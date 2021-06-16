Нидерланды — Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Хозяева — фавориты. Но согласны ли с этим гости?

  • 16.06.2021 21:58
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Нидерланды — Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, состоится поединок группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Австрия.

Свои первые матчи на турнире команды провели по-разному. Нидерланды не без труда обыграли Украину со счетом 3:2, Австрия взяла верх над Северной Македонией (3:1).

Для выхода в 1/8 финала турнира обеим командам нужны победы. Особенно это касается Нидерландов, которые примут соперников дома.

«Придется расстроить двух игроков, которые будут вынуждены наблюдать за матчем с трибун», — отметил главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур.

«Матч будет открытым, от ворот до ворот, но я думаю, это нам даже на руку, так как у нас есть футболисты, которые готовы к такой высокоинтенсивной игре. У нас есть сильные форварды, и мы можем играть на контратаках, так что, думаю, мы хорошо готовы к встрече с голландцами», — считает защитник сборной Австрии Штефан Лайнер.

Голландцы победили в шести последних матчах команд, забив в среднем по три мяча за игру. Последняя встреча состоялась в Вене 4 июня 2016 года на стадионе «Эрнст Хаппель» Нидерланды под руководством Данни Блинда записали на свой счет победу 2:0 благодаря голам Янссена в первом тайме и Вейналдума во втором.

Нидерланды будут фаворитами грядущего поединка, но им придется серьезно попотеть, чтобы обыграть Австрию. Австрийцы будут сопротивляться до последнего, и сделают все, чтобы взять очки. В Нидерландах команды последний раз встречались 9 февраля 2011 года — в Эйндховене состоялся товарищеский матч, где хозяева одержали победу со счетом 3:1.

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17 июня, четверг

Нидерланды — Австрия
Амстердам. «Амстердам Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Украина», видеосервисы OLL.TV и Megogo 
НИДЕРЛАНДЫ — АВСТРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник — Sport.ua

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