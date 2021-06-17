Нидерланды
2 : 0
Австрия
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Оранжевое настроение в Амстердаме. Нидерланды уверенно обыграли Австрию

Команда Франка де Бура - в плей-офф Евро-2020

  • 17.06.2021 23:54
  • 2293 просмотра
  • 60 комментариев
Оранжевое настроение в Амстердаме. Нидерланды уверенно обыграли Австрию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Второй домашний матч для сборной Нидерландов прошел против сборной Австрии. Обе команды выиграли первые игры, поэтому подходили к этой в хорошем настроении. По сравнению с матчами в первом туре наставники сделали по одной замене - у хозяев Тимбера сменил де Лигт, у австрийцев автор гола в ворота Северной Македонии Грегорич вышел вместо Калайджича. Кроме того, автор еще одного гола, Арнаутович, был дисквалифицирован на одну игру за нецензурные выражения.

Как и в матче с Украиной, Нидерланды активизировались с первых минут. Уже на пятой минуте Ульмер претендовал на пенальти, но арбитр не поставил. Но через несколько минут хозяева добились своего - если контакт защитника с де Вреем арбитр тоже проигнорировал, то падение Думфриса после того, как Алаба (который, кстати, играл в центре защиты) наступил ему на ногу на боковой линии штрафной, таки потянуло на «точку», правда, после просмотра видеоповтора. Депай пробил в левый нижний угол, вратарь хоть и угадал, но был бессилен - 1:0. Отметим, что защитник «оранье» принял участие в четвертом голе из четырех своей команды на Евро!

Getty Images/Global Images Ukraine

Австрию не было видно на поле в эти минуты. Мяч если и оказывался на половине поля хозяев, то исключительно после их перепасовок. Они, кстати, тоже активно не форсировали события, пробовали подойти к воротам соперников через пас. Запомнился удар с правого угла штрафной от Депая в ближний угол, после которого мяч разминулся с ближней «девяткой» на несколько сантиметров.

И только после этого австрийцы проснулись. Баумгартнер пробивал по воротам из пределов штрафной, и стоит обязательно посмотреть видео, как де Лигт остановил мяч своей головой (!). Неплохо прикладывался к мячу Хинтереггер издалека, но пробил чуть выше ворот.

Австрия в эти минуты играла высоко, встречая соперников уже на их половине. Ощутимых дивидендов это не приносило, но держало в напряжении подопечных де Бура.

А голландцы под конец тайма создали супермомент - Вегхорст выскочил на ворота справа, мог пробивать сам, но решил отдать параллельно воротам налево на Депая. Мяч после небольшого рикошета оказался в Мемфиса, а тот из убойной позиции зарядил выше! Момент напомнил аналогичный с сегодняшнего матча нашей сборной, когда Яремчук отдавал в начале игры на Малиновского.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм начался с активности австрийской команды, но, правда, очень краткосрочной. Хозяева ответили ударом Вейналдума, который заблокировал Драгович. После этого градус напряжения был довольно высокий, но опасных моментов не было. Команды уверенно переходили центр поля, а дальше были  проблемы.

Игру всколыхнул момент, в котором два защитника «оранье» могли забивать - сначала де Врей пробил после подачи головой, Бахманн отбил, а де Лигт на добивании сыграл очень неуклюже.

Тренеры попытались освежить игру заменами, правда, делали их строго по позициям, в результате чего тактические схемы не менялись. И сразу же Маллен, который вышел на замену, выскочил из центра поля на свидание с кипером, мог бить сам, но отдал на пустые ворота Думфрису - 2:0. Остановите кто-то его! 

Getty Images/Global Images Ukraine

К чести австрийцев, они не опустили руки. Характер у этой команды однозначно есть, нет достаточно квалифицированных исполнителей, чтобы претендовать на что-то серьезное с более искусным соперником. За исключением, конечно, Алабы - за десять минут до окончания основного времени Давид стрелял метров с тридцати в дальнюю «девятку», если бы попал, был бы гол тура. Онисиво пробивал метров с пяти головой, но - читайте на несколько строк выше.

Нидерланды выиграли и досрочно обеспечили себе первое место в группе. Австрия же поспорит (надеемся, неудачно) с Украиной в последнем туре группового этапа за вторую позицию.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2.

Нидерланды – Австрия – 2:0

 Депай, 11, Думфрис, 67

 Де Роон, 14

Нидерланды: Стекеленбург, Де Врей, Де Лигт, Блинд (Аке, 65), Думфрис, Де Роон (Гравенберх, 67), Вейналдум, Ф. Де Йонг, Ван Аанхолт (Вейндал, 65), Вегхорст (Мален, 65), Депай (Л. де Йонг, 82)

Австрия: Бахманн, Ульмер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба, Лаймер (Гриллич, 62), Шлагер, Баумгартнер (Лазаро, 70,) Забитцер, Грегорич (Калайджич, 62)

Арбитр: Орел Гринфилд, Израиль

Стадион: «Йохан Круифф Арена», Амстердам, Нидерланды

НИДЕРЛАНДЫ-АВСТРИЯ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Semiramida
      Semiramida, 18.06.2021 01:02
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:50
    Нет, конечно.
    На данный момент из этих 3 команд лучший вариант - Испания, так как они никак не могут найти свою игру и исполнители у них послабее чем у прочих.
    Только сейчас это переливание из пустого в порожнее. Потому что пока что из этих трех команд вышла только Италия, а 1-е место вообще себе никто не застраховал. Та же Испания далеко не факт что 1-й окажется. Да и у французов пока возможен расклад где они проигрывают португальцам, а португальцы- немцам и по разнице мячей 1-м оказывается кто-то из Португалии и Германии.
    Согласна с тобой. - что в группе Испания, Швеция, Польша, Славакия - много вопросов! Но думаю, что Испанию уже в следующем туре с поляками увидим во всей прежней красе! Но лучше все-таки неудобная и грозная Италия, чем коварная Испания, Франция или Португалия, с которыми повторить подряд удачный для себя результат навряд ли удасться! Я хотела бы Уэльс (при сенсации Уэльса с Италией)! Но это только желания, а реальные расклады вскоре увидим!
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 00:58
    0
    Semiramida, 18.06.2021 00:54
    Так я и сделала акцент и писала ниже на то, что уже 10 игр подряд Италия не пропускает! Но в какой-то игре кто-то её размочит и этот гол может быть роковым для Италии и она споткнется! Это вполне может быть и Уэльс или Украина, с которыми у итальянцев может игра не получиться!
    так я розумію що їй рано чи пізно заб'ють, а що робити з тим що вони забивають мінімум 2-3
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:56
    +2
    Semiramida, 18.06.2021 00:27
    Ребята! Вы включительно логику! Австрии, чтобы занять третье место, достаточно сыграть вничью и с 4-мя очками среди третьих мест они пройдут точно в плей-офф! А вот Украине, чтобы занять третье место, то надо проигрывать австрийцам! Но это риск! Ведь имея три очка - можно пролететь среди остальных сборных третьеместных и вообще не попасть в плей-офф! Поэтому Украина скорей всего будет второй, так как Австрия будет умышленно играть на ничью!
    Семирамида! Логику тут так не включишь, потому что ее нельзя пускать по одному вектору! Не надо думать что у Украины и Австрии сейчас думают только о том как бы на Италию не попасть! Они почти наверняка думают в первую очередь о том как выйти из группы, а не с какого места это лучше сделать! Так что играть на победу будут и те, и другие. Тем более что ко времени начала наших матчей мы точно будем знать раскладки только по одной группе - А! И очень даже вероятно что 3-я команда из нее пролетит полностью.
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 18.06.2021 00:54
    0
    RUX, 18.06.2021 00:42
    А нічого що Італія не те що не програє 10 матчів їй навіть забити гол ніхто не може Для України кращий варіант Швеція і Португалія, а якщо не складеться, будемо нагинати Італію що зробиш.
    Так я и сделала акцент и писала ниже на то, что уже 10 игр подряд Италия не пропускает! Но в какой-то игре кто-то её размочит и этот гол может быть роковым для Италии и она споткнется! Это вполне может быть и Уэльс или Украина, с которыми у итальянцев может игра не получиться!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:50
    0
    Semiramida, 18.06.2021 00:38
    Если выбирать среди Италии, Испании, Франции, то лучший для Украины вариант - Италия! Почему? Потому-что дважды подряд совершить подвиг с Испанией (после победы над ними 1:0 в Лиге Наций) и Францией (после ничьи 1:1 с ними в Париже в отборе на ЧМ), уж украинцам никак не повторить! Будьте реалистами! А вот с Италией безпроигрышная серия (29 игр) и серия без пропущенных голов в 10-ть игр может сыграть злую шутку! Если не с Уэльсом, то с Украиной! И к тому же итальянцам надо вернуть долг за 1/4 ЧМ 2006 года! Согласны?!
    Нет, конечно.
    На данный момент из этих 3 команд лучший вариант - Испания, так как они никак не могут найти свою игру и исполнители у них послабее чем у прочих.
    Только сейчас это переливание из пустого в порожнее. Потому что пока что из этих трех команд вышла только Италия, а 1-е место вообще себе никто не застраховал. Та же Испания далеко не факт что 1-й окажется. Да и у французов пока возможен расклад где они проигрывают португальцам, а португальцы- немцам и по разнице мячей 1-м оказывается кто-то из Португалии и Германии.
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 00:42
    +1
    Semiramida, 18.06.2021 00:38
    Если выбирать среди Италии, Испании, Франции, то лучший для Украины вариант - Италия! Почему? Потому-что дважды подряд совершить подвиг с Испанией (после победы над ними 1:0 в Лиге Наций) и Францией (после ничьи 1:1 с ними в Париже в отборе на ЧМ), уж украинцам никак не повторить! Будьте реалистами! А вот с Италией безпроигрышная серия (29 игр) и серия без пропущенных голов в 10-ть игр может сыграть злую шутку! Если не с Уэльсом, то с Украиной! И к тому же итальянцам надо вернуть долг за 1/4 ЧМ 2006 года! Согласны?!
    А нічого що Італія не те що не програє 10 матчів їй навіть забити гол ніхто не може Для України кращий варіант Швеція і Португалія, а якщо не складеться, будемо нагинати Італію що зробиш.
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 18.06.2021 00:38
    -2
    Если выбирать среди Италии, Испании, Франции, то лучший для Украины вариант - Италия! Почему? Потому-что дважды подряд совершить подвиг с Испанией (после победы над ними 1:0 в Лиге Наций) и Францией (после ничьи 1:1 с ними в Париже в отборе на ЧМ), уж украинцам никак не повторить! Будьте реалистами! А вот с Италией безпроигрышная серия (29 игр) и серия без пропущенных голов в 10-ть игр может сыграть злую шутку! Если не с Уэльсом, то с Украиной! И к тому же итальянцам надо вернуть долг за 1/4 ЧМ 2006 года! Согласны?!
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 00:37
    +1
    Поручик Ржевский, 18.06.2021 00:23
    Скажите, может быть такое, что 3 очка не хватит, чтобы с третьего места пройти?
    3 очка може комусь і вистачить, тільки от різниця м'ячів буде мати ДУЖЕ важливий вплив.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 18.06.2021 00:37
    +1
    Теперь всё в руках Украины П.С. Дюмфрис подорожал ещё на пару миллионов
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 00:34
    +1
    Igorok Киев, 18.06.2021 00:34
    главное чтоб наши футболисти не читали коментарии на спорт юа и виходили на игру уверенние в себе и в хорошем командном настроении
    Это точно
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 00:34
    0
    Я також думаю що Франція, Іспанія це не краще чим Італія з ними також можна грати. Але якщо це дійсно буде Франція і Іспанія, а не допустимо Швеція і Португалія. Ось в чому питання.
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 00:34
    0
    Semiramida, 18.06.2021 00:27
    Ребята! Вы включительно логику! Австрии, чтобы занять третье место, достаточно сыграть вничью и с 4-мя очками среди третьих мест они пройдут точно в плей-офф! А вот Украине, чтобы занять третье место, то надо проигрывать австрийцам! Но это риск! Ведь имея три очка - можно пролететь среди остальных сборных третьеместных и вообще не попасть в плей-офф! Поэтому Украина скорей всего будет второй, так как Австрия будет умышленно играть на ничью!
    Семирамид ефрейтор ,с победой тебя сборной ,хватит прятаться под женским ником ты давно спалился
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:34
    +1
    MAKS7777, 18.06.2021 00:28
    Надо выиграть Евро ,Игорёк какие-то греки дровосеки выиграли а мы не можем ,может мы только начинаем свою лучшую игру на этом евро
    главное чтоб наши футболисти не читали коментарии на спорт юа и виходили на игру уверенние в себе и в хорошем командном настроении
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 00:32
    0
    RUX, 18.06.2021 00:28
    Подивимось як закінчиться 2 тур. Там ще словаки є. Якщо вони програють Швеції, то Іспанії без варіантів і також 3 очка і різниця гірша. Одне погано, що і словаки і фіни будуть грати після нас, а тому так ризикувати ніхто не буде. А от австрійці все класно прорахували за програш 0-1 очків не дають, як і за 0-2, але з 0-2 можна маневрувати.
    Да , просмотрел календарь фины и русские раньше нас играют в этот день Какого х...на х..они раньше начали пусть раньше играют
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    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 00:31
    0
    Semiramida, 18.06.2021 00:27
    Ребята! Вы включительно логику! Австрии, чтобы занять третье место, достаточно сыграть вничью и с 4-мя очками среди третьих мест они пройдут точно в плей-офф! А вот Украине, чтобы занять третье место, то надо проигрывать австрийцам! Но это риск! Ведь имея три очка - можно пролететь среди остальных сборных третьеместных и вообще не попасть в плей-офф! Поэтому Украина скорей всего будет второй, так как Австрия будет умышленно играть на ничью!
    а хто говорить про програш?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:30
    0
    New Zealander, 18.06.2021 00:22
    Та я в шоке тоже. Мы играли норм с Испанией, Португалией, Францией. Товарняк с Италией 1:1 играли. Как-то даже при Фоменко когда сборная вообще мертвая была то обыгрывали французов 2:0. И после этого всего говорить что нет шансов совсем с Италией, это какой-то абсурд. Наверное малолетки какие-то это говорят тут, которые забыли как Украина может играть.
    может конечно, Я же и говорю что пох кто следующий, наши уже с ними бодались и знают как с ними играть
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.06.2021 00:29
    0
    Semiramida, 18.06.2021 00:27
    Ребята! Вы включительно логику! Австрии, чтобы занять третье место, достаточно сыграть вничью и с 4-мя очками среди третьих мест они пройдут точно в плей-офф! А вот Украине, чтобы занять третье место, то надо проигрывать австрийцам! Но это риск! Ведь имея три очка - можно пролететь среди остальных сборных третьеместных и вообще не попасть в плей-офф! Поэтому Украина скорей всего будет второй, так как Австрия будет умышленно играть на ничью!
    Австрия не будет играть на ничью. Они довольно слабая команда. Им всё равно на кого выходить дальше
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.06.2021 00:28
    +1
    Любая команда, занявшая в своей группе 1е место, будет в матче с нами фаворитом
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 00:28
    +3
    Igorok Киев, 18.06.2021 00:26
    не чего бояться, кто там нам попадет, дальше все равно будет не легко, будем играть в свой футбол, надо проходить как можно дальше
    Надо выиграть Евро ,Игорёк какие-то греки дровосеки выиграли а мы не можем ,может мы только начинаем свою лучшую игру на этом евро
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 00:28
    0
    MAKS7777, 18.06.2021 00:16
    Да да турки вничью с швецаарцами минниимуум ,и бельгийцы финов и мы Сами решаем,ну мы ещё не будем знать расклады где шведы это плохо
    Подивимось як закінчиться 2 тур. Там ще словаки є. Якщо вони програють Швеції, то Іспанії без варіантів і також 3 очка і різниця гірша. Одне погано, що і словаки і фіни будуть грати після нас, а тому так ризикувати ніхто не буде. А от австрійці все класно прорахували за програш 0-1 очків не дають, як і за 0-2, але з 0-2 можна маневрувати.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.06.2021 23:56
    +13
    Получается ,у Нидерландов были проблемы только с нами, всех остальных в группе они пройдут в полноги.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.06.2021 23:55
    +12
    Ох, как би ми теперь не стали на 0-0 с Австрией играть...
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 17.06.2021 23:55
    +8
    Сегодня день наш, ,надо обыгрывать австрияк ни на какую ничью не играть ,да займём второе ,место и попадём на итальяшек ну главное пройти,а может Уэльс хлопнит Итальяшек и Бейл им пару положит и мы с Уельсом в 1/8,всё может быть, ещё раз с победой Украины сегодня
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.06.2021 00:27
    +5
    vitaha33, 18.06.2021 00:23
    Тому що можна попасти на 1 команду там де Іспанія, і це може бути не Іспанія. Та і вибираючи між італійцями та спанішами, краще другі. Ну а Франція теж кірдик. Тут вибір без вибору
    Скажу так, лучше выйти со 2го места и вылететь в 1/8, чем позорно уступить 2е место никакой Австрии ради призрачной надежды на условную Швецию и вылететь потом ещё и от них, либо от какого-нибудь гранда
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.06.2021 00:18
    +4
    Из комментариев делаю выводы :
    1.Многие допускают, что Уэльс может обыграть Италию, а Украина не может. Это почему так?
    2. Выйти с 3го места и вылететь в 1/8 от потенциальной Франции, Германии или Испании многих устраивает почему-то больше, чем потягаться с Италией
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 17.06.2021 23:56
    +4
    Австрия вообще мёртвая, мы куда лучше выглядели , если бы не брат Беседина Мемфис то был бы разгром .
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 23:55
    +4
    Хитрож пые австрийцы получили то чего хотели - рокирнулись с Украиной.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 23:54
    +4
    Северная Македония едет.домой.
    Т.к. проигрывает по личным и нам и австрийцам.
    0:2 устраивает Австрию.
    После этого матча Украина рокирнется с Австрией.
    1 Нидерланды 6 УЖЕ ЖЕЛЕЗНО ПЕРВЫЕ т.к. обыграли нас и австрийцев.
    2 Украина 3 разница 4-4. За счет большего количества забитых.
    3 Австрия 3 разница 3-3.
    ////////
    4. Сев. Македония УЛЕТЕЛА
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 00:28
    +3
    Igorok Киев, 18.06.2021 00:26
    не чего бояться, кто там нам попадет, дальше все равно будет не легко, будем играть в свой футбол, надо проходить как можно дальше
    Надо выиграть Евро ,Игорёк какие-то греки дровосеки выиграли а мы не можем ,может мы только начинаем свою лучшую игру на этом евро
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 00:02
    +3
    Orko PS4Gaming, 18.06.2021 00:00
    В мене одного враження що "помаранчеві" іграли в пів ноги, економили сили? Після швидкого голу зупинилися і просто катали мяч, не рвалися забивати?
    та їм було западло по порожніх воротах забивати. австрія ще в першому таймі здохла
    Ссылка
    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 18.06.2021 00:00
    +3
    В мене одного враження що "помаранчеві" іграли в пів ноги, економили сили? Після швидкого голу зупинилися і просто катали мяч, не рвалися забивати?
    Ссылка
    winner2012
    online
      winner2012, 18.06.2021 00:00
    +3
    Теперь нас устроит ничья в матче с Австрией, чтобы занять 2-е место. Но лучше об этом не думать... и вообще, там Италия)
    Я уже даже думаю, а может лучше с третьего!
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    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 23:57
    +3
    Хоть какой то штрих в нашу пользу с Австрией.))) Лишь бы итальянские помощники не уболтали Николаевича на катеначчо в автобусе ЛАЗ.
    Доживём - увидим.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:56
    +2
    Semiramida, 18.06.2021 00:27
    Ребята! Вы включительно логику! Австрии, чтобы занять третье место, достаточно сыграть вничью и с 4-мя очками среди третьих мест они пройдут точно в плей-офф! А вот Украине, чтобы занять третье место, то надо проигрывать австрийцам! Но это риск! Ведь имея три очка - можно пролететь среди остальных сборных третьеместных и вообще не попасть в плей-офф! Поэтому Украина скорей всего будет второй, так как Австрия будет умышленно играть на ничью!
    Семирамида! Логику тут так не включишь, потому что ее нельзя пускать по одному вектору! Не надо думать что у Украины и Австрии сейчас думают только о том как бы на Италию не попасть! Они почти наверняка думают в первую очередь о том как выйти из группы, а не с какого места это лучше сделать! Так что играть на победу будут и те, и другие. Тем более что ко времени начала наших матчей мы точно будем знать раскладки только по одной группе - А! И очень даже вероятно что 3-я команда из нее пролетит полностью.
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    нестор
    online
      нестор, 18.06.2021 00:06
    +2
    winner2012, 18.06.2021 00:03
    Уэльс не обыграет Италию 100%
    И шо? Наша задача была - выйти из группы! А там как карта пойдёт...
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    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 18.06.2021 00:04
    +2
    Красавцы оранжевые
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.06.2021 00:02
    +2
    winner2012, 18.06.2021 00:00
    Теперь нас устроит ничья в матче с Австрией, чтобы занять 2-е место. Но лучше об этом не думать... и вообще, там Италия)
    Я уже даже думаю, а может лучше с третьего!
    крім того що нам ще треба не програти Австрії, ще й Італія не зайняла перше місце, Уельс ще буде з ними грати, хто його знає
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    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 18.06.2021 00:02
    +2
    euro2012_za_2012euro, 18.06.2021 00:00
    Украина - Австрия БУДЕТ НИЧЬЯ и на 99,99% это будет 0:0.
    Никто не захочет забивать!!
    Наші на 0 не вміють іграти)))
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    нестор
    online
      нестор, 18.06.2021 00:01
    +2
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 23:55
    Хитрож пые австрийцы получили то чего хотели - рокирнулись с Украиной.
    Что ты плетёшь? А если они проиграют 0:4 как Дании в товарняке? И пролетят мимо четырёх лучших? Манёвры уместны с первого места. Так Англия когда слила Бельгии, и подставила тех под Францию. А сами потом до 1/2 бабки зарабатывали.)
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 17.06.2021 23:57
    +2
    Ну вот и сбылась мечта Македонии. Нидерланды заняли 1 место и на матч с ними выйдут немотивированными. А если серьезно желаю им завоевать хотя бы 1 очко.
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