Дания играла первым номером и создавала очень неплохие моменты, однако Лукаш Градецкий, начинавший карьеру в датских клубах, несколько раз спас свою команду, тем самым доказав, что не просто так играет в Бундеслиге.

Подопечные Маркку Канервы отважно защищались, ждали своего шанса и дождались. Первый и единственный удар Финляндии по воротам привел к голу: на 60 минуте Похьянпало с ближней дистанции замкнул головой навес с левого фланга, пробив Каспера Шмайхеля.

На 74-й минуте Дания должна была сравнивать счет, когда Поульсен заработал пенальти, однако Градецкий снова был на высоте, отразив удар Хойбьерга. Финский голкипер провел просто потрясающий матч и внес огромную лепту в исторический успех своей команды.

Минимальная победа позволяет Финляндии из аутсайдера группы В стать претендентом на выход в 1/8 финала. Многое будут зависеть от поединка второго тура с Россией, который состоится 16 июня. Но важнее всего сейчас, конечно, чтобы Кристиан Эриксен смог продолжить полноценно жить.

Чемпионат Европы-2020. Группа B. 1-й тур.

Дания – Финляндия - 0:1

Похьянпало (60)

На 74-й минуте Хойбьерг (Дания) не реализовал пенальти (вратарь)

Лод (4), Спарв (51)

Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Васс (Стрюгер-Ларсен, 76) – Дилейни (Корнелиус, 76), Хойбьерг, Эриксен (М.Йенсен, 43) – Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт, Поульсен.

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Райтала – Тойвио, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Лод – Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Ф.Йенсен, Сойри, Хямяляйнен, Лаппалайнен, Иванов.

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).

ДАНИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:44
    0
    Empty, 12.06.2021 22:42
    С Украиной повезло с французами и Данией .. их год
    Я первый тайм смотрел только, но там шансов не было у финнов. Не знаю как они это делают
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 12.06.2021 22:44
    +1
    Sashamar, 12.06.2021 22:42
    Насправді програш датчан то не дуже добре. Мордор скоріш виграє у фінів, ніж у данців і може опинитися другим.
    Еріксену скорішого одужання.
    Смотрю сейчас на игру россиян и уже вижу их четвертыми в группе
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:43
    0
    Sashamar, 12.06.2021 22:42
    Насправді програш датчан то не дуже добре. Мордор скоріш виграє у фінів, ніж у данців і може опинитися другим.
    Еріксену скорішого одужання.
    Дания выиграет и рашки и ничейка с бельгийцами
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:43
    0
    Saosin, 12.06.2021 22:42
    Там пеналя не было
    + очень спорный пеналь
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 12.06.2021 22:42
    +1
    Насправді програш датчан то не дуже добре. Мордор скоріш виграє у фінів, ніж у данців і може опинитися другим.
    Еріксену скорішого одужання.
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 12.06.2021 22:42
    0
    olshody, 12.06.2021 22:37
    Дании непруха полная. Игрока потеряли, пеналь не забили и игру проиграли. Всё - дома. Теперь их шансы резко упали.
    Там пеналя не было
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:42
    +1
    avk2307, 12.06.2021 22:41
    Ну если бы вратарь финнов не потянул несколько явных , то Дания в первом тайме могла 2-0 минимум вести.
    Не может же им всегда так вести
    С Украиной повезло с французами и Данией .. их год
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:41
    +1
    KARABAS55, 12.06.2021 22:38
    Вот вам и ФИННЫ. Это хорошо организованная команда в обороне, и за всю игру один момент, но они его использовали. Финны с мокшами за 2 место будут бадаться. Я после такой игры Дании, сомневаюсь что они выйдут с группы. Они чем-то похожи были на нас в
    товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
    Ну если бы вратарь финнов не потянул несколько явных , то Дания в первом тайме могла 2-0 минимум вести.
    Не может же им всегда так вести
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 12.06.2021 22:40
    +1
    Mad_Fer_it, 12.06.2021 22:34
    думаю, вряд ли у датчан все мыслили о футболе. матч нужно было перенести
    Это не приказ УЕФА. Футболисты сами просили продолжить матч сегодня (конечно, уже после того, как стало известно, что с Эриксен в стабильном состоянии).
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:39
    0
    Рашку
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:39
    0
    olshody, 12.06.2021 22:37
    Дании непруха полная. Игрока потеряли, пеналь не забили и игру проиграли. Всё - дома. Теперь их шансы резко упали.
    Пашку вкатают .. наверно раша на выход
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:39
    +1
    Mad_Fer_it, 12.06.2021 22:34
    думаю, вряд ли у датчан все мыслили о футболе. матч нужно было перенести
    А куда перенести? Через три дня следующая игра
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 12.06.2021 22:38
    +2
    Вот вам и ФИННЫ. Это хорошо организованная команда в обороне, и за всю игру один момент, но они его использовали. Финны с мокшами за 2 место будут бадаться. Я после такой игры Дании, сомневаюсь что они выйдут с группы. Они чем-то похожи были на нас в
    товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 22:37
    0
    Дании непруха полная. Игрока потеряли, пеналь не забили и игру проиграли. Всё - дома. Теперь их шансы резко упали.
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 12.06.2021 22:34
    +3
    думаю, вряд ли у датчан все мыслили о футболе. матч нужно было перенести
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 12.06.2021 22:33
    -2
    Смерды собрались обыгрывать Данию и Финляндию и занимать второе место в группе 😂😂
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.06.2021 22:32
    0
    А наши с финами аж ничью выцарапали
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 22:30
    +2
    упс! нежданчик!
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 12.06.2021 22:34
    +3
    думаю, вряд ли у датчан все мыслили о футболе. матч нужно было перенести
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 12.06.2021 22:38
    +2
    Вот вам и ФИННЫ. Это хорошо организованная команда в обороне, и за всю игру один момент, но они его использовали. Финны с мокшами за 2 место будут бадаться. Я после такой игры Дании, сомневаюсь что они выйдут с группы. Они чем-то похожи были на нас в
    товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 22:30
    +2
    упс! нежданчик!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 12.06.2021 22:44
    +1
    Sashamar, 12.06.2021 22:42
    Насправді програш датчан то не дуже добре. Мордор скоріш виграє у фінів, ніж у данців і може опинитися другим.
    Еріксену скорішого одужання.
    Смотрю сейчас на игру россиян и уже вижу их четвертыми в группе
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 12.06.2021 22:42
    +1
    Насправді програш датчан то не дуже добре. Мордор скоріш виграє у фінів, ніж у данців і може опинитися другим.
    Еріксену скорішого одужання.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:42
    +1
    avk2307, 12.06.2021 22:41
    Ну если бы вратарь финнов не потянул несколько явных , то Дания в первом тайме могла 2-0 минимум вести.
    Не может же им всегда так вести
    С Украиной повезло с французами и Данией .. их год
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:41
    +1
    KARABAS55, 12.06.2021 22:38
    Вот вам и ФИННЫ. Это хорошо организованная команда в обороне, и за всю игру один момент, но они его использовали. Финны с мокшами за 2 место будут бадаться. Я после такой игры Дании, сомневаюсь что они выйдут с группы. Они чем-то похожи были на нас в
    товарняках, моментов куча, и завершения нету. Финнов с победой. Молодцы!
    Ну если бы вратарь финнов не потянул несколько явных , то Дания в первом тайме могла 2-0 минимум вести.
    Не может же им всегда так вести
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 12.06.2021 22:40
    +1
    Mad_Fer_it, 12.06.2021 22:34
    думаю, вряд ли у датчан все мыслили о футболе. матч нужно было перенести
    Это не приказ УЕФА. Футболисты сами просили продолжить матч сегодня (конечно, уже после того, как стало известно, что с Эриксен в стабильном состоянии).
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:39
    +1
    Mad_Fer_it, 12.06.2021 22:34
    думаю, вряд ли у датчан все мыслили о футболе. матч нужно было перенести
    А куда перенести? Через три дня следующая игра
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:44
    0
    Empty, 12.06.2021 22:42
    С Украиной повезло с французами и Данией .. их год
    Я первый тайм смотрел только, но там шансов не было у финнов. Не знаю как они это делают
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:43
    0
    Sashamar, 12.06.2021 22:42
    Насправді програш датчан то не дуже добре. Мордор скоріш виграє у фінів, ніж у данців і може опинитися другим.
    Еріксену скорішого одужання.
    Дания выиграет и рашки и ничейка с бельгийцами
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:43
    0
    Saosin, 12.06.2021 22:42
    Там пеналя не было
    + очень спорный пеналь
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 12.06.2021 22:42
    0
    olshody, 12.06.2021 22:37
    Дании непруха полная. Игрока потеряли, пеналь не забили и игру проиграли. Всё - дома. Теперь их шансы резко упали.
    Там пеналя не было
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:39
    0
    Рашку
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 22:39
    0
    olshody, 12.06.2021 22:37
    Дании непруха полная. Игрока потеряли, пеналь не забили и игру проиграли. Всё - дома. Теперь их шансы резко упали.
    Пашку вкатают .. наверно раша на выход
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 22:37
    0
    Дании непруха полная. Игрока потеряли, пеналь не забили и игру проиграли. Всё - дома. Теперь их шансы резко упали.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.06.2021 22:32
    0
    А наши с финами аж ничью выцарапали
    Ссылка
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