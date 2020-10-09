Украина – Германия. Букмекеры снова в нас не верят

Не проиграть немцам будет непросто

  • 09.10.2020 11:45
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Украина – Германия. Букмекеры снова в нас не верят
© УАФ

В субботу, 10-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Германию.
 
Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Германии можно поставить с коэффициентом 1.25, на ничью - 6.5, поражение оценено в 13.0.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности, но только со стороны гостей. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.35. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.05, ТМ3.0 – 1.82.

Матч Украина – Германия состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 09.10.2020 12:10
    0
    Возмутительно. С чего бы это?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.10.2020 12:10
    0
    Возмутительно. С чего бы это?
    Ссылка
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