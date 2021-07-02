Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 21:44
  • 11599 просмотров
  • 2 комментария
Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3). Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швейцарии и Испании.

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Швейцария – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Закария, 8 мин (автогол)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Шакири, 68 мин.

Удаление, Фройлер, 77 мин.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Drach
    online
      Andrey Drach, 02.07.2021 20:56
    0
    maxfarhad, 02.07.2021 20:30
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king- ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    З ставками все норм 👍 саме тому що не довіряю таким умнікам, а ставлю на свій розсуд 😆
    Ссылка
    maxfarhad
    online
      maxfarhad, 02.07.2021 20:30
    -2
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king- ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    Ссылка
    Andrey Drach
    online
      Andrey Drach, 02.07.2021 20:56
    0
    maxfarhad, 02.07.2021 20:30
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king- ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    З ставками все норм 👍 саме тому що не довіряю таким умнікам, а ставлю на свій розсуд 😆
    Ссылка
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