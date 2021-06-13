Тренер Дании жалеет о возвращении на поле: «Не нужно было доигрывать матч»

Каспер Хьюлманд считает, что после ситуации Эриксена не нужно было сразу доигрывать матч

  • 13.06.2021 19:29
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Тренер Дании жалеет о возвращении на поле: «Не нужно было доигрывать матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд жалеет, что было принято решение доиграть матч Евро-2020 против Финляндии после ситуации с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в конце первого тайма.

После длительной паузы матч был доигран, а датчане уступили 0:1.

«Не нужно было доигрывать матч после того, что случилось с Эриксеном. У каждого игрока своя реакция на подобные шокирующие события».

«Нам, конечно, хотелось прийти в норму как можно быстрее. Мне показалось, что прошло слишком мало времени для возвращения на поле», - сказал Хьюмланд.

УЕФА, принимая решение о возобновлении матча, указал, что обе сборные захотели доиграть матч в тот же день.

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Источник — BBC

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