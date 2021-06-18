Тренер сборной Австрии: «Нас ждет финал с Украиной»

Франко Фода – о матче против Нидерландов

  • 18.06.2021 19:19
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Тренер сборной Австрии: «Нас ждет финал с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Фода

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал поражение 0:2 от Нидерландов во втором туре Евро-2020 и поделился ожиданиями от матча против Украины (21 июня):

«В первом тайме мы создали слишком мало моментов, а наши нападающие легко теряли мяч. Во второй половине игры мы действовали намного лучше, но нам не хватало решительности. Надо проанализировать наши ошибки, а потом нас ждет финал с Украиной. И мы пойдем на нее. С Марко Арнаутовичем».

Напомним, для того, что занять второе место в группе, Украине будет достаточно ничьи в матче с Австрией.

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Источник — zbirna.com

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