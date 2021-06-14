Польша
1 : 2
Словакия
14.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Польша – Словакия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Польша играет со Словакией в первом туре Евро-2020

  • 14.06.2021 21:28
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Польша – Словакия – 1:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Польша в первом туре Евро-2020 в Санкт-Петербурге играет со Словакией. Матч начался в 19:00 по Киеву.

Составы команд:

Польша: Щенсны, Беднарек, Линетты, Левандовски, Крыховяк, Рыбус, Клих, Глик, Берешински, Зелиньски, Южвяк.

Запас: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзёра, Козловски, Свидерски, Модер, Плахета, Франковски, Шверчок, Хелик, Пухач.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.

Запас: Куцяк, Родак, Вавро, Грегуш, Вайсс, Суслов, Бенеш, Грошовски, Ганцко, Дюриш, Лоботка, Косцелник.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - автогол Щенсны, 18-я минута:

1:1 - Линетты, 46-я минута:

Удаление Крыховяка, 62-я минута:

1:2 - Шкриньяр, 69-я минута:

Обзор матча:

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Словакия).
46' ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Польша).
18' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Войцех Щесны (Польша).
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Источник — Sport.ua

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