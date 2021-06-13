Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Малейшая ошибка решает все»

Главный тренер сборной России прокоментировал поражение от Бельгии

  • 13.06.2021 03:13
  • 48 просмотров
  • 1 комментарий
Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Малейшая ошибка решает все»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал крупное поражение в матче против Бельгии (0:3).

«Об итоговом счете сказать нечего: он на табло. Мы входили в игру, действуя компактно, как и планировали. Пропущенный из ничего мяч негативно повлиял на ход игры и наш настрой, что мне больше всего и не понравилось. Во втором тайме мы провели замены и стали играть компактно.

Мы играли так, как планировали. Наша задача была - хорошо подготовиться, и то, что мы получим порцию критики, совершенно справедливо. Индивидуально на таком уровне необходимо действовать высококачественно. Малейшая ошибка решает все».

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 03:16
    0
    грали компактно - зробили три заміни - стали грати компактно.
    Залишилось ще два матчі зіграти також компактно.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 03:16
    0
    грали компактно - зробили три заміни - стали грати компактно.
    Залишилось ще два матчі зіграти також компактно.
    Ссылка
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