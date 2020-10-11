Владимир ПЕТКОВИЧ: «Наши футболисты вселяли страх в сердца испанцев»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал результат матча, в котором швейцарцы проиграли Испании (0:1).

«В целом мы получили, скорее, позитивный опыт. Хотя обидно проигрывать, когда ты практически ничего не позволил создать такому топовому сопернику. К сожалению, мы пропустили после собственной ошибки. А к тому моменту мы сами уже должны были вести в счете. У Испании великая сборная, в которой собрано множество талантливых игроков. Поэтому мои парни заслуживают только самых теплых слов. Из-за того, как они играли, как они вселяли страх в сердца испанцев вплоть до самой последней минуты.

Сейчас моя главная задача - разгрузить футболистов, дать им возможность восстановиться к следующему матчу, в котором нам будет противостоять недавний чемпион мира, сборная Германии. Хотим снова показать хороший футбол. А заодно и набрать очки».