В четверг, 17 июня, в Амстердаме на «Йохан Кройф Арена» состоится поединок 2-го тура группы С, в котором сыграют сборные Нидерландов и Австрии.

Команда Франка Де Бура сильно провела свой дебютный матч на Евро, одолев сборную Украины - 3:2. И хоть для «оранжевых» этот поединок оказался непростым, особенно когда команда Андрея Шевченко сравняла счет в концовке встречи, победа всегда придает сил в дальнейших противостояниях. К тому же, не стоит забывать и о факторе домашнего поля - еще одном весомом плюсе для Нидерландов.

В своем стартовом матче на Евро-2020 Австрии удалось сломить сопротивление Северной Македонии - 3:1 и даже возглавить группу после первого тура. Но победа для команды Франко Фоды простой не была. До перерыва была равная игра, и лишь в последние 30 минут австрийцы наказали соперника за ошибки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Австрия.