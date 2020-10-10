Испания
1:0
Швейцария
10.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Соперники Украины. Испания на своем поле обыграла Швейцарию

Команда Луиса Энрике лидирует в группе сборной Украины

  • 10.10.2020 23:37
  • 1532 просмотра
  • 4 комментария
Соперники Украины. Испания на своем поле обыграла Швейцарию
© marca.com

В матче Лиги наций сборная Испании на своем поле минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

Команда Луиса Энрике после трех туров набрала 7 очков и лидирует в группе, опережая Германию на 2 пункта. Сборная Украины после поражения Германии остается третьей.

Лига наций. Дивизион A, группа 4.

Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярасабаль, 14

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Гайа, Мерино, Бускетс, Ферран Торрес (Родри, 86), Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Оярасабаль (Морено, 73)

Швейцария: Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Элведи, Шер, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Джака, Фройлер (Фернандес, 86), Соу (Варгас, 60), Мехмеди (Шакири, 60), Сеферович

1. Испания - 7
2. Германия - 5
3. Украина - 3
4. Швейцария - 1

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    alexdnipro88
      alexdnipro88, 10.10.2020 23:53
    0
    Наші лідери зіграли не краще дебютантів .Коваленко збірній не потрібний.
    Ссылка
    Nazarij - Oleg
    online
      Nazarij - Oleg, 10.10.2020 23:42
    -1
    ну і Коваленко повний ноль..Шапаренко пожвавив гру
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
      Oleh Nahornyi, 10.10.2020 23:41
    -4
    Та похх ця Іспанія!!! Давай Україна - Німеччина!! Хочу написать про Андрія брєвноленко!!!
    Ссылка
    Nazarij - Oleg
    online
      Nazarij - Oleg, 10.10.2020 23:41
    +2
    треба було раніше Марлоса випускати...(
    ..а Бущан витяне такі голи...а пустить таку хєрню..нема слів
    Ссылка
    Nazarij - Oleg
    online
      Nazarij - Oleg, 10.10.2020 23:41
    +2
    треба було раніше Марлоса випускати...(
    ..а Бущан витяне такі голи...а пустить таку хєрню..нема слів
    Ссылка
    alexdnipro88
    online
      alexdnipro88, 10.10.2020 23:53
    0
    Наші лідери зіграли не краще дебютантів .Коваленко збірній не потрібний.
    Ссылка
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