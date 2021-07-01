В пятницу, 2 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Швейцарии и Испании. Матч Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Санкт-Петербург», начало в 19:00.

Команды провели на предыдущей стадии игры, ход которых был зеркальным. Судите сами: в матче с Францией швейцарцы забили, тогда пропустили трижды, на последних минутах забили два гола и перевели игру в дополнительное время (а позже - и в серию пенальти, которую успешно выиграли). Сборная же Испании, наоборот, первой пропустила от хорватов, тогда три раза забила. И дважды пропустила на последних минутах, чтобы выиграть уже в дополнительное время. Последний раз команды играли между собой в группе Лиги Наций, в которой испанцы сначала были сильнее дома (1:0), а во втором матче сыграли 1:1, устроив невиданный аукцион благотворительности от Серхио Рамоса с двумя незабитыми пенальти. В этот раз таких подарков точно не будет, но и швейцарцы теперь не особо нуждаются.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария - Испания.