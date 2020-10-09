Украина – Германия. Букмекеры снова в нас не верят

В субботу, 10-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Германию.
Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Германии можно поставить с коэффициентом 1.25, на ничью - 6.5, поражение оценено в 13.0.
Предполагается, что матч будет высокой результативности, но только со стороны гостей. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.35. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.05, ТМ3.0 – 1.82.
Матч Украина – Германия состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.
Источник — Sport.ua
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