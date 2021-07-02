Швейцария
1 : 1
(1:3)
Испания
02.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Опять пенальти! Испания проходит Швейцарию на пути в полуфинал

Судьба матча решалась в серии пенальти

  • 02.07.2021 21:44
  • 4550 просмотров
  • 24 комментария
Опять пенальти! Испания проходит Швейцарию на пути в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наверняка многие любители футбола ожидали увидеть в четвертьфинале, который проходил в Санкт-Петербурге, совсем другую пару команд. Но сборная Швейцарии еще раз доказала, что в футболе возможно все и выбила на стадии 1/8 финала действующих чемпионов мира. Теперь же подопечным Владимира Петковича надо было повторить свой «подвиг» в игре с Испанией, однако практика показывает, что дважды подряд совершить подобное получается очень редко. 

Что же касается Испании, то после сложной победы над Хорватией, можно было предположить, что тренерский штаб сделал определенные выводы и недооценивать соперника здесь вовсе не собирались. 

Уже на старте поединка испанцам удалось забить быстрый гол. На 8-й минуте  они получили право на угловой с правого фланга. Коке навесил мяч в штрафную и тот, перелетев многих игроков, оказался прямо перед Альбой. Опытный защитник сборной Испании долго раздумывать не стал и левой ногой нанес сильный удар по воротам. Зоммер уже среагировал на него и бросился в левый от себя угол, но на пути мяча неожиданно оказалась нога Закарии и круглый, изменив направление, юркнул в  противоположный. Вратарь швейцарцев здесь уже был бессилен помочь своей команде.

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что в начале матча был забит мяч, игра полностью не раскрылась и соперники далее действовали осторожно, боясь ошибиться. Поэтому моментов у обоих ворот в первом тайме возникло совсем немного. Так, на 17-й минуте Коке с довольно перспективного штрафного пробил сильно, но над перекладиной. Через семь минут после передачи справа от Феррана Торреса мог завершать атаку Мората, однако в последний момент Эльведи выбил мяч на угловой. И буквально тут же после подачи мяча с угла поля Аспиликуэта опередил всех и пробил головой, но Зоммер сыграл надежно. 

У сборной Швейцарии моментов было поменьше. Так, на 34-й минуте после подачи углового справа Аканджи с линии вратарской пробил головой, но чуть выше ворот. А спустя пять минут снова после углового, выполненного Шакири, нанес удар головой Видмер и снова неточно. 

Вот, пожалуй, и все чем запомнился первый тайм, так что соперники решили отложить выяснение отношений, как минимум, на вторую половину встречи.

После перерыва, как и предполагалось, активнее заиграли швейцарцы, которым надо было отыгрываться. Хотя первый опасный момент возник именно у их ворот. После передачи с одного фланга на другой от Пау Торресса головой бил Коке, но выше цели. А далее за дело взялись футболисты в красной форме, в которой играла сборная Швейцарии. К примеру, на 56-й минуте Закария вполне мог реабилитироваться за автогол, если бы пробил головой чуть точнее после розыгрыша углового. Затем на 64-й минуте Варгас, находясь в штрафной площади испанцев, вывел на ударную позицию Цубера и тот с близкого расстояния пробил по воротам. Здесь уже свое мастерство продемонстрировал Симон. Но уже через четыре минуты и он не смог выручить испанскую команду, причем гол получился достаточно курьезным.   

Вблизи своих ворот Ляпорт попытался выбить мяч в сторону и попал в своего же партнера Пау Торреса. Мяч отскочил к Фройлеру, который не стал сам бить, а отдал передачу на Шакири. Капитан швейцарцев сделал все мастерски и точно направил мяч мимо Симона в левый нижний угол ворот. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Сложно сказать, чем бы все закончилось в основное время, если бы не эпизод, который случился на 77-й минуте. Автор результативной передачи Фройлер на чужой половине поля грубо сыграл против Морено, за что сразу же получил прямую красную карточку. 

