Швейцария
0 : 0
Испания
02.07.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Швейцария – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Евро-2020

  • 01.07.2021 16:45
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Швейцария – Испания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Швейцарии и Испании. Матч Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Санкт-Петербург», начало в 19:00.

Команды провели на предыдущей стадии игры, ход которых был зеркальным. Судите сами: в матче с Францией швейцарцы забили, тогда пропустили трижды, на последних минутах забили два гола и перевели игру в дополнительное время (а позже - и в серию пенальти, которую успешно выиграли). Сборная же Испании, наоборот, первой пропустила от хорватов, тогда три раза забила. И дважды пропустила на последних минутах, чтобы выиграть уже в дополнительное время. Последний раз команды играли между собой в группе Лиги Наций, в которой испанцы сначала были сильнее дома (1:0), а во втором матче сыграли 1:1, устроив невиданный аукцион благотворительности от Серхио Рамоса с двумя незабитыми пенальти. В этот раз таких подарков точно не будет, но и швейцарцы теперь не особо нуждаются.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария - Испания.

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Источник — Sport.ua

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