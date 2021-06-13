В понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе Е, в котором сборная Польши померится силами с командой Словакии.

Сборная Польши

Подопечные португальского тренера Паулу Соузы билет в финальный турнир чемпионата Европы завоевали, выиграв отборочную группу G. Проведя 10 матчей, «кадра» набрала 25 очков (8 побед, 1 ничья, 1 поражение) и на шесть пунктов опередила сборную Австрии, которая финишировала на второй позиции.

В конце марта этого года «бело-красные» ввязались в борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира-2022. Стартовали они в отборе с гостевой ничьей 3:3 с Венгрией, затем была крупная домашняя победа 3:0 в поединке с Андоррой, и минимальное поражение 1:2 на поле англичан.

При подготовке к Евро-2020 поляки провели два спарринга. Вначале на своем поле они довольствовались ничьей 1:1 в игре со сборной РФ, а затем сыграли вничью 2:2 с командой Исландии.

Сборная Словакии

Команда Стефана Тарковича по итогам отборочного турнира на Евро-2020 заняла третью позицию в группе Е. Проиграв сборным Хорватии и Уэльса борьбу за прямые путевки в финальный турнир, словаки в восьми проведенных поединках смогли набрать 13 очков. После этого словацкая сборная продолжила борьбу в плей-офф.

Вначале команда Словакии смогла пройти ирландскую дружину. Основное время домашнего матча принесло ничью 0:0, не изменился счет и после двух экстра-таймов, зато в серии пенальти словаки своего добились – 4:2. Затем парни Тарковича на выезде обыграли сборную Северной Ирландии – 2:1 в дополнительное время.

Весной 2021 года словацкая команда стартовала в квалификации ЧМ-2022. На почин она поделила очки в гостях со сборной Кипра (0:0), затем разошлась миром дома с Мальтой (2:2). После этого Словакия на своем поле обыграла команду РФ – 2:1.

Во время сбора перед Евро-2020 словаки провели два спарринга. Оба они получились для подопечных Тарковича ничейными – Болгария (1:1) и Австрия (0:0).

История встреч

Польская и словацкая дружины провели между собой семь поединков. В двух встречах победили поляки, в четырех – словаки, еще одна игра завершилась вничью.

В последний раз соперники встречались между собой аж в 2013 году в товарищеском спарринге. Победу в нем одержала сборная Словакии – 2:0.

Ориентировочные составы:

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Беднарек, Рыбусь, Юзвяк, Крыховяк, Зелиньски, Модер, Ковнацки, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Сатка, Губочан, Грошовски, Дуда, Куцка, Гамшик, Мак, Боженик.

14 июня, понедельник