Оказавшись в большинстве, сборная Испании увеличила давление на ворота Зоммера. Но за то время, которой оставалось до окончания второго тайма, можно вспомнить только один момент, где бы она могла рассчитывать на успех. На 85-й минуте бил Морено примерно с линии штрафной площади, но вратарь соперников мяч забрал в руки. 

Второй раз подряд на этом Евро Испания и Швейцария играли дополнительное время. 

В первом овертайме испанцы имели подавляющее игровое преимущество и несколько раз могли забить мяч в ворота соперников. Но Морена на 93-й минуте не попал в ворота метров с пяти. Спустя три минуты с дальним ударом Альбы справился Зоммер, переведя мяч на угловой. Далее не попал ворота Ольмо, а Аканджи заблокировал удар Льоренте. И уже на 103-й минуте снова блестяще сыграл голкипер сборной Швейцарии, отбив мяч  после удара Оярсабаля. 

Еще один хороший момент для взятия ворот был у Испании на 110-й минуте, уже во втором дополнительном тайме. Льоренте, получив мяч справа прямо в центре штрафной площади, мог решать исход матча, если бы не Родригес, который самоотверженно бросился ему в ноги. Затем дважды атаковал Ольмо. Первый его удар принял на себя Зоммер, а чуть позже мяч после удара испанца полетел мимо ворот. Были еще удары Бускетса и Морено, которые отразил вратарь швейцарцев. И уже в компенсированное арбитром время Родри головой пробил выше ворот.  

Getty Images/Global Images Ukraine

Пришлось командам бить пенальти. Но если в поединке с французами сборная Швейцарии реализовала все пять ударов, то теперь только один. Испания забила три и вышла в полуфинал. 

Евро-2020. 1/4 финала.

Швейцария - Испания - 1:1 (пен. 1:3)

 Шакири, 68 - Закария, 8 (а/г).

 Видмер, 67, Гавранович, 120+1 - Ляпорт, 90+3.

 Фройлер, 77 (грубая игра).

Серия пенальти: 0:0 - Бускетс (штанга), 1:0 - Гавранович, 1:1 - Ольмо, 1:1 - Шер (вратарь), 1:1 - Родри (вратарь), 1:1 - Аканджи (вратарь), 1:2 - Морено, 1:2 - Варгас (выше), 1:3 - Оярсабаль.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Мбабу, 100), Цубер (Фасснахт, 90+2), Закария (Шер, 100), Фройлер, Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 81) .

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Алькантара, 112), Альба, Коке (М. Лоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119), Ферран Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия).

ШВЕЙЦАРИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Palyc
    online
      Palyc, 02.07.2021 22:12
    0
    В игре Швейцария достойно сыграла. Забив оба мяча, в меньшинстве не дрогнула. А вот пенальтисты исчерпались в серии с французами. Итог для них печален, но в серии закономерен (излишне самоуверенные были).
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 02.07.2021 22:10
    0
    ну с таким вратарем испанцам любые серии пенальти не почем. аля Дудек, Шовковский..
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 22:09
    0
    samird, 02.07.2021 22:02
    А мне не хочется им сочувствовать. Для меня - это какой-то Стокгольмский синдром. Удача ещё долго должна обходить эту сборную стороной. Для меня - это кабинетные чемпионы. Как бы и с кем они не играли.
    Согласен! Швейцарцы, кабинетные чемпионы, зачастую выигрывают таким образом не только в футболе, но и в других видах спорта, как и россияне... Хотя на этом Евро швейцарцы играли классно, были красавчиками! Да, рейтинг в ФИФА у швейцарцев высокий, но это не значит, что постоянно в евроквале им должны попадаться лайтовые соперники...
    Ссылка
    xantares
    online
      xantares, 02.07.2021 22:05
    +2
    Сыроеды конечно просрали серию пенальти, просто бездарное исполнение
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 02.07.2021 22:04
    +1
    Якесь подвійне відчуття, є бажання вболівати за Швейцарію но як згадаю про лікаря з округу Канте, бажаєш ім йти до дупи де вони і опинилися...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 02.07.2021 22:02
    +3
    Михаил Степанов, 02.07.2021 21:46
    при всей антипатии к Швейцарии с их санитарными врачами, можно выказать им респект и посочувствовать. Испанцы их прошли неубедительно
    А мне не хочется им сочувствовать. Для меня - это какой-то Стокгольмский синдром. Удача ещё долго должна обходить эту сборную стороной. Для меня - это кабинетные чемпионы. Как бы и с кем они не играли.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.07.2021 22:01
    0
    Швейцарцы пижоны. 2-3 удары стали бить "на технику" вообще несильно вот и не забили. А дальше перенервничали и запустили в небеса.
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 02.07.2021 21:58
    +6
    Испания какая-то бесхребетная... Надо было брать Рамоса чтоб хотя бы пенделей им вставлял.
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 02.07.2021 21:57
    +3
    Кантоны додому,даёшь финал Бельгия/Италия -Украина
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 02.07.2021 21:56
    +2
    Швейцарцы в серии пенальти повелись на дергания Симона, за что и поплатились.
    А Зоммер, кстати, когда взял пенальти, сделал то же самое, что с Мбаппе сработало - шагнул вперёд до удара, оставив одну ногу на линии, по правилам так можно.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 02.07.2021 21:56
    +3
    Испания не впечатлила, ожидал от них большего, не вижу их в финале
    Ссылка
    ENJOY-
    online
      ENJOY-, 02.07.2021 21:55
    -6
    Братья швейцарцы подвели
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 21:50
    +2
    Comrade Me, 02.07.2021 21:46
    Кантоны отгребли.
    Играли в конце в 3-этажный автобус, а не в футбол.
    А как может играть команда, оставшаяся в меньшинстве? Если бы швейцарцы ринулись атаковать в меньшинстве, то получили бы палящие контратаки. Их задача была довести до серии пенальти, но сами " сырники" лоханулись...
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 02.07.2021 21:50
    +2
    Дамой! Натянули по кантончику и додому.
    PS Не забудьте сдать тесты на COVID при влете.
    Ну а испанцам - удачи. Конечно в нападении у них рашпелоиды редкие. Но игра нелохая. Лучшая наверное из лидеров. По крайней мере спать под неё не хочется.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 02.07.2021 21:49
    -4
    Comrade Me, 02.07.2021 21:46
    Кантоны отгребли.
    Играли в конце в 3-этажный автобус, а не в футбол.
    Игроки не имеют отношения к махинациям их функционеров, какой смысл их хейтить? Они настоящие герои, любая команда в мире играя 50 минут с испанией поставила бы автобус!
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 21:48
    +1
    Отскочили, конечно, испанцы: при блеклой игре, играя в большинстве с 78 мин., по пенальти одолели стойких швейцарцев. Но швейцарцы сами виноваты в серии пенальти после 2 промахов испанцев сами же 2 раза лоханулись в пенальти...
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 02.07.2021 21:47
    +2
    István István, 02.07.2021 21:45
    Швейцарці так і не навчились бити пенальті.
    Французам в прошлом матче забили все
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 21:47
    +3
    У сырников пенальтиевая удача закончилась в прошлой игре.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.07.2021 21:46
    +6
    при всей антипатии к Швейцарии с их санитарными врачами, можно выказать им респект и посочувствовать. Испанцы их прошли неубедительно
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 02.07.2021 21:46
    +1
    Кантоны отгребли.
    Играли в конце в 3-этажный автобус, а не в футбол.
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 02.07.2021 21:58
    +6
    Испания какая-то бесхребетная... Надо было брать Рамоса чтоб хотя бы пенделей им вставлял.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.07.2021 21:46
    +6
    при всей антипатии к Швейцарии с их санитарными врачами, можно выказать им респект и посочувствовать. Испанцы их прошли неубедительно
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 02.07.2021 21:45
    +5
    Швейцарці так і не навчились бити пенальті.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 02.07.2021 22:02
    +3
    Михаил Степанов, 02.07.2021 21:46
    при всей антипатии к Швейцарии с их санитарными врачами, можно выказать им респект и посочувствовать. Испанцы их прошли неубедительно
    А мне не хочется им сочувствовать. Для меня - это какой-то Стокгольмский синдром. Удача ещё долго должна обходить эту сборную стороной. Для меня - это кабинетные чемпионы. Как бы и с кем они не играли.
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 02.07.2021 21:57
    +3
    Кантоны додому,даёшь финал Бельгия/Италия -Украина
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 02.07.2021 21:56
    +3
    Испания не впечатлила, ожидал от них большего, не вижу их в финале
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 21:47
    +3
    У сырников пенальтиевая удача закончилась в прошлой игре.
    Ссылка
    xantares
    online
      xantares, 02.07.2021 22:05
    +2
    Сыроеды конечно просрали серию пенальти, просто бездарное исполнение
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 02.07.2021 21:56
    +2
    Швейцарцы в серии пенальти повелись на дергания Симона, за что и поплатились.
    А Зоммер, кстати, когда взял пенальти, сделал то же самое, что с Мбаппе сработало - шагнул вперёд до удара, оставив одну ногу на линии, по правилам так можно.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 21:50
    +2
    Comrade Me, 02.07.2021 21:46
    Кантоны отгребли.
    Играли в конце в 3-этажный автобус, а не в футбол.
    А как может играть команда, оставшаяся в меньшинстве? Если бы швейцарцы ринулись атаковать в меньшинстве, то получили бы палящие контратаки. Их задача была довести до серии пенальти, но сами " сырники" лоханулись...
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 02.07.2021 21:50
    +2
    Дамой! Натянули по кантончику и додому.
    PS Не забудьте сдать тесты на COVID при влете.
    Ну а испанцам - удачи. Конечно в нападении у них рашпелоиды редкие. Но игра нелохая. Лучшая наверное из лидеров. По крайней мере спать под неё не хочется.
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 02.07.2021 21:47
    +2
    István István, 02.07.2021 21:45
    Швейцарці так і не навчились бити пенальті.
    Французам в прошлом матче забили все
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.07.2021 21:45
    +2
    такой шанс просрали
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 02.07.2021 22:04
    +1
    Якесь подвійне відчуття, є бажання вболівати за Швейцарію но як згадаю про лікаря з округу Канте, бажаєш ім йти до дупи де вони і опинилися...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 21:48
    +1
    Отскочили, конечно, испанцы: при блеклой игре, играя в большинстве с 78 мин., по пенальти одолели стойких швейцарцев. Но швейцарцы сами виноваты в серии пенальти после 2 промахов испанцев сами же 2 раза лоханулись в пенальти...
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 02.07.2021 21:46
    +1
    Кантоны отгребли.
    Играли в конце в 3-этажный автобус, а не в футбол.
    Ссылка
    Palyc
    online
      Palyc, 02.07.2021 22:12
    0
    В игре Швейцария достойно сыграла. Забив оба мяча, в меньшинстве не дрогнула. А вот пенальтисты исчерпались в серии с французами. Итог для них печален, но в серии закономерен (излишне самоуверенные были).
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 02.07.2021 22:10
    0
    ну с таким вратарем испанцам любые серии пенальти не почем. аля Дудек, Шовковский..
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 22:09
    0
    samird, 02.07.2021 22:02
    А мне не хочется им сочувствовать. Для меня - это какой-то Стокгольмский синдром. Удача ещё долго должна обходить эту сборную стороной. Для меня - это кабинетные чемпионы. Как бы и с кем они не играли.
    Согласен! Швейцарцы, кабинетные чемпионы, зачастую выигрывают таким образом не только в футболе, но и в других видах спорта, как и россияне... Хотя на этом Евро швейцарцы играли классно, были красавчиками! Да, рейтинг в ФИФА у швейцарцев высокий, но это не значит, что постоянно в евроквале им должны попадаться лайтовые соперники...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.07.2021 22:01
    0
    Швейцарцы пижоны. 2-3 удары стали бить "на технику" вообще несильно вот и не забили. А дальше перенервничали и запустили в небеса.
    Ссылка
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