Тренер Дании жалеет о возвращении на поле: «Не нужно было доигрывать матч»

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд жалеет, что было принято решение доиграть матч Евро-2020 против Финляндии после ситуации с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в конце первого тайма.

После длительной паузы матч был доигран, а датчане уступили 0:1.

«Не нужно было доигрывать матч после того, что случилось с Эриксеном. У каждого игрока своя реакция на подобные шокирующие события».

«Нам, конечно, хотелось прийти в норму как можно быстрее. Мне показалось, что прошло слишком мало времени для возвращения на поле», - сказал Хьюмланд.

УЕФА, принимая решение о возобновлении матча, указал, что обе сборные захотели доиграть матч в тот же день.