Испания
1:0
Швейцария
10.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Испания – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций A

  • 11.10.2020 00:39
  • 2275 просмотров
  • 1 комментарий
Испания – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Испания принимает Швейцарию.

Поединок начался в 21:45 в Мадриде, столице Испании.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Микель Оярсабаль, 14 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
14' ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    name_footbol
    online
      name_footbol, 10.10.2020 23:53
    0
    А мы почему-то 4:0
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 10.10.2020 23:53
    0
    А мы почему-то 4:0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности