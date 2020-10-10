Соперники Украины. Испания на своем поле обыграла Швейцарию

В матче Лиги наций сборная Испании на своем поле минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0.
Команда Луиса Энрике после трех туров набрала 7 очков и лидирует в группе, опережая Германию на 2 пункта. Сборная Украины после поражения Германии остается третьей.
Лига наций. Дивизион A, группа 4.
Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярасабаль, 14
Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Гайа, Мерино, Бускетс, Ферран Торрес (Родри, 86), Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Оярасабаль (Морено, 73)
Швейцария: Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Элведи, Шер, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Джака, Фройлер (Фернандес, 86), Соу (Варгас, 60), Мехмеди (Шакири, 60), Сеферович
1. Испания - 7
2. Германия - 5
3. Украина - 3
4. Швейцария - 1
Источник — Sport.ua
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..а Бущан витяне такі голи...а пустить таку хєрню..нема слів
..а Бущан витяне такі голи...а пустить таку хєрню..нема слів
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