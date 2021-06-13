Польша
0 : 0
Словакия
14.06.2021 19:00

Польша – Словакия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 13.06.2021 17:11
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Польша – Словакия. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 14 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Польши и Словакии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Национальные команды Польши и Словакии оказались в группе Е, где также находятся сборные Испании и Швеции. Словаки пять лет назад дебютировали на Евро и с третьего места в группе вышли в 1/8 финала. Далее Словакию ждала Германия, которая обыграла соперников со счетом 3:0. «Орлы» на прошлом чемпионате Европы добились своего лучшего результата на континентальных первенствах, сумев дойти до 1/4 финала. Путь на Евро-2016 полякам преградила сборная Португалии, которая в серии послематчевых пенальти вырвала путевку в полуфинал.

Польша и Словакия ранее провели восемь очных противостояний. 3 победы одержали «орлы», а словаки 4 раза праздновали успех. Еще одна встреча завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Словакия.

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Источник — Sport.ua

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