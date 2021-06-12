Появилось фото Эриксена. Кажется, он в сознании. Игрока везут в госпиталь

Глаза у хавбека сборной Дании открыты, его увозят в больницу на скорой

  • 12.06.2021 20:20
  • 14696 просмотров
  • 9 комментариев
Появилось фото Эриксена. Кажется, он в сознании. Игрока везут в госпиталь
© Twitter

Игрок «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен получил серьезную травму во время матча Евро-2020 и потерял сознание.

Врачи провели реанимацию хавбека прямо на футбольном поле. Эриксену понадобился массаж сердца. Игрока везут в госпиталь.

Футбольный матч Евро-2020 между Данией и Финляндией остановлен из-за чрезвычайной ситуации.

Появилось фото Эриксена вблизи. Кажется, он в сознании, глаза открыты, рука на голове.

ВИДЕО. Эриксена везут в госпиталь

 

 

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Источник — Sport.ua

(51 голос)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 12.06.2021 21:10
    0
    Думає це психологічні моменти ,перетренеровалися ,переживали .думаю це був легкий ,нелегкий ,але обморок. 'наврядчи там все серьозно б було .Гравець шікарний і його буде не вистачати в грі наприклад з мордором
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 20:47
    +4
    chehcr7rm, 12.06.2021 20:35
    Дааааааааваааай КОЗАК одужуй, москалям ще вкинеш двушку не переживай!!!
    Дай Бог щоб зміг кар'єру продовжити !
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:42
    +2
    chehcr7rm, 12.06.2021 20:35
    Дааааааааваааай КОЗАК одужуй, москалям ще вкинеш двушку не переживай!!!
    нажаль ЧЄ для нього завершено
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 12.06.2021 20:36
    +8
    Здоровья тебе!
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 12.06.2021 20:35
    +13
    Дааааааааваааай КОЗАК одужуй, москалям ще вкинеш двушку не переживай!!!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:34
    +7
    Добре
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 12.06.2021 20:30
    -9
    Вууууу ка же он меня испугал. В тоже время русская сборнаю
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 12.06.2021 20:24
    +21
    Как же напугал всех.. Поправляйся парень!!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.06.2021 20:22
    +16
    Парень, живи!!!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 12.06.2021 20:24
    +21
    Как же напугал всех.. Поправляйся парень!!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.06.2021 20:22
    +16
    Парень, живи!!!
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 12.06.2021 20:35
    +13
    Дааааааааваааай КОЗАК одужуй, москалям ще вкинеш двушку не переживай!!!
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 12.06.2021 20:36
    +8
    Здоровья тебе!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:34
    +7
    Добре
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.06.2021 20:47
    +4
    chehcr7rm, 12.06.2021 20:35
    Дааааааааваааай КОЗАК одужуй, москалям ще вкинеш двушку не переживай!!!
    Дай Бог щоб зміг кар'єру продовжити !
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 20:42
    +2
    chehcr7rm, 12.06.2021 20:35
    Дааааааааваааай КОЗАК одужуй, москалям ще вкинеш двушку не переживай!!!
    нажаль ЧЄ для нього завершено
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 12.06.2021 21:10
    0
    Думає це психологічні моменти ,перетренеровалися ,переживали .думаю це був легкий ,нелегкий ,але обморок. 'наврядчи там все серьозно б було .Гравець шікарний і його буде не вистачати в грі наприклад з мордором
    Ссылка
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