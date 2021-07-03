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Испания
02.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Унаи Симон вытащил серию пенальти, став героем. Реакция Испании и Швейцарии

Вратарь испанцев отразил два удара с точки, и его команда вышла в полуфинал

  • 03.07.2021 03:00
  • 283 просмотра
  • 1 комментарий
Унаи Симон вытащил серию пенальти, став героем. Реакция Испании и Швейцарии
© УЕФА. Унаи Симон

Вратарь испанцев Унаи Симон признан Звездой матча против Швейцарии в рамках 1/4 финала Евро-2020. Технический наблюдатель УЕФА Миксу Паателайнен высоко оценил его игру, особенно выделив два отраженных удара в послематчевой серии пенальти, что позволило Испании одержать итоговую победу (1:1, пен 3:1). 

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

«Это была самая спокойная серия пенальти, какую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать. Я с самого начала сказал, что мы – одна из семи или восьми команд, которые – я не преувеличиваю – способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку».

Вратарь сборной Испании Унаи Симон: 

«Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждет очень сложный соперник. К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро. Честно говоря, я бы отдал звание Звезды матча Яну Соммеру. Несправедливо, что все решалось в серии пенальти. Мы должны были выигрывать раньше. Пенальти – лотерея, но я рад, что мы сделали свое дело и прошли дальше. Луис Энрике поговорил со мной, но это не для публики. Я рад, что внес свой вклад в победу в этом матче».

Нападающий сборной Испании Жерар Морено: 

«На тренировках мы будем работать над исправлением ошибок. Если сделал ошибку – нужна психологическая устойчивость. Сейчас я чувствую облегчение, потому что мы выиграли. Если бы не это, думаю, промахи бы меня очень мучили. Мы тренируем пенальти, чтобы быть готовыми к таким ситуациям. Когда пришла моя очередь, у меня в голове было несколько вариантов, но я решил просто пробить от души. Да, у нас было множество моментов, которые мы не реализовали. Но, как и во всех предыдущих играх, мы были сильнее».

Полузащитник сборной Испании Коке:

«Победа вопреки всему делает нас сильнее. Я не могу не сказать, насколько зрелый игрок Педри: очень сложно играть так, как он. Испании очень с ним повезло».

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль: 

«Когда Бускетс не забил, я повернулся к Унаи и сказал ему, что он возьмет три удара. Я был уверен, что сегодня его день, так ему и сказал. Когда идешь к точке, в голове проносится множество разных мыслей, и путь кажется очень длинным. Права на ошибку у меня не было, но, к счастью, я забил.  Если мы так же сыграем в полуфинале, то вполне можем выиграть».

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

«Мои игроки сегодня герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал. Я испытываю смешанные чувства. Я горд – мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных. Я оптимист. Мы привезем домой положительные впечатления. Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Дальнейшее на это уже не влияет. Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти. Я горжусь своей командой и всеми игроками».

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири:

«Я очень горжусь командой. Пенальти – всегда немного лотерея. Я нервничал, когда следил за серией. Думаю, нам сегодня чуть-чуть не хватило удачи».

Вратарь сборной Швейцарии Ян Соммер:

«У меня было ощущение дежавю, когда мы пропустили: точно такой же гол мы пропустили здесь три года назад  в матче против Швеции. Но я горжусь командой и тем, чего мы добились. Нас поддерживала вся страна».

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Испания).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Дани Олмо (Испания).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Марио Гавранович (Швейцария).
77' Ремо Фройлер (Швейцария) получает красную карточку.
68' ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
8' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Денис Закария (Швейцария).
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Источник — УЕФА

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Комментарии
    igor_986
    online
      igor_986, 03.07.2021 04:17
    0
    Пенальти так странно пробивают, мяч как будто из под себя выргребают при ударе \
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 03.07.2021 04:17
    0
    Пенальти так странно пробивают, мяч как будто из под себя выргребают при ударе \
    Ссылка
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