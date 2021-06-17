Нидерланды
2 : 0
Австрия
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Австрия – 2:0. Оранжевые звезды. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Евро-2020

  • 17.06.2021 23:59
  • 6163 просмотра
  • 2 комментария
Нидерланды – Австрия – 2:0. Оранжевые звезды. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в матче второго тура Евро-2020 сошлись сборные Нидерландов и Австрии.

Поединок проходит в Амстердаме, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Нидерланды – Австрия. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Мемфис Депай, 11 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 67 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
11' ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:04
    0
    ну все отлично Украина на втором месте, можно еще понадеяться на первое, с кем черт не шутит Поздравляю нашу команду и всех болельщиков Идем дальше, всем хорошего футбольного настроения
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 17.06.2021 23:58
    -2
    Голландия выставит на последний матч резервный состав и проиграет Македонии, и над Украиной угроза
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:04
    0
    ну все отлично Украина на втором месте, можно еще понадеяться на первое, с кем черт не шутит Поздравляю нашу команду и всех болельщиков Идем дальше, всем хорошего футбольного настроения
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности