Бельгия
3 : 0
Россия
12.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Россия – 3:0. Дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча.

Смотрите лучшие моменты матча Евро-2020

  • 13.06.2021 00:25
  • 24343 просмотра
  • 9 комментариев
Бельгия – Россия – 3:0. Дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча.
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 июня, состоялся поединок 1 тура группы В, в котором сражались сборные Бельгии и России.

Чемпионат Европы. Группа B. Тур 1.

Бельгия – Россия – 3:0.

 Лукаку, 10, 88, Менье, 34.

Обзор матча

Первый гол Лукаку

Гол Менье

Лучшие моменты первого тайма

Второй гол Лукаку

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
34' ГОЛ ! Мяч забил Томас Менье (Бельгия).
10' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 00:58
    +3
    Велика подяка Лукаку
    Ссылка
    clasherbe
    online
      clasherbe, 13.06.2021 00:46
    -2
    Andrii Akopian, 12.06.2021 23:00
    відтарабанили двоголову курку , то навіть до другого тайму зрозуміло
    Как можно так насмехаться?
    Ссылка
    clasherbe
    online
      clasherbe, 13.06.2021 00:42
    -1
    Слава Чебан, 12.06.2021 23:56
    Надо чтоб фины ещё их прибили, а это не факт
    Чебан Ты Онлайн????
    Ссылка
    clasherbe
    online
      clasherbe, 13.06.2021 00:39
    -6
    Слава Чебан, 12.06.2021 23:56
    Надо чтоб фины ещё их прибили, а это не факт
    А Тебя немного попустить?
    Ссылка
    vsmozy
    online
      vsmozy, 13.06.2021 00:33
    -3
    Офсайд был перед первым голом или нет? В момент удара Лукака был ближе всех к воротам.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.06.2021 23:56
    +1
    Надо чтоб фины ещё их прибили, а это не факт
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 12.06.2021 23:28
    +1
    Незащита а дупло
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 12.06.2021 23:25
    -4
    Хотя рашку нелюблю но там же двух метровый офсайт?
    Ссылка
    Andrii Akopian
    online
      Andrii Akopian, 12.06.2021 23:00
    +6
    відтарабанили двоголову курку , то навіть до другого тайму зрозуміло
    Ссылка
    Andrii Akopian
    online
      Andrii Akopian, 12.06.2021 23:00
    +6
    відтарабанили двоголову курку , то навіть до другого тайму зрозуміло
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 00:58
    +3
    Велика подяка Лукаку
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.06.2021 23:56
    +1
    Надо чтоб фины ещё их прибили, а это не факт
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 12.06.2021 23:28
    +1
    Незащита а дупло
    Ссылка
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