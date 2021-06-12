Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге

Дубль Лукаку и гол Менье принесли победу номинальным хозяевам

  • 12.06.2021 23:54
  • 1674 просмотра
  • 24 комментария
Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Незадолго до старта чемпионата Европы по футболу ФИФА опубликовал новый рейтинг национальных сборных, в котором Бельгия занимает самое высокое первое место. Понятно, что на этом турнире, не говоря уже про сегодняшний матч, бельгийцы являются явными фаворитами. Что касается России, то она в том же рейтинге расположилась лишь на 38-м месте. Но, мы знаем, что нередко бывает, как все эти условности отходят на второй план, когда команды выходят на зеленый газон. 

Прежде всего, надо отметить, что у подопечных Роберто Мартинеса в стартовом поединке на Евро были серьезные проблемы с составом. В частности, из-за травм не смогли попасть в заявку на игру ведущие футболисты Де Брюйне и Витцель, а Э.Азар остался в запасе. С другой стороны, у россиян была мощная поддержка их болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге, что в какой-то степени несколько выравнивала шансы соперников. 

Первые девять минут матча получились малоинтересными. За этот период был подан всего один угловой у ворот бельгийцев, да и тот не опасный. Зато на 10-й минуте Лукаку, воспользовавшись ошибкой защитника сборной России Семенова, оказался с мячом прямо перед воротами Шунина и спокойно пробил точно в цель. Интересно, что если бы россиянин мяча не коснулся после передачи от Мартенса, то боковой судья точно бы зафиксировал офсайд. Но в этом эпизоде мяч к Лукаку отскочил от Семенова, поэтому главный арбитр Матео Лаос из Испании даже не стал прибегать к помощи VAR. 

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого россияне на какое-то время завладели игровым преимуществом и уже на 14-й минуте Фернандес, получив передачу слева, головой бил с близкой дистанции прямо по центру ворот, где стоял Куртуа. Вратарь гостей видел момент удара и забрал мяч в руки. А еще через две минуты Оздоев пробил с линии штрафной, но мяч полетел мимо ворот. 

Сборная Бельгии оборонялась достаточно спокойно, без суеты, а при первой же возможности старалась быстро убегать в контратаку. Причем нередко они становились голевыми. Так, на 18-й минуте Лукаку прорвался с мячом к воротам россиян, но пробить не сумел. Зато выдал шикарный пас на Дендонкера, который из выгодного положения, находясь в штрафной соперников вообще без опеки защитников, пробил над перекладиной. Через четыре минуты мог забивать уже Азар-младший, но в «ближнем бою» он не смог перебросить мяч через Шунина. 

На 25-й минуте в верховой борьбе за мяч головами столкнулись Кастань и Кузяев. Оба получили серьезные травмы и были заменены. У бельгийцев со скамейки запасных вышел Менье и именно он стал автором второго гола в ворота хозяев поля. Произошло это на 34-й минуте после того, как с левого фланга последовал навес в район вратарской площадки. Голкипер россиян отбил мяч перед собой и Менье был тут как тут. Забивал он уже практически в пустые ворота. 

До перерыва гости еще, как минимум, дважды могли рассчитывать на успех. Сперва на 40-й минуте показалось, что россияне нарушили правила в своей штрафной площади. Матео Лаос тоже засомневался и поэтому попросил помощь от коллег, отвечающих за видеоповторы. Но VAR определил, что нарушения не было. А уже в компенсированное арбитром время Карраско слева ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил чуть выше ворот. 

С началом второй половины встречи россияне пошли вперед большими силами, пытаясь изменить ситуацию на поле. Но было очевидно, что исполнительского мастерства им явно не хватает, особенно при завершении атак. Поэтому и острых моментов у ворот Куртуа практически не возникало. Бельгийцы же никуда не торопились, счет в матче их вполне устраивал и они старались больше контролировать мяч, особо не обостряя игру в атаке. 

Можно только представить состояние любителей футбола, которые следили за этим матчем, насколько им было «интересно» следить за такой игрой. Ведь после перерыва голевых моментов вообще не возникало. Одни не хотели, а другие не могли. И здесь снова уместно было вспомнить о рейтинге ФИФА, все-таки разница в классе команд была просто огромная. 

Тем не менее, в самой концовке матча на 88-й минуте сборная Бельгии забила третий гол. И снова отличился Лукаку, который стремительно убежал от защитников россиян, оказался с глазу на глаз с Шуниным и точно пробил в сетку ворот. 

Вот так, внешне легко и непринужденно, бельгийцы выиграли этот матч со счетом 3:0, взяли свои три очка и возглавили группу В. У россиян кроме удара головой Фернандеса в первом тайме, больше вспомнить нечего. Пожалуй, что с такой игрой им будет сложно рассчитывать на позитивный результат в следующих матчах с Финляндией и Данией

Чемпионат Европы. Группа B. Тур 1.

Бельгия – Россия – 3:0.

 Лукаку, 10, 88, Менье, 34.

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 76), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 72), Лукаку, Карраско (Прат, 77).

Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Головин, Кузяев (Черышев, 30, Миранчук, 63), Дзюба.

