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02.07.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Швейцария — Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

Испанцы — фавориты, но швейцарцы уже доказали, что чудеса возможны

  • 01.07.2021 21:45
  • 3370 просмотров
  • 2 комментария
Швейцария — Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 июля, состоится первый поединок 1/4 финала Евро-2020, в котором встретятся национальные сборные Швейцарии и Испании. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

Этот поединок станет первым четвертьфиналом в рамках текущего турнира.

Швейцария

Сборная Швейцарии, пожалуй, стала одним из главных сюрпризов на этой стадии соревнований. В группе А швейцарцы сыграли с Уэльсом, Италией и Турцией. С Уэльсом Швейцария разошлась миром (1:1), Италии проиграла в одну калитку (0:3) и только у откровенно слабой турецкой команды смогла выиграть со счетом 3:1. Этого хватило, чтобы с 4 очками в активе выйти в плей-офф Евро-2020 с третьего места.

Чудеса начались в 1/8 финала, где швейцарцев поджидала грозная сборная Франции, между прочим, действующий чемпион мира и действующий вице-чемпион Европы. Швейцарии, правда, удалось довольно быстро забить на 15-й минуте усилиями Сеферовича, но во втором тайме французы взяли игру в свои руки и к 75-й минуте вели со счетом 3:1 благодаря дублю неувядающего Бензема и голу Погба. А потом случилось то, чего никто не мог ожидать — Сеферович на 81-й минуте сократил разрыв до минимума, а Гавранович на 90-й перевел игру в овертайм.

Франция, уже мысленно праздновавшая выход в 1/4 финала, больше забить не смогла, и дело дошло до пенальти. Где были точны все игроки обеих команд. Все, кроме 22-летнего французского форварда Килиана Мбаппе, с чьим ударом справился голкипер. По иронии судьбы, Мбаппе считается потенциально самым дорогим футболистом в мире, его ориентировочная стоимость оценивается в €160 миллионов. Франция вылетела, а Швейцария неожиданно пробилась в 1/4 финала Евро-2020.

«Испания — техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они — фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед», — отметил главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Испания

На этом турнире испанцы долго запрягали, но быстро ехали. В своем первом поединке в группе Е испанцы не смогли взломать оборону хорошо знакомой украинцам Швеции — 0:0. Затем последовала довольно кислая ничья с Польшей (1:1) и только к третьему матчу испанская команда раскочегарилась. Безвинно пострадала сборная Словакии, которой испанцы отгрузили полную кошелку — 5:0. Второе место и выход в плей-офф были у Испании в кармане.

А вот в 1/8 финала испанская команда устроила голевую перестрелку почище Швейцарии с Францией. Причем ход поединка с хорватами был похож: Хорватия открыла счет на 20-й минуте, благодаря дурацкому автоголу имени Педри-Симона, испанцы повели 3:1 (Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Торрес, 77), но не тут-то было! Хорватия нашла в себе силы отыграться, благодаря голам Оршича (85) и Пашалича (90+2).

Но в овертайме хорватская карета быстренько превратилась в тыкву. Испанцы не стали дожидаться пенальти и вернули себе преимущество в два мяча благодаря точным ударам Мораты (100) и Оярсабаля (103). На эти козыри хорватам было ответить уже нечем.

«Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу», — поделился ожиданиями от четвертьфинала со швейцарцами наставник сборной Испании Луис Энрике.

Ожидания от матча

Испанцы — веселые ребята: забили всего один гол в двух первых матчах Евро, а во вторых двух отгрузили соперникам сразу десять мячей. Но это ни о чем не говорит, как мы видим, Испания может быть как сверхрезультативной, так и наоборот.

У Швейцарии же небывалый духовный подъем после победы над Францией, этой команде сейчас и море по колено. Но вполне возможно, что швейцарцы израсходовали запасы своей удачи на два турнира вперед.

Букмекеры считают Испанию явным фаворитом на выход в полуфинал, и нет серьезных оснований им не верить. Но швейцарцы уже делом доказали, что чудеса — не редкость даже в современном футболе.

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер, Закариа, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович, Эмболо.

Испания: Симон — Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Торрес, Мората, Сарабия.

Не сыграет: Джака.

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2 июля, пятница

Швейцария — Испания
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19:00
Прямая трансляция на телеканалах «Футбол 1», «Футбол 2» и видеосервисе OLL.TV
ШВЕЙЦАРИЯ — ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 01.07.2021 21:51
    0
    За испанцев! Хотя такие швейцарцы могут и вышвырнуть и испанцев...
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 01.07.2021 21:48
    -1
    Швейцария 1-0 Испания
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 01.07.2021 21:51
    0
    За испанцев! Хотя такие швейцарцы могут и вышвырнуть и испанцев...
    Ссылка
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