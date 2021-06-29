Франция
3 : 3
(4:5)
Швейцария
28.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Безумие на Евро продолжается! Франция по пенальти проиграла Швейцарии

В четвертьфинал с трудом вышли подопечные Петковича

  • 29.06.2021 00:47
  • 8422 просмотра
  • 89 комментариев
Безумие на Евро продолжается! Франция по пенальти проиграла Швейцарии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бухаресте на стадионе «Национальная арена» в матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции встречалась с командой Швейцарии. 

И если для «трехцветных» выход в 1/4 – следующий этап к главной цели – победе на Евро-2020, то для «крестоносцев» проход чемпионов мира – уже являлось бы огромным достижением. 

Команда Дидье Дешама финишировала на 1-й строчке в неофициально названном «группой смерти» квартете F. Мбаппе и Ко одолели Германию - 1:0, а затем сыграли вничью с Венгрией - 1:1 и Португалией - 2:2, набрав суммарно 5 очков. Вот только главная надежда Франции и самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе что пока не оправдывает возложенных на него надежд и не отличается результативными действиями. Так что решение коуча о возвращении в сборную Карима Бензема вполне оправдано, именно игрок «Реала» со своим дублем в матче с португальцами нынче главный бомбардир Франции. 

Швейцария неважно начала турнир. Ничейная игра с Уэльсом – 1:1 продолжилась разгромом во втором туре от Италии - 0:3. И лишь в последнем матче группового этапа подопечные Владимира Петковича отвоевали путевку в 1/8 финала, обыграв, как оказалось, самую слабую команду чемпионата, сборную Турции - 3:1. В этих матчах в составе «крестоносцев» можно выделить Шакири, который отгрузил туркам два мяча, ну и главную мощь в атаке, форварда «Бенфики», Сеферовича. 

С Францией швейцарцы начали матч довольно сыгранно, однако в атаке Шакири и Эмболо было непросто против габаритных Варана и Кимпембе. Французы сразу обозначили свое преимущество, захватили мяч и стали набирать проценты в графе «владение мячом. И тут, ниоткуда не возьмись, Цубер навесил на линию вратарской, откуда высокий Сеферович головой идеально пробил в левый нижний угол – 0:1!

«Трехцветные» не подали и виду волнения. Подопечные Дешама разыграли мяч с центра поля и продолжили свои незамысловатые атаки, которые очень добротная команда Петковича достаточно читала и ликвидировала. Можно вспомнить выстрел Рабьо с 20-ти метров, но более в первом тайме команды не стали баловать своих фанатов. 

После перерыва Коман поменял Лангле и по именам атака французов приобрела еще большую мощь и креатив. Но момент возник как раз у ворот Франции. Эмболо прострелил справа на одинокого Сеферовича, а тот в метре от пустых ворот махнул мимо мяча! Прошло две минуты и один из лучших на поле Цубер ушел от Павара, но тот в своей штрафной сбил игрока «Айнтрахта» - пенальти! Подумалось, что забей швейцарцы второй гол, французы бросили бы «белый» флаг, но Бензема что-то нашептал на ухо своему киперу и Льорис взял удар Родригеса с «точки».

Getty Images/Global Images Ukraine

И тут на поле все поменялось просто кардинальным образом! В следующей же атаке Мбаппе отдал в штрфную на Бензема и лучший бомбардир Франции на Евро-2020 пробил мимо Зоммера – 1:1. А спустя две минуты фееричный Карим сделал дубль – на сей раз ему ассистировал Гризманн – 2:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцария приуныла и снова пропустила. Свой классный удар издали продемонстрировал Погба. Круглый залетел прямо в «девятку» ворот Зоммера – этим голом можно любоваться долго!

Getty Images/Global Images Ukraine

Но и это еще был не конец – Сеферович в своем стиле головой во второй раз пробил Льориса - 3:2, а вскоре и Гавранович забил третий, но сделал он это из офсайда. Как оказалось, для Гаврановича это была разминка, ведь на 92-й минуте форвард загребского «Динамо» поверг в шок всю Францию и заставил ликовать Швейцарию – 3:3!

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра перешла в овертайм. Французы точно не хотели рисковать и дотягивать до серии послематчевых пенальти. Буквально со старта третьего тайма Павар пробил под перекладину, но Зоммер вытащил мяч. На этом игра успокоилась, команды уже ходили по полю почти пешком и ждали серию одиннадцатиметровых ударов. В ней лучшими оказались…швейцарцы и решающий пенальти не забил Мбаппе и взял Зоммер – 4:5! 

Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцария выбивает с турнира пассивную как для топ-команды, и безэмоциональную, как для главного фаворита Евро-2020, сборную Франции!!

В 1/4 на «крестоносцев» уже ожидает «Фурия Роха».

Евро-2020. 1/8 финала.

Франция - Швейцария - 3:3 (пен. 4:5).

 Бензема, 57, 59, Погба, 75 - Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90+2.

Серия пенальти: 0:1 - Гавранович, 1:1 - Погба, 1:2 - Шер, 2:2 - Жиру, 2:3 - Аканджи, 3:3 - Тюрам, 3:4 - Варгас, 4:4 - Кимпембе, 4:5 - Мехмеди, 4:5 - Мбаппе (вратарь).

 Варан, 30, Коман, 88, Павар, 91 - Эльведи, 32, Родригес, 62, Аканджи, 108.

Незабитый пенальти: Родригес, 55 (вратарь)

Франция: Льорис, Варан, Лангле (Коман, 46, Тюрам, 111), Кимпембе, Павар, Погба, Канте, Рабьо, Гризманн (Сиссоко, 88), Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Цубер (Фасснахт, 79), Джака, Фройлер, Видмер (Мбабу, 73), Сеферович (Шер, 96), Эмболо (Варгас, 79), Шакири (Гавранович, 73).

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

ФРАНЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 02:21
    0
    adidas77, 29.06.2021 02:12
    Большинство людей так радуется, что вылетели Нидерланды, Франция, Португалия.... А кого будем смотреть в полуфиналах? Чехии со Швейцариями...
    Украину!!!
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 02:19
    0
    adidas77, 29.06.2021 02:14
    А Германия показала мега игру в группе?
    И квалифицировалась аж на 86 й минуте третьего матча!
    Против венгров отстояв ничью у себя дома!
    При этом сыграв все свои игры дома!
    Результат достигнут! Выход из группы есть сейчас физику подкачают я думаю они этии и занимались специально к плейофф и досвидос Англия.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 02:17
    0
    Ну а почему не радоваться , сейчас досвидос Шведы потом кто там по счету? Жаль Хорваты Испанию не вынесли с пенсионерами было бы проще!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.06.2021 02:16
    0
    garik_trinity, 29.06.2021 02:14
    А что, одни и те же лица лицезреть?
    Почему одни и те же? Где вы ту же Голландию видели в последнее время?
    И я условно жду Евро, что бы посмотреть битвы сильнейших сборных в финальных матчах.
    Условная афиша Чехия-Швейцария , я очень сомневаюсь, что многих сильно взбудоражит.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.06.2021 02:14
    0
    scorpio16, 29.06.2021 02:06
    Я тоже думаю, что немцы дальше пройдут, у англичан много проблем в организации игры . По игрокам даа у Англии офигенный состав, но вот по играм ... Такое ...
    А Германия показала мега игру в группе?
    И квалифицировалась аж на 86 й минуте третьего матча!
    Против венгров отстояв ничью у себя дома!
    При этом сыграв все свои игры дома!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 29.06.2021 02:14
    0
    adidas77, 29.06.2021 02:12
    Большинство людей так радуется, что вылетели Нидерланды, Франция, Португалия.... А кого будем смотреть в полуфиналах? Чехии со Швейцариями...
    А что, одни и те же лица лицезреть?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.06.2021 02:12
    0
    Большинство людей так радуется, что вылетели Нидерланды, Франция, Португалия.... А кого будем смотреть в полуфиналах? Чехии со Швейцариями...
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 29.06.2021 02:08
    0
    Sunrise, 29.06.2021 02:05
    Столько критики Мбаппе... А ничего что он сделал ассист в первом голе и ключевой пас пяткой во втором? Да, это был не лучший его матч, но даже в такой для себя игре он сделал достаточно для победы.
    А вот центр обороны критику вполне заслужил, но что-то не вижу тут каждого второго коммента о Варане и Кимпембе.
    Мбаппе винить не за что парень старался и пытался делать все , а вот где гуляли центральные это отдельная тема , ну и матч заканчивается с финальным свистком а не с 3м голом , сам уже поверил, что матч сделан, французы уже тоже самое решили
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 29.06.2021 02:06
    0
    adidas77, 29.06.2021 01:59
    А Германия уже прошла Англию?
    Я тоже думаю, что немцы дальше пройдут, у англичан много проблем в организации игры . По игрокам даа у Англии офигенный состав, но вот по играм ... Такое ...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.06.2021 02:05
    0
    Столько критики Мбаппе... А ничего что он сделал ассист в первом голе и ключевой пас пяткой во втором? Да, это был не лучший его матч, но даже в такой для себя игре он сделал достаточно для победы.
    А вот центр обороны критику вполне заслужил, но что-то не вижу тут каждого второго коммента о Варане и Кимпембе.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 29.06.2021 02:04
    0
    Італія свій матч в 1/8 теж провела не дуже впевнено проти Австрії , за рахунок того, що є кого випускати вони і пройшли , а по грі є запитання. Але вони є одними з фаворитів, хоча як вони зіграють проти бельгійців тут вже загадка.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 02:04
    0
    adidas77, 29.06.2021 01:59
    А Германия уже прошла Англию?
    Я думаю там проблем не будет.
    Англия всегда не понятно почему вроде как фаворит а по факту пшик.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.06.2021 01:59
    0
    Astra, 29.06.2021 01:14
    А как же Германия?
    А Германия уже прошла Англию?
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.06.2021 01:49
    0
    Pavel Yakimovich, 29.06.2021 01:16
    ага, как только увидели австрийцев - так сразу начались проблемы, ну такой себе фаворит
    Франція теж була фаворитом. Котирувалась першим номером, Італія другим. Хто із фаворитів краще виступив за Італію!?
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.06.2021 01:46
    -1
    Pavel Yakimovich, 29.06.2021 01:16
    ага, как только увидели австрийцев - так сразу начались проблемы, ну такой себе фаворит
    Зараз всі так грають, Іспанці чи французи краще зіграли!? А може німці, яких венгри в групм ще б трішки і відправили додому. Чи бельгійці, яких другий тайм портцгальці возили! Італійці в овертаймах нічого не дали зробити , окрім голу з кцта.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 01:46
    -1
    Прошу прощения.
    Не тот чат.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 01:29
    -1
    MaxUa, 29.06.2021 01:23
    Словаки, поляки, венгры пролетели. А они все-таки ближе к нам.
    Характер продемонстрировали чехи, швейцарцы, датчане и в какой-то степени австрийцы. Т.е. представители государств, входящих в так сказать германскую сферу культурного влияния. Делайте выводы у кого все отлично с характером и упорством.
    Так Швейцария по сути вторая Германия.
    У них и название чемпионатов схожи , там большая часть играет в Германии. И тренировки и методички одинаковые по сути кто не проходит в сборную Германии выбирает Швейцарию и идёт в первый состав.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 29.06.2021 01:26
    0
    Ладно завтра посмотрим как Украина Шведов пройдет! Думаю тоже по пенальти.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 29.06.2021 01:23
    +1
    paulgreeen, 29.06.2021 01:08
    Ну вот могут же за счёт характера добиваться результата с классными командами, что Чехи что Швейцарцы.
    Ну чем мы хуже их?
    Надеюсь завтра этот характер наконец-то увидеть
    Словаки, поляки, венгры пролетели. А они все-таки ближе к нам.
    Характер продемонстрировали чехи, швейцарцы, датчане и в какой-то степени австрийцы. Т.е. представители государств, входящих в так сказать германскую сферу культурного влияния. Делайте выводы у кого все отлично с характером и упорством.
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 29.06.2021 01:23
    0
    Алексей Ильин, 29.06.2021 01:16
    Франція, Франція - думала на м'яких лапах до фіналу дійти) "Поделом" - з таким потенціалом і так вальяжно - просто футбол - ніякої дисципліни. Хто зна - може Дешам не може з їм ладу дати - таке враження, що кожен грав дуже добре - але кожен за себе - красиво, але не ефективно.
    Можливо і так...Можливо грали рівні на даний момент суперники, видали шоу, але в одного з 22-ох бугаїв, що бігали по полю, здали нерви ( відвернулась фортуна ) і переміг "фарт"
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 29.06.2021 00:53
    +13
    А якщо ще й німці завтра вилетять, слідом за португальцями і французами, то вийде так, що "група смерті", з якої вони вийшли дійсно такою виявиться, бо всі "помруть" не пройшовши першу ж стадію плей-оф))
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 29.06.2021 00:49
    +9
    А мы на наших футболистов что-то говорили. Прросто у наших раньше села батарейка. Франция в обороне вообще сегодня как Турция отыграла. Мбаппе ни о чем) Теперь из-за отдыха я верю в неплохие шансы нашей команды. Украина вперед!!!
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 29.06.2021 00:49
    +8
    после 3-1
    расслабили булки
    и получили помеж них
    кантоны в восторге
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 29.06.2021 00:53
    +7
    Франція була майже головним фаворитом, але піжонство вийшло боком.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 29.06.2021 00:53
    +7
    Этот матч в очередной раз продемонстрировал, что Мбаппе явно переоценён. Кроме беготни всё остальное у него весьма на посредственном уровне.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.06.2021 00:49
    +7
    "Не люблю когда результат матча решается по пенальти. Это как-то не по спортивному."
    Врач кантона Люцерн. 
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.06.2021 01:06
    +6
    Фінал Швейцарія-Україна
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 00:58
    +6
    Когда Мбаппе подходил к м’ячу , подумал что все звёзды футбола хоть раз да не забивали важные пенальти в серии и он не забьет….. Прздравляю Швейцарию с преодолением проклятья 1/8. Хоть и не нравятся они мне из-за кантонского технаря Украине. Реально сегодня заслужили пройти такую Францию. Французы же пижоны.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 29.06.2021 00:58
    +6
    bzzzzz, 29.06.2021 00:55
    какойто конкретный матч мы еще можем выиграть у швейцарцев но в целом помоему все сегодня увидели насколько между нами огромная разница
    Но пока что в личных противостояниях если не считать кабинетных игр.. то две победы Украины и одна ничья в товарняке. Все остальное лирика...
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 29.06.2021 00:53
    +6
    кантоны реально удивили... выцарапать у чемпионов мира - жабоедов с 1-3 на 3-3 и в итоге пройти по пеналям в матче с такими-то голами, как от Погба, к примеру, - это реально равно "воля к победе"!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.06.2021 00:52
    +6
    Спасибо футбольному богу вот за такие игровые дни Евро 2020
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 29.06.2021 01:08
    +5
    Даєш фінал Україна Швейцарія!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 29.06.2021 00:53
    +5
    Нам бы характер Хорватов, Шведов, Швейцарцев или Датчан)
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 29.06.2021 01:12
    +4
    Великий нападающий Мбаппе не забил ни одного гола на Евро. Даже с пенальти. Прям как наш Беседин Только у Беседина игрового времени было в 10 раз меньше.
    Ссылка
    paulgreeen
    online
      paulgreeen, 29.06.2021 01:08
    +4
    Ну вот могут же за счёт характера добиваться результата с классными командами, что Чехи что Швейцарцы.
    Ну чем мы хуже их?
    Надеюсь завтра этот характер наконец-то увидеть
    Ссылка
    Sergiu_8
    online
      Sergiu_8, 29.06.2021 00:58
    +4
    Boxfootball, 29.06.2021 00:54
    Не пошла игра Мбаппе, бывает, зачем на пенальти ставить в таком случае??? Все по-моему чувствовали, что он не забьет. Ещё и решающий вышел
    Реально я то же самое подумал, в уме говорил себе чтобы на крайняк 11-ым игроком ставили его бить если дойдет.... Но есть что есть, сами виноваты что до пеналей дошло дело...
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 29.06.2021 00:57
    +4
    Серед фантастичних Данії, Чехії, Швейцарії, останні побороли найбільшого мастодонта!
    Вечір футболу вдався на 200%!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 29.06.2021 00:50
    +4
    Вот это, кантоны, дали жару
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.06.2021 01:10
    +3
    Хоть нас и кинули кантоны, но они молодцы, болел за них. А Франция пускай езжает со своим миллиардным активом домой, такой футбол невозможно смотреть.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 29.06.2021 01:04
    +3
    OKs100, 29.06.2021 00:59
    Хотелось бы увидеть в финале Евро матч Чехия - Дания.
    А почему не Украину?
    Ссылка
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