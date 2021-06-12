Появилось фото Эриксена. Кажется, он в сознании. Игрока везут в госпиталь

Игрок «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен получил серьезную травму во время матча Евро-2020 и потерял сознание.
Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Игрока везут в госпиталь.
Футбольный матч Евро-2020 между Данией и Финляндией остановлен из-за чрезвычайной ситуации.
Появилось фото Эриксена вблизи. Кажется, он в сознании, глаза открыты, рука на голове.
ВИДЕО. Эриксена везут в госпиталь
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Источник — Sport.ua
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