Польша
1 : 2
Словакия
14.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не оставили шансов Левандовски. В Словакии рады отличному началу Евро-2020

Приз звезде матча достается автору победного гола Милану Шкриньяру

  • 14.06.2021 23:55
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Не оставили шансов Левандовски. В Словакии рады отличному началу Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу над Польшей в матче первого тура Евро-2020 (2:1): 

«Такой игры мы и ожидали. Нам удалось не упустить Левандовски. Первый тайм получился на отлично. Мы проспали начало второй половины, но смогли забить снова и не пропустить на последних минутах встречи

По-настоящему здорово сыграл Милан Шкриньяр. Мы готовились к тому, чтобы вынудить Левандовски молчать, и для меня это очень хороший знак. Анализировали польский стиль игры подробнейшим образом. Сборная Польши чаще играет через левый фланг, и Лукаш Гараслин приложил много усилий для того, чтобы нивелировать исходящую оттуда угрозу. Такой результат очень много значит лично для меня, но он не гарантирует того, что мы уже вышли в следующий раунд». 

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик:

«Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. А могло быть и лучше, ведь за месяц я не провел ни одного матча и это ощущалось. Однако мы вышли и выиграли».

Вингер сборной Словакии Роберт Мак

«Здорово так начинать. Мы выиграли, и это потрясающе. К сожалению, пропустили в начале второго тайма, и, конечно же, красная карточка нам немного помогла. Но также мы учитывали то, что стандартные положения могут сыграть решающую роль». 

Автор победного гола сборной Словакии Милан Шкриньяр

«Рады начать турнир с победы. Сложная игра получилась: у сборной Польши – высококлассная команда».

Бывший главный тренер сборной Словакии Ян Коцян:

«Самое важное для нас – оборона. Милан Шкриньяр провел отличную игру и даже забил. Также отлично отыграли Шатка и взаимодействовавшие в полузащите Куцка с Громадой. Важно было лишить Левандовски голевых моментов. Наша линия обороны выполнила свои задачи».

Бывший защитник сборной Словакии Мариан Земан:

«Не нахожу никаких ошибок у нашей обороны. Она была великолепна и, в частности, не оставила шансов Левандовски. Даже когда у него был один опасный удар головой, он оставался под плотной опекой. Мы будем так же играть и в следующих матчах: нужно строго действовать в защите, а уже следом за этим ловить удачу в атаке».

Беспроигрышная серия сборной Словакии теперь составляет шесть матчей, в двух из которых удалось добиться побед над национальными командами России и – вот теперь – Польши. Это самая длинная серия у словаков с сезона 2015/16, когда она продлилась восемь игр.

Видеообзор матча Польша – Словакия – 1:2

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Словакия).
46' ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Польша).
18' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Войцех Щесны (Польша).
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Источник — УЕФА

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