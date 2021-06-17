Оранжевое настроение в Амстердаме. Нидерланды уверенно обыграли Австрию

Второй домашний матч для сборной Нидерландов прошел против сборной Австрии. Обе команды выиграли первые игры, поэтому подходили к этой в хорошем настроении. По сравнению с матчами в первом туре наставники сделали по одной замене - у хозяев Тимбера сменил де Лигт, у австрийцев автор гола в ворота Северной Македонии Грегорич вышел вместо Калайджича. Кроме того, автор еще одного гола, Арнаутович, был дисквалифицирован на одну игру за нецензурные выражения.

Как и в матче с Украиной, Нидерланды активизировались с первых минут. Уже на пятой минуте Ульмер претендовал на пенальти, но арбитр не поставил. Но через несколько минут хозяева добились своего - если контакт защитника с де Вреем арбитр тоже проигнорировал, то падение Думфриса после того, как Алаба (который, кстати, играл в центре защиты) наступил ему на ногу на боковой линии штрафной, таки потянуло на «точку», правда, после просмотра видеоповтора. Депай пробил в левый нижний угол, вратарь хоть и угадал, но был бессилен - 1:0. Отметим, что защитник «оранье» принял участие в четвертом голе из четырех своей команды на Евро!

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Австрию не было видно на поле в эти минуты. Мяч если и оказывался на половине поля хозяев, то исключительно после их перепасовок. Они, кстати, тоже активно не форсировали события, пробовали подойти к воротам соперников через пас. Запомнился удар с правого угла штрафной от Депая в ближний угол, после которого мяч разминулся с ближней «девяткой» на несколько сантиметров.

И только после этого австрийцы проснулись. Баумгартнер пробивал по воротам из пределов штрафной, и стоит обязательно посмотреть видео, как де Лигт остановил мяч своей головой (!). Неплохо прикладывался к мячу Хинтереггер издалека, но пробил чуть выше ворот.

Австрия в эти минуты играла высоко, встречая соперников уже на их половине. Ощутимых дивидендов это не приносило, но держало в напряжении подопечных де Бура.

А голландцы под конец тайма создали супермомент - Вегхорст выскочил на ворота справа, мог пробивать сам, но решил отдать параллельно воротам налево на Депая. Мяч после небольшого рикошета оказался в Мемфиса, а тот из убойной позиции зарядил выше! Момент напомнил аналогичный с сегодняшнего матча нашей сборной, когда Яремчук отдавал в начале игры на Малиновского.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм начался с активности австрийской команды, но, правда, очень краткосрочной. Хозяева ответили ударом Вейналдума, который заблокировал Драгович. После этого градус напряжения был довольно высокий, но опасных моментов не было. Команды уверенно переходили центр поля, а дальше были проблемы.

Игру всколыхнул момент, в котором два защитника «оранье» могли забивать - сначала де Врей пробил после подачи головой, Бахманн отбил, а де Лигт на добивании сыграл очень неуклюже.

Тренеры попытались освежить игру заменами, правда, делали их строго по позициям, в результате чего тактические схемы не менялись. И сразу же Маллен, который вышел на замену, выскочил из центра поля на свидание с кипером, мог бить сам, но отдал на пустые ворота Думфрису - 2:0. Остановите кто-то его!

Getty Images/Global Images Ukraine

К чести австрийцев, они не опустили руки. Характер у этой команды однозначно есть, нет достаточно квалифицированных исполнителей, чтобы претендовать на что-то серьезное с более искусным соперником. За исключением, конечно, Алабы - за десять минут до окончания основного времени Давид стрелял метров с тридцати в дальнюю «девятку», если бы попал, был бы гол тура. Онисиво пробивал метров с пяти головой, но - читайте на несколько строк выше.

Нидерланды выиграли и досрочно обеспечили себе первое место в группе. Австрия же поспорит (надеемся, неудачно) с Украиной в последнем туре группового этапа за вторую позицию.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2.

Нидерланды – Австрия – 2:0

Депай, 11, Думфрис, 67

Де Роон, 14

Нидерланды: Стекеленбург, Де Врей, Де Лигт, Блинд (Аке, 65), Думфрис, Де Роон (Гравенберх, 67), Вейналдум, Ф. Де Йонг, Ван Аанхолт (Вейндал, 65), Вегхорст (Мален, 65), Депай (Л. де Йонг, 82)

Австрия: Бахманн, Ульмер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба, Лаймер (Гриллич, 62), Шлагер, Баумгартнер (Лазаро, 70,) Забитцер, Грегорич (Калайджич, 62)

Арбитр: Орел Гринфилд, Израиль

Стадион: «Йохан Круифф Арена», Амстердам, Нидерланды

НИДЕРЛАНДЫ-АВСТРИЯ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА