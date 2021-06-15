Нидерланды
0 : 0
Австрия
17.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Австрия. Текстовая трансляция матча

Следите за поединком 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 15.06.2021 18:05
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Нидерланды – Австрия. Текстовая трансляция матча

В четверг, 17 июня, в Амстердаме на «Йохан Кройф Арена» состоится поединок 2-го тура группы С, в котором сыграют сборные Нидерландов и Австрии.

Команда Франка Де Бура сильно провела свой дебютный матч на Евро, одолев сборную Украины - 3:2. И хоть для «оранжевых» этот поединок оказался непростым, особенно когда команда Андрея Шевченко сравняла счет в концовке встречи, победа всегда придает сил в дальнейших противостояниях. К тому же, не стоит забывать и о факторе домашнего поля - еще одном весомом плюсе для Нидерландов. 

В своем стартовом матче на Евро-2020 Австрии удалось сломить сопротивление Северной Македонии - 3:1 и даже возглавить группу после первого тура. Но победа для команды Франко Фоды простой не была. До перерыва была равная игра, и лишь в последние 30 минут австрийцы наказали соперника за ошибки.  

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Австрия.

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Источник — Sport.ua

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