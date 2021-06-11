Бельгия
0 : 0
Россия
12.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бельгия - Россия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа Евро-2020

  • 11.06.2021 22:21
  • 789 просмотров
  • 1 комментарий
Бельгия - Россия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 июня, состоится поединок 1 тура группы В, в котором сразятся сборные Бельгии и России. Матч Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Санкт-Петербург», начало в 22:00.

Команды достаточно хорошо знают друг друга. В отборе на чемпионат Европы Бельгия и Россия попали в одну группу. Подопечные Мартинеса уверенно ее выиграли, обыграв россиян оба раза. Причем здесь, в Санкт-Петербурге, Россия имеет опыт разгромного поражения от Бельгии со счетом 4:1. Вообще, соперники находятся на противоположных полюсах котировок специалистов - если бельгийцы считаются одним из фаворитов чемпионата, то в россиян все наоборот - многие эксперты ставят под сомнение даже выход подопечных Черчесова из группы, в которой также Дания и Финляндия. В субботнем матче не сможет принять участие Кевин де Брюйне, но сомнительно, чтобы даже это помогло России зацепиться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Россия.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 11.06.2021 22:33
    0
    тут в одни ворота должно быть
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 11.06.2021 22:33
    0
    тут в одни ворота должно быть
    Ссылка
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