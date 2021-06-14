Не оставили шансов Левандовски. В Словакии рады отличному началу Евро-2020

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу над Польшей в матче первого тура Евро-2020 (2:1):

«Такой игры мы и ожидали. Нам удалось не упустить Левандовски. Первый тайм получился на отлично. Мы проспали начало второй половины, но смогли забить снова и не пропустить на последних минутах встречи

По-настоящему здорово сыграл Милан Шкриньяр. Мы готовились к тому, чтобы вынудить Левандовски молчать, и для меня это очень хороший знак. Анализировали польский стиль игры подробнейшим образом. Сборная Польши чаще играет через левый фланг, и Лукаш Гараслин приложил много усилий для того, чтобы нивелировать исходящую оттуда угрозу. Такой результат очень много значит лично для меня, но он не гарантирует того, что мы уже вышли в следующий раунд».

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик:

«Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. А могло быть и лучше, ведь за месяц я не провел ни одного матча и это ощущалось. Однако мы вышли и выиграли».

Вингер сборной Словакии Роберт Мак:

«Здорово так начинать. Мы выиграли, и это потрясающе. К сожалению, пропустили в начале второго тайма, и, конечно же, красная карточка нам немного помогла. Но также мы учитывали то, что стандартные положения могут сыграть решающую роль».

Автор победного гола сборной Словакии Милан Шкриньяр:

«Рады начать турнир с победы. Сложная игра получилась: у сборной Польши – высококлассная команда».

Бывший главный тренер сборной Словакии Ян Коцян:

«Самое важное для нас – оборона. Милан Шкриньяр провел отличную игру и даже забил. Также отлично отыграли Шатка и взаимодействовавшие в полузащите Куцка с Громадой. Важно было лишить Левандовски голевых моментов. Наша линия обороны выполнила свои задачи».

Бывший защитник сборной Словакии Мариан Земан:

«Не нахожу никаких ошибок у нашей обороны. Она была великолепна и, в частности, не оставила шансов Левандовски. Даже когда у него был один опасный удар головой, он оставался под плотной опекой. Мы будем так же играть и в следующих матчах: нужно строго действовать в защите, а уже следом за этим ловить удачу в атаке».

Беспроигрышная серия сборной Словакии теперь составляет шесть матчей, в двух из которых удалось добиться побед над национальными командами России и – вот теперь – Польши. Это самая длинная серия у словаков с сезона 2015/16, когда она продлилась восемь игр.

Видеообзор матча Польша – Словакия – 1:2