Опять пенальти! Испания проходит Швейцарию на пути в полуфинал

Наверняка многие любители футбола ожидали увидеть в четвертьфинале, который проходил в Санкт-Петербурге, совсем другую пару команд. Но сборная Швейцарии еще раз доказала, что в футболе возможно все и выбила на стадии 1/8 финала действующих чемпионов мира. Теперь же подопечным Владимира Петковича надо было повторить свой «подвиг» в игре с Испанией, однако практика показывает, что дважды подряд совершить подобное получается очень редко.

Что же касается Испании, то после сложной победы над Хорватией, можно было предположить, что тренерский штаб сделал определенные выводы и недооценивать соперника здесь вовсе не собирались.

Уже на старте поединка испанцам удалось забить быстрый гол. На 8-й минуте они получили право на угловой с правого фланга. Коке навесил мяч в штрафную и тот, перелетев многих игроков, оказался прямо перед Альбой. Опытный защитник сборной Испании долго раздумывать не стал и левой ногой нанес сильный удар по воротам. Зоммер уже среагировал на него и бросился в левый от себя угол, но на пути мяча неожиданно оказалась нога Закарии и круглый, изменив направление, юркнул в противоположный. Вратарь швейцарцев здесь уже был бессилен помочь своей команде.

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Несмотря на то, что в начале матча был забит мяч, игра полностью не раскрылась и соперники далее действовали осторожно, боясь ошибиться. Поэтому моментов у обоих ворот в первом тайме возникло совсем немного. Так, на 17-й минуте Коке с довольно перспективного штрафного пробил сильно, но над перекладиной. Через семь минут после передачи справа от Феррана Торреса мог завершать атаку Мората, однако в последний момент Эльведи выбил мяч на угловой. И буквально тут же после подачи мяча с угла поля Аспиликуэта опередил всех и пробил головой, но Зоммер сыграл надежно.

У сборной Швейцарии моментов было поменьше. Так, на 34-й минуте после подачи углового справа Аканджи с линии вратарской пробил головой, но чуть выше ворот. А спустя пять минут снова после углового, выполненного Шакири, нанес удар головой Видмер и снова неточно.

Вот, пожалуй, и все чем запомнился первый тайм, так что соперники решили отложить выяснение отношений, как минимум, на вторую половину встречи.

После перерыва, как и предполагалось, активнее заиграли швейцарцы, которым надо было отыгрываться. Хотя первый опасный момент возник именно у их ворот. После передачи с одного фланга на другой от Пау Торресса головой бил Коке, но выше цели. А далее за дело взялись футболисты в красной форме, в которой играла сборная Швейцарии. К примеру, на 56-й минуте Закария вполне мог реабилитироваться за автогол, если бы пробил головой чуть точнее после розыгрыша углового. Затем на 64-й минуте Варгас, находясь в штрафной площади испанцев, вывел на ударную позицию Цубера и тот с близкого расстояния пробил по воротам. Здесь уже свое мастерство продемонстрировал Симон. Но уже через четыре минуты и он не смог выручить испанскую команду, причем гол получился достаточно курьезным.

Вблизи своих ворот Ляпорт попытался выбить мяч в сторону и попал в своего же партнера Пау Торреса. Мяч отскочил к Фройлеру, который не стал сам бить, а отдал передачу на Шакири. Капитан швейцарцев сделал все мастерски и точно направил мяч мимо Симона в левый нижний угол ворот.

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Сложно сказать, чем бы все закончилось в основное время, если бы не эпизод, который случился на 77-й минуте. Автор результативной передачи Фройлер на чужой половине поля грубо сыграл против Морено, за что сразу же получил прямую красную карточку.

Оказавшись в большинстве, сборная Испании увеличила давление на ворота Зоммера. Но за то время, которой оставалось до окончания второго тайма, можно вспомнить только один момент, где бы она могла рассчитывать на успех. На 85-й минуте бил Морено примерно с линии штрафной площади, но вратарь соперников мяч забрал в руки.

Второй раз подряд на этом Евро Испания и Швейцария играли дополнительное время.

В первом овертайме испанцы имели подавляющее игровое преимущество и несколько раз могли забить мяч в ворота соперников. Но Морена на 93-й минуте не попал в ворота метров с пяти. Спустя три минуты с дальним ударом Альбы справился Зоммер, переведя мяч на угловой. Далее не попал ворота Ольмо, а Аканджи заблокировал удар Льоренте. И уже на 103-й минуте снова блестяще сыграл голкипер сборной Швейцарии, отбив мяч после удара Оярсабаля.

Еще один хороший момент для взятия ворот был у Испании на 110-й минуте, уже во втором дополнительном тайме. Льоренте, получив мяч справа прямо в центре штрафной площади, мог решать исход матча, если бы не Родригес, который самоотверженно бросился ему в ноги. Затем дважды атаковал Ольмо. Первый его удар принял на себя Зоммер, а чуть позже мяч после удара испанца полетел мимо ворот. Были еще удары Бускетса и Морено, которые отразил вратарь швейцарцев. И уже в компенсированное арбитром время Родри головой пробил выше ворот.

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Пришлось командам бить пенальти. Но если в поединке с французами сборная Швейцарии реализовала все пять ударов, то теперь только один. Испания забила три и вышла в полуфинал.

Евро-2020. 1/4 финала.

Швейцария - Испания - 1:1 (пен. 1:3)

Шакири, 68 - Закария, 8 (а/г).

Видмер, 67, Гавранович, 120+1 - Ляпорт, 90+3.

Фройлер, 77 (грубая игра).

Серия пенальти: 0:0 - Бускетс (штанга), 1:0 - Гавранович, 1:1 - Ольмо, 1:1 - Шер (вратарь), 1:1 - Родри (вратарь), 1:1 - Аканджи (вратарь), 1:2 - Морено, 1:2 - Варгас (выше), 1:3 - Оярсабаль.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Мбабу, 100), Цубер (Фасснахт, 90+2), Закария (Шер, 100), Фройлер, Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 81) .

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Алькантара, 112), Альба, Коке (М. Лоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119), Ферран Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия).

ШВЕЙЦАРИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА