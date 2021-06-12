Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге

Незадолго до старта чемпионата Европы по футболу ФИФА опубликовал новый рейтинг национальных сборных, в котором Бельгия занимает самое высокое первое место. Понятно, что на этом турнире, не говоря уже про сегодняшний матч, бельгийцы являются явными фаворитами. Что касается России, то она в том же рейтинге расположилась лишь на 38-м месте. Но, мы знаем, что нередко бывает, как все эти условности отходят на второй план, когда команды выходят на зеленый газон.

Прежде всего, надо отметить, что у подопечных Роберто Мартинеса в стартовом поединке на Евро были серьезные проблемы с составом. В частности, из-за травм не смогли попасть в заявку на игру ведущие футболисты Де Брюйне и Витцель, а Э.Азар остался в запасе. С другой стороны, у россиян была мощная поддержка их болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге, что в какой-то степени несколько выравнивала шансы соперников.

Первые девять минут матча получились малоинтересными. За этот период был подан всего один угловой у ворот бельгийцев, да и тот не опасный. Зато на 10-й минуте Лукаку, воспользовавшись ошибкой защитника сборной России Семенова, оказался с мячом прямо перед воротами Шунина и спокойно пробил точно в цель. Интересно, что если бы россиянин мяча не коснулся после передачи от Мартенса, то боковой судья точно бы зафиксировал офсайд. Но в этом эпизоде мяч к Лукаку отскочил от Семенова, поэтому главный арбитр Матео Лаос из Испании даже не стал прибегать к помощи VAR.

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После этого россияне на какое-то время завладели игровым преимуществом и уже на 14-й минуте Фернандес, получив передачу слева, головой бил с близкой дистанции прямо по центру ворот, где стоял Куртуа. Вратарь гостей видел момент удара и забрал мяч в руки. А еще через две минуты Оздоев пробил с линии штрафной, но мяч полетел мимо ворот.

Сборная Бельгии оборонялась достаточно спокойно, без суеты, а при первой же возможности старалась быстро убегать в контратаку. Причем нередко они становились голевыми. Так, на 18-й минуте Лукаку прорвался с мячом к воротам россиян, но пробить не сумел. Зато выдал шикарный пас на Дендонкера, который из выгодного положения, находясь в штрафной соперников вообще без опеки защитников, пробил над перекладиной. Через четыре минуты мог забивать уже Азар-младший, но в «ближнем бою» он не смог перебросить мяч через Шунина.

На 25-й минуте в верховой борьбе за мяч головами столкнулись Кастань и Кузяев. Оба получили серьезные травмы и были заменены. У бельгийцев со скамейки запасных вышел Менье и именно он стал автором второго гола в ворота хозяев поля. Произошло это на 34-й минуте после того, как с левого фланга последовал навес в район вратарской площадки. Голкипер россиян отбил мяч перед собой и Менье был тут как тут. Забивал он уже практически в пустые ворота.

До перерыва гости еще, как минимум, дважды могли рассчитывать на успех. Сперва на 40-й минуте показалось, что россияне нарушили правила в своей штрафной площади. Матео Лаос тоже засомневался и поэтому попросил помощь от коллег, отвечающих за видеоповторы. Но VAR определил, что нарушения не было. А уже в компенсированное арбитром время Карраско слева ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил чуть выше ворот.

С началом второй половины встречи россияне пошли вперед большими силами, пытаясь изменить ситуацию на поле. Но было очевидно, что исполнительского мастерства им явно не хватает, особенно при завершении атак. Поэтому и острых моментов у ворот Куртуа практически не возникало. Бельгийцы же никуда не торопились, счет в матче их вполне устраивал и они старались больше контролировать мяч, особо не обостряя игру в атаке.

Можно только представить состояние любителей футбола, которые следили за этим матчем, насколько им было «интересно» следить за такой игрой. Ведь после перерыва голевых моментов вообще не возникало. Одни не хотели, а другие не могли. И здесь снова уместно было вспомнить о рейтинге ФИФА, все-таки разница в классе команд была просто огромная.

Тем не менее, в самой концовке матча на 88-й минуте сборная Бельгии забила третий гол. И снова отличился Лукаку, который стремительно убежал от защитников россиян, оказался с глазу на глаз с Шуниным и точно пробил в сетку ворот.

Вот так, внешне легко и непринужденно, бельгийцы выиграли этот матч со счетом 3:0, взяли свои три очка и возглавили группу В. У россиян кроме удара головой Фернандеса в первом тайме, больше вспомнить нечего. Пожалуй, что с такой игрой им будет сложно рассчитывать на позитивный результат в следующих матчах с Финляндией и Данией

Чемпионат Европы. Группа B. Тур 1.

Бельгия – Россия – 3:0.

Лукаку, 10, 88, Менье, 34.

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 76), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 72), Лукаку, Карраско (Прат, 77).

Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Головин, Кузяев (Черышев, 30, Миранчук, 63), Дзюба.

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)

Стадион: «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия)

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА