Безумие на Евро продолжается! Франция по пенальти проиграла Швейцарии

В Бухаресте на стадионе «Национальная арена» в матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции встречалась с командой Швейцарии.



И если для «трехцветных» выход в 1/4 – следующий этап к главной цели – победе на Евро-2020, то для «крестоносцев» проход чемпионов мира – уже являлось бы огромным достижением.



Команда Дидье Дешама финишировала на 1-й строчке в неофициально названном «группой смерти» квартете F. Мбаппе и Ко одолели Германию - 1:0, а затем сыграли вничью с Венгрией - 1:1 и Португалией - 2:2, набрав суммарно 5 очков. Вот только главная надежда Франции и самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе что пока не оправдывает возложенных на него надежд и не отличается результативными действиями. Так что решение коуча о возвращении в сборную Карима Бензема вполне оправдано, именно игрок «Реала» со своим дублем в матче с португальцами нынче главный бомбардир Франции.



Швейцария неважно начала турнир. Ничейная игра с Уэльсом – 1:1 продолжилась разгромом во втором туре от Италии - 0:3. И лишь в последнем матче группового этапа подопечные Владимира Петковича отвоевали путевку в 1/8 финала, обыграв, как оказалось, самую слабую команду чемпионата, сборную Турции - 3:1. В этих матчах в составе «крестоносцев» можно выделить Шакири, который отгрузил туркам два мяча, ну и главную мощь в атаке, форварда «Бенфики», Сеферовича.



С Францией швейцарцы начали матч довольно сыгранно, однако в атаке Шакири и Эмболо было непросто против габаритных Варана и Кимпембе. Французы сразу обозначили свое преимущество, захватили мяч и стали набирать проценты в графе «владение мячом. И тут, ниоткуда не возьмись, Цубер навесил на линию вратарской, откуда высокий Сеферович головой идеально пробил в левый нижний угол – 0:1!



«Трехцветные» не подали и виду волнения. Подопечные Дешама разыграли мяч с центра поля и продолжили свои незамысловатые атаки, которые очень добротная команда Петковича достаточно читала и ликвидировала. Можно вспомнить выстрел Рабьо с 20-ти метров, но более в первом тайме команды не стали баловать своих фанатов.

После перерыва Коман поменял Лангле и по именам атака французов приобрела еще большую мощь и креатив. Но момент возник как раз у ворот Франции. Эмболо прострелил справа на одинокого Сеферовича, а тот в метре от пустых ворот махнул мимо мяча! Прошло две минуты и один из лучших на поле Цубер ушел от Павара, но тот в своей штрафной сбил игрока «Айнтрахта» - пенальти! Подумалось, что забей швейцарцы второй гол, французы бросили бы «белый» флаг, но Бензема что-то нашептал на ухо своему киперу и Льорис взял удар Родригеса с «точки».

Getty Images/Global Images Ukraine

И тут на поле все поменялось просто кардинальным образом! В следующей же атаке Мбаппе отдал в штрфную на Бензема и лучший бомбардир Франции на Евро-2020 пробил мимо Зоммера – 1:1. А спустя две минуты фееричный Карим сделал дубль – на сей раз ему ассистировал Гризманн – 2:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцария приуныла и снова пропустила. Свой классный удар издали продемонстрировал Погба. Круглый залетел прямо в «девятку» ворот Зоммера – этим голом можно любоваться долго!

Getty Images/Global Images Ukraine

Но и это еще был не конец – Сеферович в своем стиле головой во второй раз пробил Льориса - 3:2, а вскоре и Гавранович забил третий, но сделал он это из офсайда. Как оказалось, для Гаврановича это была разминка, ведь на 92-й минуте форвард загребского «Динамо» поверг в шок всю Францию и заставил ликовать Швейцарию – 3:3!

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра перешла в овертайм. Французы точно не хотели рисковать и дотягивать до серии послематчевых пенальти. Буквально со старта третьего тайма Павар пробил под перекладину, но Зоммер вытащил мяч. На этом игра успокоилась, команды уже ходили по полю почти пешком и ждали серию одиннадцатиметровых ударов. В ней лучшими оказались…швейцарцы и решающий пенальти не забил Мбаппе и взял Зоммер – 4:5!

Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцария выбивает с турнира пассивную как для топ-команды, и безэмоциональную, как для главного фаворита Евро-2020, сборную Франции!!



В 1/4 на «крестоносцев» уже ожидает «Фурия Роха».



Евро-2020. 1/8 финала.

Франция - Швейцария - 3:3 (пен. 4:5).

Бензема, 57, 59, Погба, 75 - Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90+2.

Серия пенальти: 0:1 - Гавранович, 1:1 - Погба, 1:2 - Шер, 2:2 - Жиру, 2:3 - Аканджи, 3:3 - Тюрам, 3:4 - Варгас, 4:4 - Кимпембе, 4:5 - Мехмеди, 4:5 - Мбаппе (вратарь).

Варан, 30, Коман, 88, Павар, 91 - Эльведи, 32, Родригес, 62, Аканджи, 108.

Незабитый пенальти: Родригес, 55 (вратарь)

Франция: Льорис, Варан, Лангле (Коман, 46, Тюрам, 111), Кимпембе, Павар, Погба, Канте, Рабьо, Гризманн (Сиссоко, 88), Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Цубер (Фасснахт, 79), Джака, Фройлер, Видмер (Мбабу, 73), Сеферович (Шер, 96), Эмболо (Варгас, 79), Шакири (Гавранович, 73).

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

ФРАНЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА