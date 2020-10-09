В субботу, 10 октября, состоится поединок 3-го тура Лиги наций в группе A4, в котором сборная Испании на стадионе «Альфредо ди Стефано» примет национальную команду Швейцарии.

Испанцы после двух туров являются лидерами в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. В стартовом матче команда Луиса Энрике на выезде сыграла вничью со сборной Германии (1:1), а затем дома разгромила Украину со счетом 4:0. Так что теперь именно «Красная фурия» является главным претендентом на выход в финальную часть турнира.

У сборной Швейцарии ситуация абсолютно противоположная: одно очко и последнее место в турнирке. В первом туре подопечные Владимира Петковича в гостях проиграли Украине (1:2), а затем, как и испанцы, поделили очки с немцами (1:1), вот только совершили этот подвиг в домашних стенах.

В минувшую среду сборные Испании и Швейцарии провели по товарищескому матчу. Испанцы в пиренейском дерби с Португалией по итогам 90 минут не сумели порадовать болельщиков голами (0:0), но у швейцарцев спарринг и вовсе завершился поражением от Хорватии (1:2). Но контрольные матчи лишены турнирной мотивации, а потому рассматривать эти результаты всерьез не стоит.

Фаворитами предстоящего поединка, безусловно, являются испанцы, которые сейчас очень сильны, их серия без поражений насчитывает уже 13 матчей, поэтому что-либо противопоставить им будет очень трудно. Но швейцарцы в матче с Германией доказали, что способны противостоять топ-сборным и точно не будут мальчиками для битья. Гости будут искать свои шансы на контратаках и попытаются зацепиться за очки, ведь после поражения от Украины сохранить прописку в элитном дивизионе будет непросто.

Впрочем, букмекеры почти уверены, что сборная Испании одержит победу, на такой исход можно поставить с коэффициентом 1,41. Оно и не странно, ведь Испания выиграла 17 из 22 очных встреч со Швейцарией, тогда как аутсайдер сумел триумфовать лишь однажды. Удастся ли швейцарцам сотворить сенсацию – узнаем в субботу, 10 октября. А в параллельном матче группы в это же время сыграют сборные Украины и Германии, с котировками букмекеров на поединок команды Андрея Шевченко можно ознакомиться здесь.

Ориентировочные составы:

Испания: Де Хеа – Регилон, Торрес, Рамос, Навас, Мерино, Алькантара, Родри, Ольмо, Морено, Фати.

Швейцария: Зоммер – Бенито, Родригес, Аканжи, Эльведи, Видмер, Штеффен, Джака, Соу, Эмболо, Сеферович.

10 октября, суббота