Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Малейшая ошибка решает все»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал крупное поражение в матче против Бельгии (0:3).

«Об итоговом счете сказать нечего: он на табло. Мы входили в игру, действуя компактно, как и планировали. Пропущенный из ничего мяч негативно повлиял на ход игры и наш настрой, что мне больше всего и не понравилось. Во втором тайме мы провели замены и стали играть компактно.

Мы играли так, как планировали. Наша задача была - хорошо подготовиться, и то, что мы получим порцию критики, совершенно справедливо. Индивидуально на таком уровне необходимо действовать высококачественно. Малейшая ошибка решает все».