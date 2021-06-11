В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Бельгии померится силами с командой России. Арена, где состоится игра, может вместить 68 000 зрителей, но заполнить ее трибуны смогут лишь 33 900 болельщиков.

Сборная Бельгии

Подопечные Роберто Мартинеса в квалификации чемпионата Европы отметились убедительным успехом в группе I. В противостоянии и со своими нынешними оппонентами – россиянами – они одержали 10 побед в 10 матчах, и безоговорочно финишировали на первой позиции. Турнирный путь бельгийцы прошли с общим счетом 40:3, что лишний раз доказывает убедительность их триумфа и выхода на Евро-2020 в качестве победителя группы.

Уже в этом году, а точнее – в марте, сборная Бельгии взяла успешный старт в отборе на ЧМ-2022. Она на почин обыграла дома сборную Уэльса (3:1), затем поделила на выезде очки с командой Чехии (1:1), после вновь на своем поле не оставила камня на камне от обороны сборной Беларуси (8:0).

В рамках непосредственной подготовки к континентальному первенству «красные дьяволы» провели два товарищеских поединка. 3 июня они разошлись миром с командой Греции (1:1), которая пролетела мимо Евро-2020, а три дня спустя обыграли также готовящихся к чемпионату Европы хорватов - 1:0.

У бельгийцев в матче точно не сможет помочь партнерам Витцель, имеются вопросы по готовности Эдена Азара, а Де Брюйне с большой долей вероятности, как и Витцель, также на поле не появится. Его участие планируется только в последующих матчах сборной.

Сборная России

Команда Станислава Черчесова в отборочной группе І, где команда Бельгии, напомним, безгранично господствовала, стали вторыми. В десяти поединках она одержала 8 побед при двух фиаско именно в играх с бельгийцами. В итоге, турнир «эр-эфные» завершили с 24-мя набранными очками. Это оказалось на 6 пунктов меньше, чем у победителей, и на 9-ть больше, чем у Шотландии, которая стала третьей.

Весной 2021 года российская дружина отправилась в путь за путевкой на чемпионат мира-2022. В трех сыгранных матчах стартовавшего отбора она добилась двух побед и в одной встрече проиграла. Вначале состоялась гостевая победа 3:1 над Мальтой, затем была домашняя победа в игре со Словенией (2:1), а завершение состоялось в виде выездного поражения 1:2 от Словакии.

При подготовке к поединкам на Евро-2020 Россия сыграла дважды. 1 июня в Польше она разошлась миром с «кадрой» - 1:1. А 5-го числа подопечные Черчесова выиграли в Москве у Болгарии – 1:0.

У россиян пустой лазарет, в отличие от бельгийцев. Правда, буквально накануне старта у них из-за коронавируса из заявки выбыл хавбек Мостовой, которого оперативно заменил защитник Евгеньев.

История встреч

Бельгийская и российская дружины провели между собой на всех уровнях 6 матчей, четыре из которых были официальными. На счету у «красных дьяволов» пять побед, у россиян – ноль выигрышей. Одна встреча (товарищеская, к слову) завершилась вничью.

У отборе на Евро-2020 сборная Бельгии два раза переиграла Россию: 3:1 на своем поле, и 4:1 – в гостях, в Санкт-Петербурге, в ноябре 2019 года.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Дэнайер, Вертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер, Карраско, Азар, Мертенс, Лукаку.

Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Кудряшов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Ал-й Миранчук, Головин, Дзюба.

12 июня, суббота