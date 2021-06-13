В субботу, 12 июня, состоялся поединок 1 тура группы В, в котором сражались сборные Бельгии и России.
Чемпионат Европы. Группа B. Тур 1.
Бельгия – Россия – 3:0.
Лукаку, 10, 88, Менье, 34.
Обзор матча
Первый гол Лукаку
Гол Менье
Лучшие моменты первого тайма
Второй гол Лукаку
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Менье (Бельгия).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник — Sport.ua
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