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)

Стадион: «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия)

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 13.06.2021 00:05
    0
    Бельгия не заметила Россию в Питере
    Ссылка
    drummer
    online
      drummer, 13.06.2021 00:05
    0
    опять гейевропа опустила репоедных,скрепы скулят
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 00:04
    0
    Слава Бельгії! Героям брюсельським Слава!
    Ссылка
    Sarmat
    online
      Sarmat, 13.06.2021 00:03
    +1
    Бельгія МОЛОДЦІ. Черчесов після Євро в ауті. Росія повний нуль. Слава бельгійським Героям. Бог все бачить.
    Ссылка
    Orbitgr
      Orbitgr, 13.06.2021 00:02
    +2
    Бельгия далеко пройдет, россия не выйдет из группы, если газпром не подсуетится
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 13.06.2021 00:02
    +1
    Хотілося більше, але подяка і за трієчку
    ІхтамнЄти - ПНХ!
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 00:02
    +3
    Спасибо Бельгии, не подвела!
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 13.06.2021 00:02
    +3
    Как это сборище м а с к а л ь с к и х нулей вообще прошли в финал ЧЕ 2020?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.06.2021 00:02
    +1
    Львовская фанзона сэкономила как минимум 200 литров пива
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 13.06.2021 00:01
    +1
    garik_trinity, 12.06.2021 23:59
    И отсутствие де Брюйне не помогло Желаю нашим сыграть завтра лучше, чем РФ сегодня
    Слишком простая установка, граничащая с саботажем задач пятилетки
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 13.06.2021 00:01
    +3
    Реально бельгийцы даже не напрягались: неудивлюсь, если бельгийцы станут чемпионами Европы или медалистами.. .
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.06.2021 00:01
    +2
    Лучше бы они снялись с турнира из за наших футболок чем показывали это убожество
    Ни на минуту не сомневался в Лукаку
    Ждем завтра победы от наших
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 13.06.2021 00:00
    +4
    Надіюсь Львівська *фірма* сьогодні не банкрот.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 13.06.2021 00:00
    +4
    Бельгийцы даже играя на расслабоне третий закатили. Молодцы!
    Ссылка
    Fedka_edinoros
    online
      Fedka_edinoros, 13.06.2021 00:00
    +1
    Бельгия весь матч катала вату...в прямом и переносном смысле
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 12.06.2021 23:59
    +8
    Сассуоло во всей красе. Дальше наши футболки обсуждайте, ущербы.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.06.2021 23:59
    +6
    И отсутствие де Брюйне не помогло Желаю нашим сыграть завтра лучше, чем РФ сегодня
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 23:58
    +4
    Это Бельгия, номер один в рейтинге. Странно что больше не забили
    Ссылка
    Michael
    online
      Michael, 12.06.2021 23:58
    +3
    Уже написал, бестолковая команда.
    Жаль.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.06.2021 23:57
    0
    Ни о чем
    Ссылка
    Vrubel
      Vrubel, 12.06.2021 23:56
    +16
    Порвали кацапню на лапті
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 23:54
    +13
    Бельгийские мальчики легко и непринужденно обписали российских матрешек
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 23:56
    +10
    Бельгий крут, однозначно!
    Главный итог матча - сб. комитета российских физкультурников - говнище полное))
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 12.06.2021 23:56
    +10
    Ну это не так важно, как форма сборной Украины
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 12.06.2021 23:59
    +8
    Сассуоло во всей красе. Дальше наши футболки обсуждайте, ущербы.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.06.2021 23:59
    +6
    И отсутствие де Брюйне не помогло Желаю нашим сыграть завтра лучше, чем РФ сегодня
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 13.06.2021 00:00
    +4
    Надіюсь Львівська *фірма* сьогодні не банкрот.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 13.06.2021 00:00
    +4
    Бельгийцы даже играя на расслабоне третий закатили. Молодцы!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 23:58
    +4
    Это Бельгия, номер один в рейтинге. Странно что больше не забили
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 00:02
    +3
    Спасибо Бельгии, не подвела!
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 13.06.2021 00:02
    +3
    Как это сборище м а с к а л ь с к и х нулей вообще прошли в финал ЧЕ 2020?
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 13.06.2021 00:01
    +3
    Реально бельгийцы даже не напрягались: неудивлюсь, если бельгийцы станут чемпионами Европы или медалистами.. .
    Ссылка
    Michael
    online
      Michael, 12.06.2021 23:58
    +3
    Уже написал, бестолковая команда.
    Жаль.
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 13.06.2021 00:02
    +2
    Бельгия далеко пройдет, россия не выйдет из группы, если газпром не подсуетится
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.06.2021 00:01
    +2
    Лучше бы они снялись с турнира из за наших футболок чем показывали это убожество
    Ни на минуту не сомневался в Лукаку
    Ждем завтра победы от наших
    Ссылка
    Sarmat
    online
      Sarmat, 13.06.2021 00:03
    +1
    Бельгія МОЛОДЦІ. Черчесов після Євро в ауті. Росія повний нуль. Слава бельгійським Героям. Бог все бачить.
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 13.06.2021 00:02
    +1
    Хотілося більше, але подяка і за трієчку
    ІхтамнЄти - ПНХ!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.06.2021 00:02
    +1
    Львовская фанзона сэкономила как минимум 200 литров пива
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 13.06.2021 00:01
    +1
    garik_trinity, 12.06.2021 23:59
    И отсутствие де Брюйне не помогло Желаю нашим сыграть завтра лучше, чем РФ сегодня
    Слишком простая установка, граничащая с саботажем задач пятилетки
    Ссылка
    Fedka_edinoros
    online
      Fedka_edinoros, 13.06.2021 00:00
    +1
    Бельгия весь матч катала вату...в прямом и переносном смысле
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