Соколы взлетели выше орлов. Словакия в большинстве вырвала победу у Польши

Первый матч в группе E, в котором поляки были номинальными фаворитами. Команда Паулу Соузы с позиции силы стартовала в матче, взяв мяч под свой контроль. Команда практически 10 минут держала мяч, не давая сопернику даже перейти половину поля. Несмотря на такой перевес по игре, создавать моменты полякам не совсем удавалось.

Выдержав стартовый натиск поляков, Словакия собралась и начала чаще ходить в контратаки. Сначала Дуда на левом фланге хорошо сместился в центр и пробил рядом с ближней штангой Польши. А через несколько минут Словакия и вовсе ошарашивает соперника. На 18-й минуте Роберт Мак совершил отличный проход на левом фланге, обыграв Берешински, форвард залетел в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Союзником словака в этой ситуации стал вратарь Войцех Щенсны, который пропустил мяч после отскока от штанги. Именно на голкипера «Ювентуса» записали этот гол. Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, который оформил автогол.

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Как часто бывает, забитый гол раскрыл игру. После небольшой паузы поляки кинулись отыгрываться. На 25-й минуте команда провела быструю атаку с правого фланга, Берешински отдал хороший прострел в штрафную зону, откуда пробивал Глик, но удар был блокирован. Словаки ответили моментально. Уже через несколько мгновений хороший момент в свой актив записал Юрай Куцка, который пробил издали, но мяч прошел рядом с перекладиной.

Эти моменты вдохновили команду Словакии. Футболисты в синей форме больше создавали, а затем и вовсе начали контролировать матч. Поляки ближе к середине тайма выглядели растерянными. Абсолютно незаметным на поле был Роберт Левандовски, мяч до суперзвезды «Баварии» вообще не доходил. Лишь до конца первого тайма Польша вновь взяла мяч под контроль, но реальных голевых моментов создать не удалось. Словаки больше искали свое счастье на контратаках и нанесли еще несколько дальних ударов (очень неточно).

Перерыв Паулу Соуза провел более, чем продуктивно. Уже на старте второй половины матча Польша поражает соперника быстрой атакой. Клих отдает передачу на ход Рыбусу, который с левого угла переправил мяч в штрафную зону, где Карл Линетты в одно касание переправил мяч в ворота. Удар получился не совсем ярким, но точным - 1:1.

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Этот успех добавил эмоций в матче. Поляки забегали гораздо быстрее и упорнее. Мини-моменты в свой актив записали Линетты и Клих. В эти мгновения Словакия села в глубокую оборону, лишь изредка получая возможность сходить в контратаку. На 62-й минуте на авансцену вышел Гжегож Крыховяк. 31-летний поляк, имея желтую карточку в пассиве, решил на ровном месте сфолить на Громаде. Наказание пришло молниеносно – второе предупреждение и красная карточка. Таким образом, за 25+ минут до конца матча хавбек «Локомотива» оставил свою команду в меньшинстве.

Уже через несколько минут после этого удаления Польша вынимает второй матч. Подача углового, Марек Гамшик выводит на ударную позицию Милана Шкриньяра, центральный защитник мощно пробил - без шансов для Щенсны.

Второй забитый мяч успокоил сборную Словакии. Команда начала грамотно сушить игру, отдав мяч сопернику. Наставник Польши провел ряд замен, команда пошла вперед, но в меньшинстве вскрыть оборону соперников было практически не реально. В компенсированное время Ян Беднарек имел супермомент, чтобы сравнять счет. Защитник оказался на ударной позиции в штрафной площади Словакии, в окружении трех соперников Беднарек пробил - мяч прошел вблизи от штанги. Отметим, что главная звезда Польши Роберт Левандовски не включился и во втором тайме.

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В итоге 2:1, Словакия совершила небольшую сенсацию и начала чемпионат с очень важной победы.

Чемпионат Европы. Группа Е. Тур 1.

Польша – Словакия – 1:2

Линетты (46) – Щенсны (18, автогол), Шкриньяр (69)

Крыховяк (22) – Губочан (20)

Крыховяк (62, вторая желтая карточка)

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Клих (Модер, 85), Беднарек, Линетты (Франковски, 74), Крыховяк, Левандовски, Зелински (Свидерски, 85), Южвяк, Рыбус (Пухач, 74).

Словакия: Дубравка, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик (Косцелник, 79), Дуда (Грегуш, 91), Гамшик, Гараслин (Дюриш, 87), Куцка, Мак (Суслов, 87), Громада (Грошовски, 79).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия)

ПОЛЬША - СЛОВАКИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА